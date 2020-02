La U le pone línea roja al Gobierno ante una posible reforma pensional y laboral

La designación de Ángel Custodio Cabrera como nuevo ministro del Trabajo, por parte del presidente Iván Duque Márquez, no cayó bien en toda la bancada del Partido de la U. A pesar de que Cabrera es militante de ese partido y que aspiró al Congreso en las pasadas elecciones con su aval, el consenso que había en el interior de la bancada era que llegara Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle, al Ministerio de Salud.

Eso no se dio y al Ministerio de Salud llegó Fernando Ruiz Gómez, cercano al expresidente Vargas Lleras y quien figura como ficha de Cambio Radical en el Gobierno Nacional. Por lo que, en la práctica, la U quedó con un militante suyo a cargo de la cartera de Trabajo, un ministerio que, a la luz de lo que se viene, resulta problemático porque tendrá que tramitar la ventilada reforma pensional y laboral que ha causado polémica y resistencia en el país.

Pues, en ese sentido se desarrolló este lunes la reunión de la bancada de la U. Allí, tal como lo habían señalado a El Espectador algunos congresistas de ese partido, se trazó una línea roja para que la colectividad, en un futuro, vote favorablemente las iniciativas de reforma pensional y laboral que presente el Gobierno Nacional.

Contexto: Mintrabajo dividió al Partido de la U

“Esa designación, por ningún motivo, implica que alguno de los 41 miembros de esta bancada vaya a aprobar positivamente una posible reforma en contra de los trabajadores o de los pensionados. No existe la posibilidad. Esa designación no es mermelada, es una designación hecha directamente por el presidente de la República”, marcó distancia el presidente del Partido de la U, Aurelio Iragorri.

En esa línea, mencionó algunos elementos que han sido puestos en la mesa por la saliente ministra del Trabajo, Alicia Arango, como la posibilidad de contratación por horas. Esa propuesta, por ejemplo, sería rechazada de tajo por la U en el Congreso. “La reforma laboral, si va en contra de los trabajadores, con ideas de trabajo con horas, la votamos en contra, como votamos, siendo partido de gobierno, las objeciones al proceso de paz”, comentó el líder político.

Y le advirtió al presidente Duque: “Cuando los partidos son serios, lo importante son las posiciones ideológicas y no las personas que se designen. Está muy equivocado cualquier gobierno si cree que nombrando personas va a lograr o no la gobernabilidad. La gobernabilidad se beneficia [sic] en la medida en que se presenten proyectos que beneficien al pueblo colombiano”.

De esta manera, al menos sobre la mesa, Iragorri empieza a minar el intento del presidente Duque por lograr un mejor margen de maniobra en el Legislativo y tramitar con éxito la agenda gubernamental.

Mensaje para Cabrera, el nuevo mintrabajo

El presidente de la U también le envió parte del mensaje concluyente de la reunión a Ángel Custodio Cabrera, quien asumirá el Ministerio del Trabajo en reemplazo de Arango. “Fue gracias a él que se tramitó un proyecto de ley que les dio derechos laborales a 70.000 madres comunitarias. Espero que, al entrar al Gobierno, no se le olvide esa vocación social que tiene y que por ningún motivo vaya a presentar al Congreso un proyecto que afecte a los trabajadores y a los pensionados”.

También, entre líneas, le recriminó que no reconociera que pertenecía al Partido de la U, haciendo referencia a una entrevista radial en la que, consultado por el asunto, Cabrera expresó que era “del partido del presidente”. “La duda nace de que a Ángel Custodio le preguntaron si era del Partido de la U y dijo que no, que era del partido del presidente. Y cuando le preguntaron que si del Centro Democrático, se inventó un partido nuevo, que era el partido propio del presidente. Hasta donde yo sé, sacó 63.000 votos y hasta hoy no me ha pasado la carta de renuncia. En vez de negarlo, tengo que decir que es militante”, expresó Iragorri.

Lo que no quedó claro es si la U cambiará su declaración política frente al gobierno de Iván Duque. Actualmente figura como partido de gobierno, aunque un sector en el interior de la colectividad no comparte las ideas del presidente Duque y le ha hecho una fuerte oposición, como es el caso de senadores como Roy Barreras, Roosvelt Rodríguez o Armado Benedetti, así como el representante John Jairo Cárdenas.