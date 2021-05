La U escuchó al paro nacional y le dijo no a la reforma de la salud

La decisión fue tomada en bancada y en este partido recae la Presidencia de las comisiones séptimas conjuntas, en manos del senador José Ritter López, quien también sale como coautor de la iniciativa.

La ciudadanía en las calles ha puesto en cintura al mundo político, no solo al Gobierno, que ya cedió a los primeros reclamos, retirando la reforma tributaria. Tras este primer logro, el paro ha concentrado sus exigencias al pedir el archivo de la reforma a la salud, de autoría de Cambio Radical.

Aunque esto no se ha alcanzado, hay que mirar con perspectiva lo que ha generado la movilización en este sentido. Por lo menos cinco congresistas han pedido que sus firmas no estén vinculadas con el proyecto, la mayoría de la bancada liberal en Cámara ha pedido el retiro de la iniciativa y, ahora, la U, en decisión de bancada, anunció que no votará la reforma.

“El diálogo es el camino al entendimiento. Escuchar a la comunidad ha sido la premisa del Partido de la U, por esta razón, en bancada hemos decidido no votar la reforma a la salud, toda vez que no soluciona estructuralmente las necesidades en salud de los colombianos, como tampoco desarrolla la ley 1751 de 2015, que regula, garantiza y protege el derecho fundamental a la salud”, fue el anuncio que dio este viernes el partido.

Esta noticia trasciende a la vez que la Presidencia de las Comisiones Séptimas está en manos del senador José Ritter López, miembro de la U. En él recae las posibilidades de agilizar el debate y darle trámite a proposiciones que han pedido el archivo del proyecto. Que priorice estas propuestas, más las diversas posiciones que se han tomado esta semana en contra de la reforma, se generaría un ambiente propicio para que las mayorías hundan la iniciativa.

Para la decisión, explicó López, se tomaron en cuenta tres motivos. El primero, “no hemos sentido que se ha logrado consenso importante con sector a la salud, que tiene reparos en el proyecto, a pesar que tiene cosas buenas, no ha logrado ese consenso”.

En segundo lugar, que ven que no es una reforma estructural a la salud, sino una propuesta parcial que resuelve ciertos temas. Y, el último argumento, las peticiones que hace la ciudadanía. “Los politicos y partidos debemos escuchar a la gente, y la gente se ha manifestado en contra de la ley, mal haríamos en no escucharlos en una de las expresiones más grandes en la historia del país”, resató el senador.

López era uno de los más de 80 congresistas que firmó el proyecto en su radicación, sin embargo, confirmó a El Espectador, pidió ser desvinculado del texto y no acompañó con su nombre la ponencia mayoritaria que está en trámite.

Con esta decisión de su partido, López citará a la Comisión Séptima de Senado y hablará con el presidente de la Comisión Séptima de Cámara para convocar a las dos células legislativas y votar las proposiciones de archivo que se han radicado por varios congresistas, pese a que las mayorías descartaron la ponencia que pedía retirar y no discutir más la iniciativa, presentada por la oposición.

Por el paro y las exigencias de la ciudadanía, se invitaron a unos foros con el propósito de explicar y escuchar diferentes voces. Estas están convocadas hasta el próximo viernes. “Es mucho tiempo mientras la inconformidad contra la ley sigue y crece”, comentó López, por eso, considera, lo mejor es que las mismas comisiones sean las que decidan y por la presión de las calles se ha recompuesto una nueva mayoría.