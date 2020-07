“La voz de mis electores queda en silencio”: Soledad Tamayo

La senadora, quien ocupaba la curul de la excongresista Aida Merlano –a la que la Corte Suprema decretó la silla vacía– alegó que al Partido Conservador se le aplicó dos veces esa figura, tanto en la Cámara como Senado, “lo que es equivalente a castigar dos veces por un mismo delito”.

Días después de que la Corte Suprema ratificó que a la curul de la fugada excongresista Aida Merlano se debe aplicar la “silla vacía”, lo que implica que la actual senadora del Partido Conservador, Soledad Tamayo, pierde su escaño, la parlamentaria emitió un comunicado en el que, aunque se declara respetuosa y acata los fallos judiciales, alega que los afectados son sus cerca de 60.000 electores.

Tamayo calificó la determinación como una “desafortunada pérdida para la democracia”, advirtiendo que la voz de sus votantes “queda en silencio en el Congreso”. El pasado viernes, el presidente del Senado, Arturo Char, firmó la resolución con la que se le retira la curul al Partido Conservador, que había ocupado la senadora en remplazo de Merlano.

Lo anterior, tras ratificar que la prófuga excongresista llegó al Senado comprando votos y a través de otros delitos, por lo que su escaño en esa corporación no debe ser ocupada por otra congresista del mismo partido, sino que debe permanecer vacía.

En esa línea, Tamayo argumenta que ocupó la curul por el llamado que hizo un fallo del Consejo de Estado del 16 de mayo de 2019 que declaró la nulidad de la elección de Aida Merlano. “Si no me hubiera posesionado como Senadora, muy seguramente, hubiera sido objeto de una demanda de pérdida de investidura, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución”.

La senadora insistió en que no ha cometido ningún delito y explica que llegó a ocupar el cargo tras años de dedicación y por la confianza de ciudadanos. “En mi trayectoria como servidora pública me he caracterizado por trabajar de forma transparente y diligente, entendiendo siempre a la política como una causa noble al servicio de la gente”, agregó.

Además de defender que durante su labor legislativa actuó con disciplina, destacó la presentación y apoyo de proyectos en favor de niños, mujeres, familias, campesinos, mejoramiento de las condiciones de salud, de la seguridad de los colombianos, del medio ambiente y del emprendimiento.

“Este último año ejercí mi labor como vicepresidenta de la Comisión VI Constitucional, desde donde realizamos un total de 57 sesiones, que incluyeron debates de control político y discusiones de 59 proyectos de ley, de los cuales siete fueron aprobados por la plenaria del Senado”, precisó.

Por último, Tamayo dijo no conocer a Merlano, que ninguno de sus electores tiene relación con ella, que esta no se posesionó como congresista y que al Partido Conservador se le aplicó dos veces la silla vacía (en la Cámara de Representantes y en el Senado) “lo que es equivalente a castigar dos veces por un mismo delito”.

“Todas estas situaciones han invisibilizado las consecuencias para nuestra democracia: ¿Menos representación es mejor para Colombia?, ¿la voz de más de 60.000 ciudadanos y sus familias es irrelevante en el Congreso? Tengo la firme voluntad de seguir aportando a la construcción de un país mejor con la convicción de que el tiempo y la historia dejarán claro que un liderazgo femenino como el que represento, es una pieza clave para el desarrollo de Colombia”, puntualizó.