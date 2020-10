La respuesta de Ordóñez a la acusación de Gustavo Bolívar contra el gobierno de Duque

En una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el senador de Colombia Humana calificó al gobierno Duque de “dictadura”.

Este lunes se realizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia temática sobre la práctica de interceptaciones ilegales en Colombia, en donde varios congresistas expusieron hechos en los que se han declarado víctimas de la persecución por parte de organismos de inteligencia del Estado.

Fue en ese espacio, que duró alrededor de una hora y media, en donde el senador Gustavo Bolívar acusó al gobierno del presidente Iván Duque Márquez de ser una dictadura porque, a su juicio, se le ha intentado hacer un montaje judicial para relacionarlo con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

“Nos tocó enviar dos derechos de petición a la Corte. Finalmente, hace dos días me respondieron que, efectivamente, estaba yo (en las interceptaciones)”, dijo Bolívar, y mostró su preocupación porque en su perfilamiento se dicen que tendría vínculos con el Eln. “Yo soy un empresario, vine a hacer campaña al Senado, y, entre las cosas por las que dicen que me perfilan, es que tengo vínculos con el grupo Eln”.

Y agregó: “Por favor, eso se cae por su peso. Es lo más descabellado que he escuchado en mi vida. Jamás he pertenecido a un grupo subversivo. Esto me tiene preocupado e indignado, que se me quiera hacer un montaje judicial de ese tamaño. En mi vida he levantado siquiera un cortaúñas. Estamos en manos de una dictadura, hay que decirlo de frente”.

A su turno, el exprocurador Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), entró en defensa del gobierno Duque. En primer lugar, cuestionó que algunos de los senadores citados trajeran a colación casos puntuales, como la Operación Andrómeda.

“Estamos ante una instancia temática, este no es el espacio para h hacer referencia a casos particulares o a medidas cautelares. Los casos del general Guatibonza, que, a propósito, sus hechos fueron cometidos con posterioridad a su condición de funcionario público. Lo mismo con el caso de la Operación Andrómeda”, expresó.

Y consideró como algo “inadmisible” que se acuse al gobierno colombiano de “dictatorial”. “(El Gobierno) es profundamente respetuoso de los derechos humanos (…) Existen en nuestro país todos los controles institucionales, judiciales, la Fiscalía, la Procuraduría, que funcionan y dan resultados”, añadió.

Finalmente, criticó al senador Bolívar por, en su opinión, usar el escenario de la CIDH para hacer “un discurso político que no tiene fundamento ni en la institucionalidad ni en el mismo ejercicio que esas personas hacen en los controles políticos correspondientes”.

En esa audiencia, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, señaló que ha sido víctima de acciones de inteligencia durante los últimos seis años. ""En los últimos seis años he estado incluido en seis operaciones distintas de inteligencia ilegal, algunas practicadas desde el Ejército y otras desde la Fiscalía General de la Nación. Si bien la Corte Suprema ha oficializado la situación en torno a los perfilamientos del Ejército, la Fiscalía no ha actuado, ni ha mostrado ningún resultado concreto en relación con denuncias que han sido documentadas hasta la saciedad", manifestó el congresista.