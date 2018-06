Laberinto Mockus: ¿podrá posesionarse el exalcalde en el Senado?

Todo comenzó el pasado 13 de marzo, tan solo dos días después de las elecciones legislativas en las que Antanas Mockus, con más de 540 mil votos, se convirtió en el segundo candidato más votado de esta jornada electoral, después de Álvaro Uribe Vélez. Ese día se desató un debate legal sobre su posible inhabilidad para posicionarse como senador de la República a raíz de una serie de documentos que salieron a la luz en los que el exalcalde de Bogotá figuraba como representante legal de Corpovisionarios, una organización no-gubernamental que promueve la participación ciudadana.

La polémica se agravó teniendo en cuenta que dicha entidad suscribió el pasado 9 de diciembre un contrato por 428 millones de pesos con la Gobernación de Cundinamarca para implementar actividades y talleres relacionados con la construcción de paz. Cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 179 de la Constitución, no pueden ser congresistas “quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas (…), dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección”.

En ese entonces, tanto Antanas Mockus como Henry Murraín, director de la entidad, desmintieron las informaciones ante distintos medios. En diálogo con la emisora La Fm, Mockus aseguró que, desde 2017, pidió una licencia no remunerada a la ONG para no estar vinculado mientras ejercía sus tareas políticas. Por otro lado, Murraín le dijo a Blu Radio que el documento firmado entre la organización y Cundinamarca no fue un contrato. “Hay un error en la página de la persona que subió la información en la Gobernación. Es un convenio de asociación donde no hay fines de lucro. Ya pedimos que se corrigiera”, afirmó, compartiéndole al medio el documento que lo probaría.

Además, defendió que el senador electo había pedido retirar su figura de presidente aun cuando no tenía la representación legal de la entidad desde 2014, cargo que ocupa actualmente Murraín. “Desde hace unos cuatro años, ningún contrato ha sido firmado por Mockus”, declaró.

Murraín sostuvo también que “el equipo de campaña de Antanas y el equipo de contratación de la corporación estuvieron revisando todo el tema jurídico y está chequeado por los dos lados”, con el objetivo de evitar problemas para Mockus en su regreso a la política.

El asunto había quedado dormido, pero, a menos de un mes de posesionarse en su curul, revivió cuando llegó a los despachos de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) una ponencia en la que se pide que el tribunal electoral se abstenga de declarar la elección de Mockus en el Senado.

De acuerdo con el noticiero CM&, la ponencia del magistrado Luis Bernardo Franco va en el sentido en que Mockus estaría presuntamente inhabilitado para ser senador porque figuraba como representante legal de la Corporación Visionarios (Corpovisionarios) durante el tiempo en la que esta suscribió contratos con la Gobernación de Cundinamarca. Estas contrataciones, tal y como se había conocido en marzo pasado, habrían ocurrido en el tiempo inhibitorio que establece la Constitución en el artículo 179, en cuanto a las inhabilidades para ser senador.

“Es una ponencia que trae Bernardo Franco en la que el CNE se debe abstener de declarar la elección de Mockus, que viene de lo mismo de la revocatoria dela inscripción. La ponencia dice que, en teoría, estaría inhabilitado, sin embargo, eso no se ha discutido ni se ha votado”, confirmó a El Espectador una fuente en el CNE.

Y es así. El tribunal electoral tiene previsto el próximo lunes y martes discutir la ponencia para esgrimir los argumentos por los cuales Mockus no podría llegar a la curul que ganó contundentemente el 11 de marzo. La audiencia está citada para las 4 de la tarde del martes y hasta ese momento se conocerá el sentido de la decisión del CNE.

Las voces en defensa del profesor no se hicieron esperar. Claudia López, senadora de la Alianza Verde, señaló en su cuenta de Twitter: “¡Nuestro profe Antanas Mockus se respeta! Mientras Fiscalía denuncia compra de votos y delitos electorales del Centro Democrático y los exsantistas hoy uribistas, sus alfiles en el CNE van tras curul limpiamente ganada por Mockus. La verdad y la decencia de Mockus siempre brillarán”.

Por su parte, la representante y senadora electa Angélica Lozano, también de la Alianza Verde, no cree que el CNE sancione a Mockus “por una falta que no existe”. En caso de que eso ocurra, anunció que acudirán al Consejo de Estado, máxima autoridad de lo contencioso administrativo, y probarán que lo que hay en un “abuso del CNE”. “Es puro ruido para tapa la información criminal que circula. Todo bien con Antanas”, señaló Lozano. El partido Alianza Verde no hará ningún pronunciamiento oficial hasta tanto no se sepa la decisión del CNE sobre la presunta inhabilidad de Mockus.

La defensa para Mockus llegó, incluso, por parte del Gobierno Nacional. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, anotó en su Twitter que el profesor es un líder de la reconciliación, la paz, la moralidad y la legalidad. “Su trayectoria ha dejado una impronta en la sociedad colombiana”, dijo Rivera.

En todo caso, se ha dicho que, si la decisión del CNE le quita la curul a Mockus, el más de medio millón de votos que obtuvo quedará en su partido. No obstante, la posibilidad de que pierda su lugar ganado en el Senado, para muchos, es remota.