Las contradicciones de Fernando Ruiz sobre el glifosato: el vice de Santos vs. el ministro de Duque

Este lunes, se conoció el decreto que expidió el Gobierno Nacional, con las firmas de 11 ministros y el presidente Iván Duque, con el que se le da luz verde a la reactivación de la aspersión con glifosato. En 2015, el ministro Ruiz advertía de los daños que produce el herbicida. Seis años después, firma dicho decreto.

Como cualquier ser humano, es normal y no errático cambiar de opinión frente a una realidad, pero cuando se trata de un funcionario la variación con la que se mira un tema se reviste de peso político, pues, se escudriña y analiza desde qué orilla lo dijo. Y eso es lo que le están cobrando al ministro de Salud, Fernando Ruiz, sobre la postura que tenía referente al glifosato en 2015, cuando era viceministro de Salud del gobierno Santos, y la que tiene ahora, cuando ha firmado el decreto que le da luz verde a la aspersión con el químico en cultivos de coca.

Hace seis años, en un programa con el jubilado periodista Darío Arismendy, Ruiz planteó las dudas alrededor del uso del herbicida y, como médico que es, señaló las consecuencias que traería a la salud de las personas si se ven expuestas a este producto. Sus palabras exactas fueron: “Desde el punto de vista de salud, el improbable que aquí existe es el daño a largo plazo, el principal cáncer que se atribuye al glifosato es el linfoma (de) Hodgkin, es un tipo de cáncer en el órgano linfático que puede desarrollarse 15 o 20 años después de la exposición”.

Esto, por supuesto, lo catalogó como un problema porque en el futuro, señaló, lo más probable es que se presentarían demandas contra el Estado por usar un producto que ha sido clasificado por la autoridad sanitaria internacional como probablemente cancerígeno. “(Lo que representa) un evidente hecho importante”, resaltó. Sus argumentos en contra no solo los formulaba desde su postura como médico, sino viendo la relación costo beneficio.

En ese entonces, se entiende que representaba la postura de un gobierno de Santos con relación al glifosato. Durante ese mandato se suspendió la aspersión en tanto no se asegurara que el producto no afectaría la salud de las personas y el medio ambiente.

El gobierno Duque, desde su entrada al poder, ha manifestado querer abrir la puerta sobre el uso del herbicida, como “una herramienta más” para lucha frontal contra el narcotráfico. Desde que Ruiz llegó a ocupar la dirección del despacho de salud, sabía de la postura del Gobierno que representaría, pues han sido numerosas las intervenciones, no solo del presidente, sino de ministros de Defensa y Justicia sobre el glifosato.

Tras su llegada a la cartera de salud en febrero de 2020, la atención de la opinión pública y el país se concentró por entero en la pandemia y Ruiz se convirtió en el principal responsable para gestionarla como ministro y, más aún, como médico con estudios en posgrado de Salud Pública. Aunque su trabajo ha sido criticado y cuestionado por la oposición y otros sectores, con relación en las demoras para cerrar acuerdos con laboratorios para las vacunas, la llegada de estas y las promesas de vacunación, la polémica a la fecha gira sobre el funcionario porque firmó un decreto para dar luz verde al glifosato, cuando, seis años atrás, sostenía que no había motivos para erradicar los cultivos de coca con esta metodología.

La política es dinámica, dirían unos, sin embargo, en el marco de esta contradicción entre Ruiz, viceministro de Santos, y Ruiz, ministro de Duque, quedan muchas dudas. En entrevista con la W en la mañana de este martes, el alto funcionario se limitó a responder que no podía sentar posición en el tema porque estaba a la espera de que se decidiera sobre un impedimento que había presentado.

“Yo no me puedo pronunciar porque tengo una declaratoria de impedimento que está radicada ante la Secretaría Jurídica de la Presidencia y que todavía no se ha tomado una decisión al respecto por parte del consejo de ministros, por lo tanto, estaré pendiente de eso para poder hacer pronunciamiento al respecto”, respondió reiteradamente a las repetitivas preguntas sobre su posición actual con relación al glifosato.

Aunque no dijo de qué trata el impedimento, se interpreta, bajo el contexto, que es acerca de sus funciones como viceministro en ese entonces, cuando se suspendió el uso del glifosato. Esta respuesta, más el mismo decreto, no disipa dudas, sino que las aumenta entre la ciudadanía: ¿Por qué el Gobierno expide un decreto sin que se haya resuelto el impedimento presentado por el ministro de Salud? ¿Por qué el ministro firmó el decreto, con el que se le da aval desde su cartera, sabiendo que hay un impedimento por tramitarse? ¿Por qué sus compañeros de gabinete, incluido el presidente, permitieron que el ministro firmara algo por lo que, más adelante, puede ser recusado?

Por más de que el ministro haya asegurado en la W que el decreto no significa que ya se retomara dicha actividad y que falta que sea aprobado por otras instancias, hay un riesgo para él y su permanencia en el cargo por el hecho de firmar algo con el que presenta un conflicto de interés o una eventual nulidad del acto administrativo, en caso de que le acepten su impedimento. El tiempo lo determinará.

