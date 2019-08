"La única salida para reformar la justicia es una constituyente restringida": Santiago Valencia

Alfredo Molano Jimeno y Germán Gómez Polo /@AlfredoMolanoJi - @TresEnMil

Aunque implicó una división entre los miembros de su partido, la candidatura de Santiago Valencia a la presidencia de la Comisión Primera del Senado de la República, por el Centro Democrático, se impuso. Fueron 15 votos los que le otorgaron la dignidad que tendrá durante la segunda legislatura y con la que espera impulsar la agenda del Gobierno y la del uribismo en una de las comisiones más importante de todo el Legislativo.

En entrevista con El Espectador, Valencia asegura que durante su gestión intentará que las discusiones avancen con celeridad, a pesar de que la comisión cuente con varios de los liderazgos más fuertes en el Congreso de la República. Anunció que dará prioridad a la agenda anticorrupción del Gobierno Nacional y a asuntos propios de su partido, como la doble instancia retroactiva o la sala especial para militares dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El nuevo presidente de la Comisión Primera también opinó sobre varios temas que permiten formar una opinión sobre su personalidad y su posición política, como el uso del glifosato, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, la elección del fiscal general y la necesidad de una constituyente para reformar la justicia.

¿Cómo fue el proceso para salir electo, que estuvo atravesado por discusiones internas en su partido? Hubo un intento como de golpe de Estado para no cumplir los acuerdos, ¿cómo lo ha vivió usted como candidato?

Desde que empezó la legislatura, cuando se hicieron los acuerdos y que supimos que al Centro Democrático le correspondía en el segundo año la presidencia de la Comisión, pues, yo manifesté mi interés, como lo hizo mi compañera Paloma. Acercándose la fecha, más o menos al final del de la legislatura pasada, empezamos a discutir el tema y ambos reiteramos la voluntad de ser presidente de la Comisión y ya cuando empezó esta legislatura, antes del veinte de julio, en la reunión de bancada, como ha sido tradicional en el partido, nos reunimos los miembros de la Comisión Primera, votamos y obtuve la nominación oficial por parte del partido. Cuando llegamos, había un inconformismo de algunos compañeros que manifestaban la posibilidad de votar en blanco o incluso buscar otro candidato. Incluso yo acepté que se aplazara la decisión, aun cuando aparentemente ya teníamos la mayoría, para darle tranquilidad. Creo que en esta, que es una Comisión tan importante y que tiene tantas dificultades, se debe tratar de dársele tranquilidad a todos los miembros de todas las bancadas, con el ánimo de tratar de tener una armonía el próximo año.

Le puede interesar: John Jairo Cárdenas, un santista en la presidencia de la Comisión de Acusación

¿Y qué pasó este martes durante la votación?

Llegamos y más o menos había un acuerdo. Yo entiendo, por supuesto, la posición de los partidos de oposición en el voto en blanco. Entiendo que no es un tema personal, es el rol que juegan dentro de la estructura que se hace en el Congreso y mi respeto, por supuesto, también para para ellos y las mismas garantías para todos los compañeros.

Paloma Valencia expresó en su cuenta de Twitter que había sido una decisión poco democrática en el interior del partido, porque al final lo que definió la nominación había sido el voto único de María Fernanda Cabal.

Yo no voy a controvertir con Paloma. Le tengo mucho respeto, admiración y cariño, porque ha sido mi compañera en todos estos años. Yo lo que les puedo decir es que tradicionalmente en el partido siempre han sido los miembros de la Comisión, en este caso, por supuesto, del Centro Democrático en esa comisión los que eligen quién va a ser el candidato y así se hizo en el periodo pasado en Cámara. Así se ha hecho ahora en Senado en los dos periodos para los cuales ha sido elegido el Centro Democrático en el Congreso. Y bueno, las elecciones se ganan o se pierden por un voto, esas son las reglas de la democracia y la participación, y así fue como finalmente sucedió. El senador José Obdulio no estaba por su incapacidad médica, se le dio la posibilidad de que votara y al final habrá decidido no hacerlo porque estaría dedicado a su recuperación. Votamos tres de los cuatro miembros de la Comisión y hubo un resultado que finalmente el partido acogió.

Lea también: Uribismo y oposición calientan la plenaria con discusión sobre el Foro de São Paulo

El Centro Democrático llega con varias propuestas gruesas: doble instancia, sala especial para militares dentro de la JEP. ¿Cuáles serán las prioridades de como presidente de la Comisión Primera?

Vienen varios proyectos del Gobierno Nacional a los que hay que pararles bola, sobre todo aquellos que tienen que ver con los con los proyectos anticorrupción. Creo que el Congreso quedó en deuda con la ciudadanía y vale la pena, ojalá este año, darles un impulso importante a esos proyectos. Tenemos que volver a empezar prácticamente de cero el proyecto anticorrupción que presentó la Fiscalía. Hay otros que vienen del Centro Democrático, como la doble instancia, que es un tema de derechos humanos que no debería tener ningún tipo de discusión política, es un derecho inherente a cualquier ser humano y debería discutirse. Tendremos que ser muy inteligentes en ver cuáles son los proyectos de la agenda anticorrupción, cuáles son los proyectos del Gobierno y también cuáles son de la agenda parlamentaria para que para que seamos muy eficientes y muy eficaces en el uso del tiempo.

¿Cuál el estilo que va a caracterizar su presidencia?

Mi personalidad, ustedes me han visto. Yo soy una persona tranquila, muy firme en mis en mis posiciones, pero respetuoso con las personas. Trató de ser argumentativo, profundo en mis en mis posturas y lo que me interesa es que sea una Comisión en la que, a pesar de las diferencias, de los grandes liderazgos, porque allí porque ahí están los grandes liderazgos del Congreso, pueda desarrollarse de manera tranquila para que podamos avanzar con la gente.

Si bien se respetaron los acuerdos, la Comisión Primera no es mayoritariamente de Gobierno. Hay independientes y oposición. ¿Cree que su presidencia puede garantizar de alguna manera el trámite de los proyectos del Gobierno?

En general, el Congreso ha dado la nueva dinámica que hay de relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ya no es como antes, a través de o cargo en burocráticos, componendas o mermelada que llamamos nosotros. Eso ha permitido que hoy tengamos un Congreso mucho más independiente y que las coaliciones se hagan alrededor de ideas y propuestas de los partidos. Es una realidad que cada proyecto de ley va a tener una mayoría distinta, si se logra configurar la mayoría, en algunos casos los independientes, los liberales o Cambio Radical o la misma U están apoyando unos proyectos y otros no. Pasó, por ejemplo, con la reforma a la justicia, que estaba con Cambio Radical, pero tenía reservas en otros partidos. Yo creo que en esa nueva dinámica, pues cada proyecto tendrá una nueva mayoría y lo importante de garantizar en la primera en la Comisión Primera es que todos tengan oportunidad de hablar y, por supuesto, que las votaciones se hagan de manera transparente para que al final sean las mayorías que están constituidas en ese momento alrededor de ese proyecto de ley las que definan el futuro de los mismos.

Usted escuchó lo que decía Petro antes de anunciar el voto en blanco. Dijo que el Centro Democrático atacaba a la JEP y la implementación de la paz. ¿Qué garantías puede tener la implementación del Acuerdo con usted como Presidente de la Comisión Primera?

Yo ese tipo de aseveraciones las respeto, pero creo que el país está cansado de esa polarización de amigos y enemigos de la paz. Creo que nosotros hemos sido lo suficientemente claros y, además, lo hemos demostrado en este año. Queremos hacer correctivos, creemos que hay cosas que hay que corregir en la JEP, que el tiempo nos ha dado la razón y que nosotros como bancada y, además, como bancada del Gobierno, tenemos todo el derecho y toda la legitimidad para tratar de impulsar esas correcciones. Ya llevamos un año y lo único que hemos intentado desde el día uno es tratar de corregir lo que nosotros creemos que está mal y garantizar lo que creemos que está bien.

¿Qué posición tiene sobre volver al glifosato?

Yo he defendido el tema del glifosato. Lo hice desde el 2015, cuando estaba en la Comisión Primera de Cámara e hice el primer debate sobre el aumento de los cultivos ilícitos. Creo que perdimos ocho años de aspersión, que nos han dejado atrás en tecnología y que hay nuevas tecnologías que permiten controlarlo. Efectivamente, la Corte Constitucional ha dado unos parámetros para garantía de protección del medio ambiente y de las comunidades que el Gobierno tiene que revisar y por supuesto, acatar con el respeto que merece la Corte, pero con el problema enorme que tenemos hoy de 209.000 hectáreas, debemos tomar medidas muy radicales, como la aspersión con glifosato.

¿Se necesita una constituyente para reformar la justicia y el sistema político?

También lo he defendido y yo sé que esto genera controversia. No sé si sea el momento, pero en algún momento vamos a llegar a eso. Le voy a poner un tema que nada tiene que ver, pero la Comisión de Acusaciones, por ejemplo, no solamente hacen juicios por indignos política al presidente de la República o a quien haga sus veces, sino que tiene una cantidad aforados. Su naturaleza y su característica no es jurisdiccional, por lo tanto, hay una cantidad de representantes que pueden tener una muy buena voluntad, pero que no tienen la capacidad técnica ni la naturaleza para llevar juicios que no sean por indignidad política. Y eso, de alguna forma, le ha cargado un lastre al Congreso. Cuando hablan de la Comisión de Absoluciones no es por no es por falta voluntad, es porque su naturaleza no es la de llevar a cabo este tipo de procesos. En los últimos años, cuando se ha tratado de hacer una reforma a la justicia, siempre hay intereses de lado y lado que no permiten que el Congreso haga una verdadera y sería reformar la justicia. Hemos hablado incluso de una constituyente restringida, esa es una opinión personal que mi partido no comparte. La única salida para hacer una reforma seria a la justicia es con una asamblea nacional constituyente restringida.

¿Qué opinión tiene sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo?

Esta también es una posición muy personal. Yo sigo creyendo que para la educación de los niños los mejores están en dentro de las familias tradicionales. Aunque entiendo que hay hoy otro tipo de conformación de familiares respetables, aceptables. En mi opinión, muy íntima y muy personal, creo que deberían ser papá y mamá los encargados de educar.

¿Cree que la elección del fiscal debe provenir de una terna elegida después de un concurso de méritos o debe quedar a discreción del presidente?

Debería ser a discreción del presidente como está planteado. Es que dentro de la teoría constitucional, la política criminal está en cabeza del Ejecutivo y en los países donde existe la figura del fiscal general, incluso lo elige el presidente de la República, sin necesidad de presentar una terna. Yo creo que en Colombia ha funcionado relativamente bien el tema de la terna, porque da alguna tranquilidad, da un paso intermedio en la elección del fiscal, pero creo que sería un error quitarle al rector de la política criminal, que es el fiscal, su fuente, que es quien debe dirigir la política criminal, es decir, el Ejecutivo. El presidente Santos se inventó el concurso de méritos e inscribió a una cantidad de gente y al final terminaron ternados los tres que él quería que fueran ternados. Entonces, ¿para qué inventarse vueltas si al final hay una consideración del tipo de política criminal que se va a mantener?

¿Reelección presidencial de nuevo o ya es un tema superado?

A mí me gustaba la figura porque yo creo que permite políticas públicas de mediano y largo plazo, pero entiendo que ya hay una decisión de la Corte Constitucional y, como como abogado, creería que ya no es posible revivir la figura. Creo que había que hacer mayor control de gasto y publicidad por el desbalance en las elecciones y las garantías para todos los candidatos, pero ya hay una decisión del Congreso, ya hay una decisión de la Corte Constitucional y no creo que sea factible, al menos por ahora, pensar en una figura similar.