El congresista liberal se despachó en contra de la ministra del Exterior, Claudia Blum. Además de criticar su trabajo, señaló que se “pensaría que todavía no se ha posesionado”.

El expresidente de la Cámara Alejandro Chacón ha sido uno de los más críticos frente a la administración de la canciller Claudia Blum. En el Congreso y en varias entrevistas ha expresado su molestia en cuánto al papel de la encargada de articular los asuntos y relaciones internacionales de país. En entrevista con la W, el representante liberal volvió a despacharse en contra de Blum.

“Uno pensaría que todavía no se ha posesionado”, estas fueran las palabras más duras que tuvo el representante Chacón durante el diálogo radial en contra de la canciller. Para el representante, Claudia Blum ha fallado en su trabajo como interlocutora en la frontera y en la solicitud de extradición en contra del exlíder paramilitar Salvatore Mancuso.

“Ha sido muy dubitativa en todas sus decisiones. No está claro si la cancillería actuó con celeridad en el caso Mancuso”, expresó Chacón, que cuestionó las declaraciones que ha dado la Cancillería en este caso. “Dijo que no había proceso de extradición, luego manifestó que había tres solicitudes. Después dice que faltaba la traducción de varios documentos. La formalización necesita de la acción de la cancillería”, comentó el representante.

Sobre la frontera, Chacón calificó de “lamentable” la labor que ha llevado a cabo Claudia Blum. El expresidente de la Cámara cuestionó que la ministra de Relaciones Exteriores no haya servido de interlocutora para solucionar el no pago a las instituciones que han atendido a venezolanos y también criticó que no se haya apersonado del diálogo para esclarecer las masacres que han ocurrido en la frontera con Venezuela.

“Nos gustaría que ejerciera su labor. Nos hace un daño grandísimo no tener un interlocutor como la canciller en zona de frontera”, fueron las palabras del representante por Norte de Santander, que luego declaró que al país “le hace falta una canciller activa y decisiva”.

Esta supuesta inactividad también se vería en los cuestionamientos que han hecho los congresistas a la balanza comercial con los países con los que se ha firmado tratados de libre comercio (TLC). “Desde que ella ha estado hemos venido hablando de la balanza comercial con la Unión Europea y Estados Unidos, pero ella ha no ha sido interlocutora y ha sido imposible que se avance en la discusión de la renegociación”.

Aunque no entró a pedir directamente la renuncia de Claudia Blum, Chacón expreso que, “como en los equipos de trabajo, si no funciona, debe cambiarse”. También pidió que el presidente Iván Duque se haga cargo del tema y ponga al frente de la cancillería una persona mucho más activa y comprometida y con el conocimiento actual de la situación del país.

Chacón aseguró que el problema no es que la canciller Blum esté incumpliendo con las citaciones hechas por el Congreso, sino que no atiende y mucho menos resuelve las inquietudes los senadores y representantes que la cuestionan. “El problema no es del gobierno, es de la canciller”, añadió en este punto.

Teniendo en cuenta estos elementos, y asegurando que el Gobierno ha venido trabajando para solucionar las falencias en su gabinete, Chacón señaló que esperan que el gobierno haga los cambios necesarios porque, de no hacerlos, “nos tocaría ejercer el fuero que nos corresponde a nosotros para someter al Congreso la gestión de la ministra”.