A las 11 a.m. habían votado 2,4 millones de personas la Consulta Anticorrupción

EFE

La consulta anticorrupción de Colombia se desarrolla con total normalidad y un ambiente descafeinado, ya que en las tres primeras horas, de las ocho que estarán abiertas las urnas, 2,4 millones de personas habían votado, muy lejos de los 12,1 millones necesarios para que tenga validez. (Lea aquí: Lo que debe saber de la Consulta Anticorrupción)



Según el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, dijo a periodistas que "el proceso avanza sin ningún tipo de dificultad" y a las 11.00a.m. habían acudido a votar aproximadamente 2.408.000 personas. (Lea aquí: La hora cero de los 7 mandatos contra la corrupción)

El presidente, Iván Duque, votó cerca de dos horas y media después de que se abrieran las urnas y aseguró que la lucha contra la corrupción "no es una causa de color político", por lo que pidió a todos los ciudadanos unidad para combatirlo.



"Esta es una jornada muy importante donde hemos votado para expresar nuestro rechazo a la corrupción. En la lucha contra la corrupción tenemos que estar unidos todos los colombianos, esta no es una causa de color político ni una causa ideológica, es el compromiso de todo un país y todos los esfuerzos suman", dijo Duque tras depositar su voto.





Duque votó por primera vez como presidente en la mesa número uno, instalada en el Capitolio Nacional, a la que llegó más de dos horas después de que se abrieran los colegios electorales acompañado de su esposa, María Juliana Ruiz.



Esta consulta incluye siete preguntas, a cada una de las cuales los colombianos pueden responder "sí" o "no".



Entre las cuestiones sobre las que deben pronunciarse hay temas como la reducción del sueldo a los congresistas y funcionarios públicos que ganen el equivalente más de 25 salarios mínimos legales vigentes.



También la posibilidad de endurecer las penas para los corruptos, así como prohibirles que vuelvan a suscribir contratos con el Estado.



Una de las principales promotoras de la jornada, la exsenadora y excandidata vicepresidencial Claudia López, pidió a los ciudadanos votar la iniciativa para no perder esta oportunidad de acabar con ese delito.



Además, se tomó con humor el retraso de Duque al asegurar que "se le pegaron las sábanas".



López agradeció a Duque su compromiso con la consulta y recordó que hoy los colombianos no votarán "por un partido ni por una persona".



"Votamos para darle a los partidos y a los políticos siete órdenes anticorrupción para que no nos sigan subiendo impuestos y que se los roben", subrayó.



En este sentido, aseguró que derrotar la corrupción "es una causa de país" que une a toda Colombia.

Para garantizar la seguridad de la consulta, cerca de 84.000 policías se desplegaron en toda Colombia en el denominado Plan Democracia.



De los 10.998 puestos de votación instalados, que incluyen 95.697 mesas en 1.102 municipios, 6.920 están a cargo de la Policía, 3.960 bajo la vigilancia de las Fuerzas Militares y 118 tienen presencia mixta, agregó la información.



El ministro de Defensa, Guillermo Botero, detalló que hubo dos atentados con explosivos en Puerto Tejada e Inzá, ambos municipios del departamento del Cauca que no causaron víctimas.



También en Jamundí, departamento del Valle del Cauca (suroeste), se produjo "un hostigamiento" a una patrulla, si bien aseguró que ninguno de esos tres incidentes "parece estar relacionado" con el Plan Democracia.