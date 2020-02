La tormenta política por las declaraciones de Aida Merlano

* Redacción Política

Archivo particular

La exsenadora Aida Merlano, en la entrevista hoy con Vicky Dávila, para el canal digital de la revista Semana. Archivo particular

Como era de esperarse, las declaraciones de la exsenadora Aida Merlano, condenada por corrupción electoral y quien se fugó y fue a parar a Venezuela, donde actualmente se encuentra detenida, alborotaron el avispero político en el país y agudizaron el enfrentamiento entre sectores como el uribismo y el petrismo. En declaraciones concedidas hoy al nuevo canal digital de la revista Semana, la excongresista aseguró que los clanes políticos de la Costa Atlántica, en concreto los de los Char y los Gerlein, compraron votos para elegir al presidente Iván Duque en la segunda vuelta de 2018, cuando enfrentó a Gustavo Petro.

Y fue la red social de Twitter el escenario de batalla. “Aída Merlano miente. Las únicas fuentes de financiación de la segunda vuelta presidencial de la campaña del presidente Iván Duque fueron anticipo del Estado por reposición de voto, crédito del Centro Democrático a tasa de mercado y crédito bancario. No hubo aportes de terceros”, trinó la senadora María del Rosario Guerra. Y enfatizó: “Nuevamente el régimen de Nicolás Maduro busca, a través de Aída Merlano, enlodar el buen nombre del presidente Duque y atacar, con falacias, una campaña política como pocas: decente y transparente”.

Por su parte, el también senador Ciro Ramírez, señaló: “Completamente absurdo lo que ha dicho Aida Merlano sobre la compra de votos en la campaña del presidente Duque, y es aún más absurdo porque en el departamento del Atlántico el ganador en la campaña presidencial fue Gustavo Petro”. El legislador enfatizó que la financiación de la campaña “fue manejada con toda la transparencia y apegada a los requisitos de ley”, y recalcó que las declaraciones de la exsenadora fueron hechas “sin ninguna prueba y ningún sustento probatorio”.

Y el tuitero uribista que se hace llamar “El Republicano” también fijo posición en favor del primer mandatario y atacando al principal vocero de la oposición: “Muy conveniente que a Aida Merlano le dé por señalar al presidente Duque, a Santos, a Vargas Lleras y a Char, justo cuando el régimen Maduro le brindó todas comodidades Demasiado obvio que al único que beneficie es al principal representante del chavismo en Colombia: Petro”.

Por supuesto, desde la otra orilla, las reacciones partieron del mismo líder del movimiento Colombia Humana, quien también en Twitter arremetió contra el primer mandatario: “Le robaron la Presidencia a las fuerzas populares y trabajadoras, a la juventud, a los territorios pobres en el 2018. Lo hicieron sobre la base del delito y la mafia. Lo hicieron comprando los votos. Duque no podrá borrarse su faz de ilegitimidad en la historia”, escribió.

Y se despachó con una serie de trinos en los que no dejé títere con cabeza: “Duque está en la Presidencia de manera ilegítima. Sólo se impuso comprando votos por centenares de miles en el Caribe. En el Caribe las encuestas me daban un triunfo holgado por ser hijo de ese territorio. Al final se impuso Duque con fraude y delito”. “Vargas Lleras fue engañado por Char, que se pasó de darle su apoyo a apoyar a Duque, sin embargo lo protegió con la fiscalía de Néstor Humberto”. “En el Caribe colombiano ganó Duque por 25.000 votos. Me impuse en las grandes ciudades, excepto Valledupar y Montería, pero, extrañamente, perdimos en las poblaciones de provincia, donde compraron masivamente votos”, fueron algunos de ellos.

En su respaldo salieron voces como la del exconcejal Hollman Morris, con invitación a la ciudadanía a sumarse a la jornada de protesta que, enmarcada dentro del Paro Nacional, está programada para el próximo viernes: “Después de las declaraciones de Aida Merlano es claro que Colombia Humana puede y debe ser el movimiento que cambie la historia del país. Vamos a la calle este 21 de febrero”.

A su vez, el senador Antonio Sanguino, de la Alianza verde, le pidió al recién posesionado fiscal general, Francisco Barbosa, conformar una comisión de alto nivel que se desplace a Caracas para tomarle una declaración oficial a Merlano. “Esto amerita que la Fiscalía, como lo hemos solicitado, designe una comisión de fiscales que vaya a recibir oficialmente estos testimonios y sus respectivas pruebas, que deriven también la apertura de indagaciones preliminares sobre estos hechos, que permitan que la sociedad pueda conocer qué de lo dicho es cierto y qué consecuencias penales tienen estas graves acusaciones”, concluyó.