“La única que pueden salvar a Buenaventura es su gente”: Leonard Rentería

El joven líder social recalca en el abandono estatal y pide la unidad del pueblo bonaverense para hacerse sentir ante el Gobierno Nacional, en los reclamos de sus derechos y autonomía.

A Leonard Rentería lo conoció el país cuando, en septiembre de 2016 en Buenaventura, se enfrentó verbalmente al expresidente y entonces senador Álvaro Uribe durante un encuentro en el que este promocionaba el voto por el No en el plebiscito por la paz. Artista y líder comunitario, su lucha ha sido en contra del olvido del Estado de las comunidades negras del Pacífico y por sus derechos. Ahora, en esta nueva oleada de violencia que vive la ciudad-puerto vallecaucana, vuelve a alzar la voz en sus reclamos.

Un nuevo pico de violencia en Buenaventura, ¿qué está pasando?

La violencia se ha desbordado por una disputa armada en el territorio, pero que tiene un trasfondo y es lo que significa Buenaventura, un territorio rico, que aporta mucho dinero al país , pero recibe muy poco en contraprestación: 80% para la nación y 20% para el territorio en lo que tiene que ver con el tema portuario. A su vez, el 80% de la población vive en condición de pobreza, el desempleo supera el 63%, con el agravante de que la gran mayoría son los jóvenes, los más vulnerables, quienes no reciben ningún tipo de oferta deportiva, cultural o recreativa que les permita ocupar el tiempo libre. O, si son mayores, no reciben las oportunidades de acceder a empleos o educación que les permita construir posteriormente un proyecto de vida. Estas realidades son las que han aprovechado los grupos ilegales durante mucho tiempo, que les ofrecen a esos jóvenes armas y dinero. Y le digo otra cosa: la ampliación portuaria coincidencialmente se ha dado donde se desatan los índices de violencia, donde termina habiendo algún tipo de actividad económica.

¿Esa disputa por el territorio es entre quienes?

Estamos hablando de las bandas que tienen presencia en la ciudad y que tienen autoridad. Puede sonar duro decirlo, pero aquí no hay autoridad por encima de los ilegales. Ellos son los que implantan unas realidades en el territorio y están por encima de la administración distrital y la fuerza pública.

Se habla de abandono estatal…

Es que todo se resume en abandono estatal. A Colombia nunca le ha importado Buenaventura como ciudad, solo como puerto. Mientras se movilice la carga, el resto del país está cómodo. El problema es que se pare. Si no pasa nada, el país continúa como si nosotros no existiéramos, porque no les importa este territorio y no importa porque es mayoritariamente negro. Si esto fuera mayoritariamente mestizo, seguramente la realidad distinta. El Estado no tiene ningún interés o su interés es la tierra y no los que estamos en ella. Es que uno no tiene más explicación como, en tantos años, la gente todavía esté lidiando con el hecho de que el agua llegue por cuatro o dos horas al día, o que incluso nunca les llegue. Eso no tiene presentación en este siglo y mucho menos en un territorio que tiene 11 cuencas hidrográficas. No hay justificación y esa es la mayor prueba del abandono.

¿Qué pasó con los acuerdos establecidos con el Gobierno Nacional tras el paro de 2017?

Hay avances en algunos puntos. El Gobierno habla de la inversión de un billón de pesos, que está por fuera del compromiso real. Recordemos que hubo un acuerdo que después se plasmó en una ley y se creó un fondo, pero es que un fondo sin fondos no funciona, y eso es lo que tenemos aquí. Hay un fondo que tiene una proyección y un presupuesto que se supones que ya está casi listo, pero no es así. Y sin eso, no se pueden resolver las cosas. La situación de Buenaventura no se arregla con discursos sino con recursos. No se puede acabar con la pobreza o garantizar que el agua llegue con palabras sino con inversiones, ni se pueden construir colegios o la tan prometida ciudadela hospitalaria. Como le dije a la periodista de Blu, el que termina pegándose un tiro en el pie es el Gobierno, porque al tener esta ciudad abandonada, ni siquiera generar oportunidades para que los empresarios vengan al territorio. ¿Quién va a venir a un sitio donde no hay hospital o no hay agua? Aunque a veces uno piensa que esa es la estrategia, que la gente viva en la pobreza. Es más fácil llevarle la violencia a la gente, negarles sus derechos, para que se aburran con más facilidad y dejen sus casas. Una estrategia orquestada quizás por la nación, que termina siendo controlada por los que tienen el poder, que son los dueños de las grandes empresas.

¿Está diciendo que la clase empresarial estaría detrás de todo esto? Esa es una acusación muy grave…

No sé si la clase empresarial, pero lo que sí sé es que aquí se mueven todos los intereses. Pienso que no sea tan casual que un territorio como este viva esas realidades. Yo, por ejemplo, vivo en La Inmaculada, donde la gente nunca tuvo acceso a nada, se desató una violencia cruel y después hubo un puerto. Ahí hay líderes que estuvieron denunciando mucho tiempo las consecuencias que tendría ese puerto, pero no pasó nada y no va a pasar. Para el país nosotros no somos vistos ni como seres humanos.

¿Cuál cree que pueda ser la salida para cambiar esa realidad?

La salida la tiene el pueblo. Solo el pueblo salva el pueblo. La única que pueden salvar a Buenaventura es su gente. Un pueblo capaz de comprender que este territorio es de ellos y de decir no más. Este territorio fue construido con sacrificio por los negros y las negras, la mayoría de las calles han sido rellenadas por la comunidad. Hay una esperanza, hoy se ve un despertar de los jóvenes que queremos convertirnos en una primera entrada para empezar a caminar hacia otra realidad. Eso sí, sin organización del pueblo no va a haber posibilidades, porque lamentablemente quienes quieren vernos mal siempre tienen estrategias y aliados, incluso dentro del mismo pueblo. Es lo que ha pasado con gobiernos en la ciudad, que se han prestado para corrupción y miles de cosas. Y eso no ha sido suelto, pero siempre terminamos vistos como lo peor. Estoy convencido de que hoy la gente quiere cambio y lo ha reflejado en esos días de protestas y manifestación.

Tenemos que ser capaces de pensar un proyecto de ciudad. Pero los gobiernos llegan peleándose entre ellos y nadie lo hace. Tenemos que avanzar en salud, educación, servicios públicos, buscar aliados. Pero para eso se necesita organización, hermandad, trabajo en equipo y eso es lo que nos cuesta demasiado. Si entendemos el poder que tenemos, lo podemos lograr. Y lo hemos entendido cuando hemos tapado las vías. Incluso hay gente que dice que deberíamos independizarnos en una patria distinta, pero creo que hay que seguir en la resistencia desde aquí y demostrar quién manda en el territorio.

¿Qué le respondería a alguien que le diga que de lo que habla es de vías de hecho, que es una amenaza de bloquear el puerto?

Los invito tan solo un día de su vida a la casa de madera a la orilla del mar de un trabajador portuario, que trabaja por buque, que va y lo descarga y solo tiene seguridad social mientras lo hace, que regresa a su casa con una miserableza que no da ni para una salario mínimo, pero debe pagar unos servicios supercostosos, por agua que llega día de por medio durante pocas horas y lucha por sacar adelante a sus hijos, que nunca van a tener la opción de ir a la universidad. Vengan y cambien su vida un solo día por él. Una vida de esas no se la merece nadie. O que venga y cambian su vida un solo día por la de una mujer que vende pescado, que se endeuda con el gota a gota para poder comprarlo, que va y lo revende y tiene que sacar para vivir y pagar esa deuda. Una vida de estas no se las merece nadie. Una hora de una vía cerrada, dos horas o tres días no es nada para lo que ha vivido Buenaventura. Han sido más de 200 años de miseria y este pueblo. Lo que pasa es que en Colombia hay personas que nacen con privilegios y acá no, lo que tenemos como derechos nos lo hemos ganado resistiendo.

Usted anda con escoltas, está amenazado, ¿hay miedo?

A nosotros nos han ido matando el miedo. Estos días han sido de fuerza espiritual, que viene de nuestros ancestros, la de los Orishas, y vamos tranquilos porque sabemos que estanos haciendo lo que nos corresponde hacer en este tiempo de la historia. Vamos a seguir andando. A nosotros nos mataron el miedo cuando nos han desplazado, cuando mataron al papá de mi sobrina, cuando nos obligaron a ir a un hogar de paso a Cali, cuando nos obligaron a esta vida en la que nos someten. Seguimos resistiendo y no podemos darnos por vencidos, porque hay una generación que viene que merece vivir en otros condiciones.