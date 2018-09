Las críticas de María Fernanda Cabal a la cúpula militar y al presidente Duque

-Redacción Política

Cada vez que la senadora María Fernanda Cabal toma el micrófono en el Congreso de la República es para desatar una polémica de desproporcionadas dimensiones. Este martes, durante el debate de las Circunscripciones de Paz, Cabal se fue con toda contra la actual cúpula militar, calificando a sus miembros de inservibles. Además, criticó al presidente Iván Duque, de su propio partido, por no “echarlos como se merecen”.

“A eso nos llevó el acuerdo el acuerdo de paz, a acabar con la inteligencia, a tener una cúpula militar inservible que todavía no entiendo por qué continúa. Cómo es posible que hayan permitido que llegáramos hasta este punto”, expresó la senadora uribista en su discurso en el que sostenía que las Fuerzas Militares no están cumpliendo con su deber de llegar a los territorios por cuenta del proceso de paz con las Farc.

Las declaraciones se propagaron como fuego en las redes sociales y cuando se le pidió a la senadora Cabal explicar lo que había dicho, respondió con mayor vehemencia: “Esta cúpula es la cúpula del gobierno de Santos, la cúpula que estuvo negociando en La Habana, muchas veces se lo dije al general Florez, cuidado con el territorio. Mire lo que hay hoy. El general Naranjo se lleva 12.000 efectivos a Tumaco para hacer show”. Las declaraciones fueron entregadas a la W Radio, y en ellas se vea a una senadora muy crítica de las Fuerzas Militares actuales e inlcuso del presidente Duque.

Para Cabal el general Alberto Mejía no tiene honor militar, pues fue complaciente con el presidente Santos, quien, según ella, igualó a las Fuerzas Militares con el terrorismo. “La cúpula militar de Santos fue complaciente con el terrorismo”, expresó Cabal. Y continúo en su andanada señalando que hoy hay repúblicas independientes porque el Ejército no tiene control territorial.

“Si hoy tenemos la república independiente del Catatumbo, la de Tumaco, la del Norte del Cauca, sin ningún tipo de control territorial de la fuerza pública. Los que viven allí están expuestos al crimen, eso lo propicio la complacencia con la coca”, agregó la senadora uribista. Cabal también dio a entender que esto es lo que ha producido los asesinatos “de lo que llaman líderes sociales”, y lanzó una tesis peligrosa y controversial: “unos que si lo son, otros harán parte de esta maraña de actores criminales”.

Y añadió: “quienes le faltaron al honor militar, a la dignidad y a todo el valor que se tiene que tener para defender la patria, han sido ellos -la cúpula- por la complacencia que tuvieron con Santos de manera permanente. Totalmente genuflexos. Cómo es posible que se hayan demorado tres meses para entregar unos cadáveres de los periodistas del comercio. ¿Eso es un buen desempeño militar?”.

“Si uno tiene suficiente respeto por su fuerza pública debe renunciar cuando está en contravía con decisiones que no son aceptables. Santos los igualó con cualquier terrorista. Ya hicieron lo que hicieron, el cambio de gobierno se dio. No entiendo porque continúan por más tiempo. Les gusta mucho el poder, me imagino”, sentenció.

Y concluyó con más críticas: “Ellos son responsables de la fragmentación territorial. No fueron capaces de enfrentar a Santos. Se necesita un cambio urgente, porque no podemos pasar de los héroes multimisión, a los soldados que terminaron recogiendo coca y van a terminar recogiendo la basura de los colegios públicos. Si a ustedes eso les parece honor militar a mi no”.

Finalmente, Cabal dijo que aunque el presidente Duque sea de su partido, eso no la exime de emitir opiniones, y que ve con preocupación que no esté realizando los cambios que se requieren: “lo que se queda sigue igual, y yo no quiero que esto siga igual a santos”. Sobre Mejia sostuvo que no cree que “sea el favorito de los americanos”, y explicó: “de pronto su capacidad diplomática le ha abierto muchas puertas, pero para muchos no es propiamente a quien consideren un verdadero héroe a seguir. Hay muchísimos mejores. Son fusibles que se desgastan”.