Las apuestas del Congreso en el año preelectoral

Después del receso legislativo, senadores y representantes reanudarán sesiones el próximo martes. El Espectador revisó los proyectos que impulsará cada bancada en un año aún marcado por el COVID-19.

El próximo martes, el Congreso de la República reanudará las sesiones de su tercer año legislativo; sin embargo, no será un período cualquiera. No solo está de presente la campaña preelectoral –en la que cada legislador buscará cómo acaparar vitrinas y proponer toda suerte de proyectos para lograr visibilidad y asegurar su reelección en 2022–, sino que siguen vigentes los coletazos económicos y sociales que desata la pandemia.

Por ello aumenta la expectativa por las medidas, concretas y precisas, que ofrecerán senadores y representantes para hacerles frente al desempleo rampante, la pobreza agobiante y la desigualdad. No obstante, muchas arrancarán desde ya con pie izquierdo. Pese a los reparos de la oposición y al descontento de una parte de la opinión pública –que reclaman mayor compromiso de un Legislativo que sigue en mora de atender la crisis–, el Congreso seguirá sesionando de forma semipresencial.

Si bien el desafío para los congresistas no es de poca monta, el reto que tendrá que encarar el gobierno de Iván Duque tampoco será menor. Aterriza con una ambiciosa agenda que abarca reformas en materia fiscal, tributaria, judicial y de salud; no obstante, tiene a cuestas la tarea de mantener las mayorías en el año preelectoral, cuando los congresistas se inclinan también por tomar distancia del Ejecutivo y reivindicar su independencia.

Bajo estas consideraciones, El Espectador revisó, una a una, las grandes apuestas con las que llegan las diferentes bancadas al período legislativo que se extenderá hasta el 20 de junio próximo. Estos son los proyectos.

Partidos de gobierno

Desde el Centro Democrático y en línea con la reactivación económica que busca el Ejecutivo, la senadora Paloma Valencia radicará una iniciativa para priorizar a micro y pequeños productores agropecuarios a la hora de recibir créditos. A ello se suma un proyecto para formalizar por etapas a nuevos empresarios, uno para crear un fondo ambiental para administrar los recursos del impuesto de carbono y otro que crea un sistema de alertas tempranas para que los menores no tengan que ingresar al proceso de restablecimiento de derechos ante el ICBF.

Continuarán con algunos que dejó el expresidente y también exsenador Álvaro Uribe, como reducción de la jornada laboral sin afectar el salario, el ingreso solidario y que las plataformas paguen seguridad social de sus conductores. A su turno, María Fernanda Cabal insistirá en su proyecto para la acreditación de víctimas ante la JEP (para que las víctimas reconocidas por otras jurisdicciones no tengan que volver a acreditarse) y la creación del sello “Hecho en Colombia”, para promover el consumo de productos nacionales. El senador John Hárold Suárez aterriza también con una iniciativa para regular el uso de armas de fogueo o salva, traumáticas y de letalidad reducida, “ante el aumento de delitos cometidos con este tipo de armas”.

El representante Édward Rodríguez, en pro de la defensa de líderes sociales, buscará establecer una política pública para conocer las causas de sus amenazas y plantear soluciones. El también representante John Jairo Bermúdez se la jugará por una iniciativa para crear una comisión que regule el cannabis medicinal, mientras que Jhon Jairo Berrío apostará por una matrícula cero para los jóvenes que estudien carreras afines a ciencia, tecnología e innovación. Finalmente, el representante Enrique Cabrales radicará un proyecto para consagrar la fianza dentro del procedimiento penal de cara a atender el hacinamiento carcelario y otro para regular el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.

Desde el Partido Conservador, también declarado de gobierno, se insistirá en proyectos que ya vienen andando, como el que pretende regular la protesta social o; el que consagra la existencia del ser humano desde la concepción; el que busca un acceso prioritario a los programas de vivienda digna a las mujeres víctimas de violencia de género extrema (Nadia Blel); uno para implementar procesos de calidad en la educación pública; otro para que se entreguen artículos de higiene menstrual de forma gratuita a niñas de instituciones educativas rurales, y el que crea el subsidio para el trabajo en casa.

Finalmente, en la U se continuará con iniciativas como restablecer el derecho al voto de personas privadas de la libertad, establecer la figura de la familia de crianza, eliminar la posibilidad de que un menor de 18 años pueda contraer matrimonio, crear el régimen de trabajo virtual, regular la elaboración de encuestas electorales, institucionalizar el programa de Ingreso Solidario, implementar el mínimo vital de los servicios públicos y medidas para garantizar y proteger la economía campesina y la agricultura familiar.

La agenda prioritaria del Gobierno

Los esfuerzos del Gobierno nacional en materia legislativa se enfocarán en proyectos que ya han iniciado su trámite y que, por la pandemia, resultan más urgentes, como la regulación del trabajo en casa y la discusión sobre una reforma a la salud, que apenas iniciará trámite y tendrá, entre muchas otras cosas, la posibilidad de que Colombia pueda desarrollar y producir vacunas, así como sanciones para quienes atenten contra el plan de vacunación.

Al tiempo, empezarán su trámite la reglamentación de la prisión perpetua para asesinos y violadores de menores de edad, la legislación para sancionar delitos contra el medio ambiente, el endurecimiento de las penas por la extracción ilegal de minerales y la reforma a la justicia, en la que podría tener mayorías aseguradas.

En este segundo período legislativo también será protagonista la reforma fiscal, frente a la que hay alerta por su supuesto propósito de gravar con IVA productos de la canasta básica, pues muchos partidos no apoyan la idea.

Independientes

Conscientes de que este año será meteórico, desde Cambio Radical se enfocarán los esfuerzos en debatir proyectos que tienen mensaje de urgencia y los que están anunciados para debates. Varios congresistas de esa bancada coinciden en que habrá muy pocas oportunidades para la radicación de agendas independientes de cada partido o particulares de cada legislador. “El proyecto que se radique ahora va a tener que pelear con los que tienen mensaje de urgencia”, comentó el representante César Lorduy. Por otro lado, se asegura que hay cercanía con el Gobierno en cuanto a la reforma a la justicia y no hay dudas de que el foco estará en las reformas fiscal, tributaria y a la salud.

Desde el Partido Liberal anuncian que se opondrán a cualquier intención de gravar con IVA la canasta familiar y se insistirá en varias iniciativas, como la renta básica, del representante Alejandro Chacón; los plásticos de un solo uso, del representante Juan Carlos Losada; la regularización del Ministerio de Ciencia, que fue una idea promovida por el senador Iván Agudelo; el estatuto de protección del pasajero, que impulsa el representante Favio Arroyave ante los abusos de las aerolíneas, y la legalización de la eutanasia y la regulación del consumo de drogas, iniciativas de autoría del representante Juan Reyes Kuri.

Oposición

Por su lado, la Alianza Verde todavía no ha definido cuáles serán los proyectos a los que le meta acelerador en este período que inicia. No obstante, hay varios que están respaldados por la colectividad. Uno de ellos es el que busca regular la hoja de coca y sus derivados, una iniciativa del senador Iván Marulanda, en compañía con Feliciano Valencia, parlamentario del Mais. Esta propuesta está en la Comisión Primera del Senado y tiene ponencia positiva para ser discutida en su primer debate. Como contó Marulanda, el proyecto tendría mayorías para la discusión. “Ahí voy a estar defendiendo y explicando el proyecto, que está respaldado por toda la bancada”, dijo.

La senadora Angélica Lozano, por su lado, busca promover un proyecto que establecería una “reforma pensional eficiente”, con pensiones “dignas y justas”. Exactamente, busca corregir y disminuir los topes pensionales existentes (que son de alrededor de 22 millones), e incluir una “hoja de ruta para solucionar los problemas del sistema pensional”, acorde a la normativa de la Organización del Trabajo. También, una iniciativa para que sea transparente la información sobre la distribución de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), algo en lo que ha insistido su partido.

Si bien la Alianza Verde, en conjunto con otras fuerzas de la oposición, había insistido en el proyecto de renta básica y una reforma tributaria que aplicara solo al 1 % de las personas y empresas más ricas, declarantes de renta, saben que ambos no prosperarían en este nuevo período. La razón, según Marulanda, es que según una conversación que tuvo en diciembre con Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, todo indicaría que el Gobierno sacará su propio proyecto de transferencias monetarias a la población, pero bajo el nombre de ingreso solidario, el mismo del programa del Gobierno para apoyar a la población durante la pandemia. “Intentaremos llevar la visión que tenemos en ambos proyectos nuestros, en la discusión de los proyectos del Gobierno”, dijo.

Por el lado del Polo Democrático, pasa algo parecido: ad portas del inicio de este período, la colectividad aún no ha definido qué va a impulsar. “Estamos en tránsitos fuertes e importantes”, expresó a este diario una persona cercana al grupo político. No obstante, se sabe que el senador Iván Cepeda presentará un proyecto que busca que en las investigaciones de los asesinatos a líderes sociales, por parte de la Fiscalía, cuando el ente realice preacuerdos, no cambie la calificación jurídica de los casos y se atenga a los hechos. “Es un proyecto de ley que estamos trabajando con Human Rights Watch, porque fue una de las recomendaciones que hizo en su reciente informe sobre líderes sociales en el país”, expresó su equipo, siendo una de las temáticas relevantes para su partido, también en oposición a la lectura y tratamiento que el Gobierno ha hecho a estos asesinatos.

La bancada de los Decentes una vez más le apostará al proyecto de renta básica, que lo presentará junto a otras fuerzas alternativas e independientes del Congreso. La propuesta de estos es que el subsidio solidario pase de ser uno de $160.000 a $350.000 por persona. “Creemos que la renta básica no solo alivia la condición económica de los colombianos, sino que, también, es motor de la economía”, manifestó el representante David Racero, uno de los abanderados en el tema. También desde lo económico, la bancada, que acoge al MAIS, Unión Patriótica y Colombia Humana, también estará atenta a lo que venga con relación a la reforma tributaria del Gobierno, para que no se grave más la canasta familiar y no se les dé más prebendas tributarias a los grandes conglomerados económicos.

Igualmente, como oposición, desde 2020 presentaron una reforma tributaria alternativa de la que esperan que este período legislativo el presidente de la Cámara le dé su debido trámite, así mismo, hay otras iniciativas que vienen caminando en el Congreso, como el orden de los apellidos de los recién nacidos, matrícula cero, mínimo de internet y la regulación del uso de la fuerza por parte de la Policía y el Esmad.

Los representantes Racero y María José Pizarro presentarán en conjunto un proyecto alternativo a la Región Metropolitana de Bogotá, que se aprobó el año pasado. Ambos, en las discusiones de comisiones y plenarias, se opusieron al considerar que la iniciativa no estuvo construida con las comunidades de la sábana y zonas rurales de Bogotá.

A título personal, Racero radicará un proyecto para crear una política de prevención de la salud, regulación de las estampillas y la posibilidad de que personas con enfermedades terminales e inválidas puedan reiterar sus pensiones de forma anticipada. Su compañera de bancada Pizarro, además de las iniciativas mencionadas, manifestó la necesidad de insistir en lo que ya está radicado. “La idea es sacar adelante lo que está desde el pasado 20 de julio porque los consideramos importante. Debemos presionar para que se hagan efectivos”.

Por último, por el lado del senador Gustavo Bolívar, se presentarán otra variedad de proyectos que les dé garantías a la oposición para que sus iniciativas sean tramitadas en el Congreso, con esto, se espera garantizar que por sesión se discuta un tema de los alternativos. También, radicará iniciativas como una licencia por muerte de mascotas, cátedra sobre el cambio climático en los colegios, financiación pública para las campañas electoral, e insistirá en el pago por sesión para los parlamentarios.