La U defiende participación política de Farc sin someterse a la JEP

-Redacción Política

Si hay un elemento que se ha venido convirtiendo en una especie de “piedra en el zapato” para la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz es la participación política de la exguerrilla Farc. Sectores como Cambio Radical, el Partido Conservador y hasta la Alianza Verde han defendido durante las discusiones del proyecto que, si bien están de acuerdo con que los miembros del desarmado grupo defiendan sus ideas en las urnas, no van a aprobar que puedan hacerlo antes de que se hayan sometido al sistema de justicia transicional.

(Lea: Rodrigo Londoño será el candidato de la Farc)

Por eso, la noticia de esta semana en la que se anunció que el máximo líder de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño, más conocido como “Timochenko”, será el candidato presidencial del naciente partido, no cayó tan bien. Y, en ese sentido, rechazan la posibilidad de que se abran espacios democráticos a los máximos responsables de los crímenes más graves sin haber pagado una mínima pena por estos delitos.

Pero en otro sentido piensa el director del partido de la U, el exministro Aurelio Iragorri, quien hizo un contundente llamado al Congreso para que no dilate más la discusión de la que ha sido denominada la columna vertebral de lo pactado y avance en su aprobación, respetando la esencia del Acuerdo de Paz. “Lo que no puede ser es que hacemos un acuerdo que le pone fin al conflicto y ahora se pone en duda si pueden participar o no en política. Hagamos memoria. ¿Qué pasó con el M-19?”, dijo Iragorri, asegurando que su entonces candidato presidencial pasó directamente del monte a las urnas.

Las críticas, así mismo, han girado en torno a la conformación de las listas a Senado y Cámara que inscribirá ante la Registraduría la Farc, pues sus principales integrantes son quienes hacían parte del antiguo Secretariado de la exguerrilla. Entre ellos, Iván Márquez, Jesús Santrich, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Sandra Ramírez, Marcos Calarcá y Benkos Biohó.

Para Iragorri, en todo caso, lo fundamental es que tanto el Gobierno como el Congreso cumplan con la palabra empeñada y, especialmente, avancen hacia un debate serio en donde las ideas superen los más de 50 años de guerra. “Los prefiero participando en política que matando a los colombianos. Esa es la esencia del acuerdo: cambiar esas armas por la lengua y permítannos aquí, en el partido de la U, el partido del presidente Santos, derrotarlos en las urnas”, afirmó.

El exministro aclaró, eso sí, que su partido no estará abierto para eventuales alianzas con la Farc. Al mismo tiempo, dejó las puertas abiertas al diálogo con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y con el Partido Liberal, de cara a las elecciones que se aproximan.