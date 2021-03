“La vacunación es un bien común que se debe buscar”: monseñor Elkin Álvarez

El secretario general de la Conferencia Episcopal Colombiana pide vivir más interiormente la Semana Santa en estos tiempos de pandemia y dice que la vacunación es una responsabilidad con el bien común. Hace un llamado a nombre de la Iglesia católica a buscar por todos los medios frenar la violencia en el país.

Tras la declaratoria de la pandemia, la Iglesia católica tuvo que hacerse a la idea de ver sus templos vacíos, sin gente los domingos para escuchar la misa, y con fieles conectados a redes para ver las ceremonias de Semana Santa. De un año a otro, las posibilidades se ampliaron un poco, permitiendo el ingreso de cierto número de personas a las parroquias. Una presencia mínima que sigue siendo diferente a lo que normalmente los sacerdotes estaban acostumbrados. El Espectador habló con monseñor Elkin Álvarez, secretario general de la Conferencia Episcopal, sobre el mensaje para estos tiempos y cómo se prepararon para otra Semana Mayor diferente.

Con las particularidades que trae este año, ¿qué mensaje da la Conferencia para esta Semana Santa?

El primer mensaje es tratar de vivir la experiencia del encuentro con Dios, manifestar nuestra fe con las posibilidades que tenemos y poner toda nuestra interioridad en este ministerio pascual de Cristo. Tenemos una oportunidad de vivir más interiormente la Semana Santa, de profundizar lo que ella significa, de tener en nuestro corazón todo lo que esta celebración nos permite. El segundo mensaje tiene que ver con la situación que estamos viviendo, tenemos que cuidarnos, seguir poniendo empeño en sacar adelante nuestra vida en medio de la circunstancia a la que todavía nos somete la pandemia. Por eso es necesario que hagamos lo que sea necesario para poder preservarnos del contagio y permitir que el proceso de vacunación siga hacia delante. Están citados los esfuerzos de todos y siempre hemos subrayado que se trata de una responsabilidad común, que sepamos asumir el cuidado, con el uso del tapabocas, la desinfección de manos, el distanciamiento. Todo esto nos ayuda en esta perspectiva. Y tendría un tercer mensaje en medio de la preocupación por el recrudecimiento de la violencia. En medio de la pandemia y Semana Santa, la Iglesia hace un llamado a buscar por todos los medios frenar esa violencia, que es una locura, es una situación demencial que nos está afectando. Realmente estamos viviendo situaciones muy complejas, y menciono el Cauca, Chocó, norte de Antioquia, la situación en Arauca con los migrantes, en las zonas de frontera, la inseguridad en Bogotá, que también se ha disparado. Todo esto nos indica que necesitamos un encuentro con los valores que nos permiten una convivencia sana y para los católicos un encuentro con Dios y con lo que nos pide.

El año pasado la celebración de la Semana Santa fue virtual, ahora en el país tenemos más apertura y posibilidad de presencialidad, ¿cómo se adaptaron para cumplir con los protocolos?

Nosotros hemos implementado un protocolo que hemos dialogado con los ministerios del Interior y de Salud, siguiendo la normativa nacional que permite las celebraciones dentro de los templos, no las procesiones tradicionales y los eventos por fuera de los templos. Se podrá permitir el ingreso de fieles de manera que se permita el distanciamiento, se ha hablado de una cifra del 35 %. Velar porque se mantenga el uso obligatorio del tapabocas, la desinfección de manos y los lugares, el cuidado con algunas situaciones que podrían llevar a aglomeraciones, especialmente al ingreso y a la salida. Y por cuanto se refiere a las celebraciones, ya nosotros tenemos un instructivo sobre los ritos, sobre lo que se puede hacer o no, o lo que se debe modificar. Un ejemplo concreto es el rito de la paz, que se puede omitir o cambiar por un gesto que no implique contacto físico.

¿Se han visto afectados con relación a las medidas restrictivas que se han tomado para contener un tercer pico del COVID-19?

Afectados en el sentido de que debemos tener en cuenta esta posibilidad que ha sido divulgada por los medios y por los expertos. Para nosotros implica insistir más en la pedagogía del cuidado y de defensa de la vida. Hay algunas normas municipales que han tenido en cuenta que estamos en la celebración de la Semana Santa, pero hasta ahora no sé de alguna ciudad donde se hayan cerrado por completo los templos o que hayan tenido alguna novedad. Seguramente hay que hacer algunos cambios de horarios o de controles extras.

Ya que menciona el tema de la pedagogía, ¿qué mensajes ustedes como Iglesia están enviando a los fieles para que se animen a vacunar? Esto debido a que muchas personas dicen no querer hacerlo, algunas bajo argumentos religiosos…

En esto seguimos las líneas que ha entregado el Vaticano, pronunciándose en dos o tres ocasiones, abordando todos los argumentos que se han presentado, incluso contestando a los reparos morales que pueden haber frente a las vacunas. Y se podría sintetizar en esto: cada uno es libre de aceptar o no la vacuna. Eso no se puede tomar como una obligación. Pero sí se hace una invitación a que es un bien que se debe buscar. No logramos enfrentar este contagio y esta pandemia si todos no nos dedicamos y buscamos esta alternativa que se ha trabajado por el bienestar de la humanidad, por esto es altamente recomendable que todos nos vacunemos, es una responsabilidad con el bien común.

En los mensajes de este año usted mencionaba la situación de violencia que vive el país, ¿cómo han afectado las amenazas a monseñor Rubén Darío Jaramillo, en el marco de la situación compleja que vive Buenaventura?

En un comunicado que expidió la Conferencia Episcopal, cuando se produjo esta noticia, rechazamos todas las acciones violentas que se están presentando y que esconden esas actividades del narcotráfico y de ilegalidad. La Iglesia siempre ha procurado realizar, en medio de las comunidades más vulnerables, acciones de pastoral social. En eso terminamos expuestos de alguna manera. Por eso invocamos a la conciencia de las personas para que permitan que la Iglesia pueda hacer su trabajo, que tiende al bien de las comunidades, y no lo hacemos simplemente como una actividad, sino como compromiso con nuestra fe. Así que lamentamos mucho las amenazas de las que fue objeto monseñor Rubén Darío Jaramillo y estamos decididos a continuar el trabajo, enfrentando estas circunstancias que son muy complejas para muchas personas, incluso para los agentes de la pastoral.

Mencionaba los riesgos que tienen algunos de ustedes, especialmente los que están en zonas afectadas por el conflicto armado, ¿han hecho un diagnóstico a los obispos que están en Guaviare, norte de Antioquia, Cauca, Nariño y hasta Arauquita?

En la práctica todos los obispos tienen situaciones muy complejas de este orden, y las pastorales sociales de las diócesis, en nombre de los obispos, trabajan con este tipo de situaciones. También en las ciudades las dificultades son muchas. En Medellín, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, ahí estamos presente. Los obispos, normalmente en las asambleas plenarias, nos reunimos y hacemos análisis de todas estas realidades para ver cómo puede trabajar la Iglesia frente a estas circunstancias. Sí tenemos un panorama de las situaciones, no hablamos propiamente de quién ha recibido una amenaza directa, por carta o teléfono. Más bien miramos como el clima general de las cosas y sabemos que ahí hay unos riesgos que estamos dispuestos a correr en medio de todas estas situaciones por el bien de nuestros hermanos.

Tras la firma del Acuerdo de Paz, uno diría que esos riesgos pudieron reducirse, ¿cómo analizan la situación de la implementación de los pactado en los territorios más afectados?

La Conferencia Episcopal tiene algunos organismos que hacen seguimiento a estos temas, y nuestra opción es ayudar a la construcción de paz. La posición de la Iglesia se centra en trabajar por la reconciliación en la paz, buscando facilitar los procesos sociales que se deben generar, y entre ellos la implementación de los Acuerdos. Así que buscamos el compromiso en esta línea, trabajamos para que haya reconciliación con todos los actores sociales, de tal manera que todos aportemos a ella y al desarrollo en nuestro país.

¿Sienten que esa implementación no va a buen ritmo o han pasado algunas circunstancias que impidan hablar de una acción efectiva de la paz?

Sobre ese tema, sabemos que ciertamente se han presentado retrasos en la implementación. La Conferencia Episcopal le hace seguimiento a este aspecto, a través de sus instancias, y reconoce que se ha avanzado, pero también que es necesario seguir avanzando. Es un proceso largo, necesitamos todavía avanzar en la búsqueda de la paz.

Un tema que también preocupa a las personas, muchas de ellas las que ustedes ayudan con programas sociales, es la reforma tributaria que va a presentar el Gobierno y de la que se especula que impondrá más impuestos los estratos bajos y medios, ¿qué mensaje dan como Iglesia para estas propuestas?

Todavía no podría entrar en análisis detallado, estamos esperando todos los elementos. Es necesario que nosotros busquemos una manera de poder beneficiar a toda la sociedad de los bienes procurables. El propósito de la reforma tributaria debe ser atender a las obligaciones del Estado, que finalmente son obligaciones comunitarias y son responsabilidades comunes, pero se debe de buscar siempre favorecer a quienes todavía no tienen un acceso amplio a las posibilidades.

Ya empezaron, básicamente, las campañas preelectorales para el próximo año, sabemos que la Iglesia ha sido intermediaria entre los actores políticos para que no hayan mensajes violentos o no se presenten otras circunstancias entre los contendores, ¿cuál es el mensaje de ustedes, dando comienzo a esta etapa?

Vamos a vivir esta campaña electoral en momentos muy difíciles, en los que se impone todavía más la necesidad de pensar en el bien común. La política es el servicio al bien común. Entonces no se hace un buen servicio al bien común cuando se dejan predominar intereses partidistas, personales, es cierto que cada uno tiene que proponer lo que cree mejor para todos, de acuerdo a sus propios ideales, pero ahí se nota cuándo de verdad hay preocupación por el pueblo, por los más marginados, por los que tienen menos posibilidades. Aquí hay que hacer que las campañas trasmitan el deseo de servir, ayudar, de sacar adelante esta nación, sin buscar más peleas o contradicciones o simplemente atacando a los contendores, no podemos generar más violencia o preocupaciones que ya son muchas las que tenemos. Hay que esforzarse en sacar adelante soluciones juntos. También invitamos al pueblo y electores a tener una conciencia muy clara, que elegir exige sopesar, mirar las propuestas de cada candidato, entrar como en un proceso de reflexión sobre quién es el mejor que puede gobernar. En este contexto tiene que haber una política distinta, transparente, escucharlos a todos y quedarse con las mejores propuestas y de verdad poner por encima el bien de la comunidad.