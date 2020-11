“Las diferencias no son del Partido de la U, sino del país polarizado”: Aurelio Iragorri

El saliente presidente de la colectividad dijo que hay que “reinstitucionalizar” a Colombia. Luego de recuperarse del COVID-19, manifestó que quiere dedicar los siguientes años a “construir un gran acuerdo nacional para salir de la enfermedad política”.

Luego de ser el presidente del Partido de la U por tres años, Aurelio Iragorri anunció el pasado 3 de noviembre que renunciaba al cargo pero continuaba en la militancia de la colectividad para fortalecerla desde las regiones. Tomó la decisión luego de recuperarse del COVID-19, por ello en la carta con la que dio un paso al costado manifestó que se iba de la dirección de la U “porque siento que esta nueva oportunidad que la vida me dio puedo aprovecharla mejor fuera de un escritorio”.

(Contexto: Aurelio Iragorri da un paso al costado y renuncia a la presidencia de la U)

Con su salida, le da la bienvenida a Dilian Francisca Toro como nueva presidenta del Partido, una de las baronesas políticas más fuertes del Valle y quien está consolidando su poder al interior de la organización política. Este miércoles, justamente, dijo en conversación con W Radio que “ningún partido tiene una lideresa como Dilian Francisca Toro. Su candidata en las últimas elecciones sacó un millón de votos”, recordó, refiriéndose a Clara Luz Roldán, actual gobernadora del Valle.

Tras renunciar, ¿a qué carrera política le va a apuntar Iragorri? Aunque tendría dos caminos para continuar —encabezar la lista de la U al Senado para las elecciones de 2022, o aspirar a la presidencia—, el exministro expresó que “no es momento” de hablar de esas pretensiones. Eso sí, enseguida afirmó que “No hay político que no quiera ser presidente, pero eso hay que construirlo”.

“Lo que no se puede hacer como candidato presidencial es el oso. Hay que trabajar para construir esa propuesta y ver si en las próximas elecciones se logra una gran propuesta de centro”, comentó en la W. Según Iragorri, aunque no piensa todavía en nombres propios para hacer ese gran acuerdo nacional, contó que trabaría con todos los que piensen en superar la “polarización absurda”. “Miran al pasado, nadie escucha a nadie. Hay muchos candidatos que dicen que son de centro pero en la política no es así. Vamos a ir armando un referendo por la gente", sin embargo, no ahondó en detalles al respecto y respondió a que no haría equipo con figuras como la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, y el senador Roy Barreras, quien hace poco renunció a su militancia en la U.

Sobre la dimisión de Barreras y del congresista Armando Benedetti, y en general de las diferencias que se han sentido al interior de la colectividad, Iragorri aseguró que el problema de las diferencias “no es del Partido de la U, sino del país, y eso es lo que hay que limar".

"El país político se polarizó, por eso tenemos que reinstitucionalizar el país. Los ciudadanos no creen en la Presidencia, en la Policía ni en el Congreso. Odian a los políticos que están desconectados de la gente. Quiero dedicar estos años a construir un gran acuerdo para salir de esta enfermedad política”, añadió, explicando a la par que esa visión de Colombia debe cobijar y congregar también al Gobierno y no excluirlo.