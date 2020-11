“La siembra del aguacate hass se debería regular”: director de la Corporación Autónoma del Quindío

Para José Manuel Cortés Orozco, debe buscarse un consenso con los cultivadores, pues se trata de un cultivo que requiere demasiada agua. habla también de la necesidad de una reforma de las corporaciones autónomas regionales, ante su politización.

Dicen que muchas veces las corporaciones autónomas regionales en el país tienen más burocracia que las mismas gobernaciones y alcaldías. Son varios los intentos de reformarlas los que se han hecho, pero los más de diez proyectos que se han tramitado en el Congreso de la República han terminado hundiéndose. En diálogo con El Espectador, el director de la Corporación Autónoma del Quindío (CRQ), José Manuel Cortés Orozco, insiste en la necesidad de realizar cambios estructurales al interior de dichas entidades, planteando un sistema de meritocracia para la elección de quienes las lideran. Asimismo, plantea una discusión polémica: dice que se debe regular el cultivo del aguacate Hass, debido al alto consumo de agua que requiere.

¿Por qué cree que se deben reformar las corporaciones autónomas?

Hablo con conocimiento de causa. Llevo más de 20 años en la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), inicie laborando en indistintas áreas y hoy me enorgullece ser su director. Tengo además el privilegio de estar en la junta directiva de ASOCARS, la asociación de las corporaciones autónomas. La posición de nosotros es que necesitamos una modificación de la Ley 99 del 93, que fue la que creo el sistema nacional ambiental, incluyendo el Ministerio del Medio Ambiente, los institutos de investigación y estamos las corporaciones. Particularmente hablo de estas últimas y creo que sí debe haber cambios.

Siempre se ha hablado de reformar la elección de los directores…

Yo aquí en la CRQ soy producto de la meritocracia, he ascendido en dos oportunidades gracias a la carrera administrativa, a los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por eso soy un convencido de que la meritocracia es la mejor forma. ¿Que propondría? Que sea a través de un concurso abierto, en el que se haga un examen muy práctico y técnico, abordando temas de las mismas corporaciones autónomas, de lo ambiental, lo administrativo y lo jurídico y, a partir de eso, que quienes ocupen los tres primeros puestos sean puestos sobre la mesa al Consejo Directivo para que escoja de esa terna.

¿Es cierto que las corporaciones autónomas están totalmente politizadas?

Solo puedo hablar de la Corporación Autónoma del Quindío (CRQ) y nosotros aquí no estamos permeados políticamente. Nosotros salimos hace un año de elecciones y es cierto que en algunas partes del país sí tomaron partido, pero en la CRQ no lo hicimos y no lo vamos a hacer. Las corporaciones autónomas nos debemos a nuestro trabajo, somos autoridad, tomamos decisiones y no podemos tomar partido en ningún sentido.

¿Conoce alguno de los proyectos que han presentado para reformar a las corporaciones autónomas? ¿Le gusta alguno?

En uno de ellos tocaron el tema de la meritocracia, pero no me gustaba que uno de sus artículos le estaban cargando más responsabilidad a las corporaciones, sin darles fuentes de financiación para desarrollar esas responsabilidades. Hace menos de un mes, el presidente Iván Duque posesionó al nuevo ministro del Medio Ambiente, le puso tareas y precisamente una de ellas es la reforma de las corporaciones. Estamos a la espera de que el Gobierno presente esa nueva reforma para entra a revisar y evaluar.

Hablando ya en concreto de la labor de la CRQ, ¿cómo es el tema de la creación de la Unidad de Reacción Inmediata?

La idea es atender el clamor de muchos ciudadanos que afirman que no denuncian porque es muy engorroso. Gracias a este sistema, que estamos estrenando, tenemos la oportunidad de acudir inmediatamente a los lugares donde nos dañan los recursos naturales. Estas personas son profesionales de la CRQ, quienes después de que los ciudadanos entran a denunciar, atienden los casos rápidamente. Con esto hemos logrado detener el deterioro ambiental y las invasiones. Este último es uno de los problemas que más atacamos en Armenia y algunos municipios del departamento. Gracias a esta unidad le estamos respondiendo a la comunidad.

¿Tiene cifras al respecto?

Estamos teniendo más de 100 denuncias mensuales sobre afectación al medio ambiente y hemos judicializado a 21 personas. Les estamos enseñamos a los ciudadanos que deben de cuidar el medio ambiente y respetar la naturaleza.

¿Pero son conscientes de que en muchas oportunidades la invasión de predios y la tala de guaduales se dan por el tema social y de hambre que vive el Quindío y Armenia?

La Ley 388 de 2018 es la que define los mecanismos para que los municipios, en ejercicio de su autonomía, promuevan el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. Nosotros estamos trabajando con las dos administraciones, la del gobernador Roberto Jairo Jaramillo y la del alcalde José Manuel Ríos, para que no se invadan los predios y para mirar de qué forma les ayudamos a estas familias, que en oportunidades son desplazados y gentes buenas.

Una de las grandes preocupaciones hoy en el mundo es el tema del agua y en el Quindío se da una situación muy particular: todos los municipios de la cordillera están sembrando aguacate hass, cultivo que requiere mucha agua, que es otra de las líneas de la economía que se vienen impulsando en el país, ¿cuál es su postura al respecto y que se está haciendo en este sentido?

El tema del aguacate hass lo tenemos que revisar desde muchas aristas. Parte usted con su pregunta que es una alternativa para la economía en toda Colombia, de hecho, está dentro del portafolio de exportaciones de nuestro país. Como autoridad ambiental, no podemos satanizar una actividad que es lícita y nuestros municipios cordilleranos tienen unas tierras óptimas para su cultivo. Al mismo tiempo, no podemos desconocer que cada que algún ciudadano abre la llave del agua, esta viene de esos municipios. La tarea es encontrar un punto de encuentro entre las partes, entre los agricultores, la Cámara de Comercio, los empresarios, los defensores ambientales y muchos otros sectores, incluyendo los ministerios que tienen relación con el tema. El Gobierno Nacional es el que marca las políticas públicas y estamos tratando de conciliar, desde los órdenes agrícola y ambiental, pues las carteras que promueven las exportaciones recalcan en el aguacate hass.

¿Pero qué tan conveniente es seguir entonces con la siembra del aguacate hass?

Nosotros, por mandato de ley, tenemos que conservar todos los recursos naturales, eso es indiscutible, no tiene discusión y así lo seguiremos haciendo. Pero sí tenemos que encontrar algunos puntos de encuentro para que la intensidad del cultivo tenga más controles. No podemos cercenar derechos, pero debe haber mucha más conciencia y tenemos que ser muy imparciales. Puede que yo no esté de acuerdo con este tema, pero lo que hay que tener en cuenta es que soy el director de la CRQ, y debo y tengo que darles garantías a todos. Eso sí le digo: prefiero el agua que el aguacate

Le insisto, ¿si seguimos con estos cultivos masivos, el agua se nos puede acabar?

Si continuamos permitiendo, y cuando hablo así es porque el mismo propietario de finca no toma conciencia y reevalúa, nos vemos abocados a sufrir por el preciado líquido. Muchos de los empresarios aguacateros nos han solicitado agua para sus cultivos y nosotros se la hemos tenido que negar. ¿Por qué? Porque la Ley 2 no permite esas concesiones de agua o un permiso de vertimientos. Si la norma no lo permite, no lo podemos otorgar.

En conclusión, ¿cree que el tema de la siembra del aguacate hass se debería regular?

Claro que sí, de hecho, estamos trabajando con el Ministerio del Medio Ambiente con el propósito de generar un marco jurídico y técnico o todos los inversionistas.