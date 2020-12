El senador opositor citará en debate de control político a Fernando Ruiz, minsalud, en los primeros meses de 2021 para conocer en detalle cuáles fueron los criterios para gastar 700 mil millones de pesos en las vacunas Pfizer y AztraZeneca.

El senador Jorge Enrique Robledo, escindido recientemente del Polo Democrático y quien ahora aboga por su propio movimiento llamado Dignidad, no come entero el cuento de las vacunas contra el coronavirus que adquirió el gobierno nacional.

(Lea: “Asegurar un acceso equitativo a la vacuna será el siguiente reto”)

Robledo, opositor a la administración del presidente Iván Duque y uno de los más críticos frente a la compra de las inyecciones para inmunizar a los colombianos, expresó en una entrevista en W Radio que su postura no quiere decir que está en contra de la tecnología ni de la ciencia, ni que sea negacionista de ambas a favor de la salud. En cambio, celebra que se hayan logrado vacunas en un tiempo récord para combatir el COVID-19. “Pero que Colombia empiece a hacer esa vacunación no quiere decir que eso no tenga cosas qué mirarle”, dijo para reiterar su intención de mirar con lupa cuáles fueron los criterios para adquirir las 40 millones de vacunas a las empresas Pfizer, AztraZeneca y por medio de la plataforma Covax.

“El punto es que como cualquier política del Estado el Congreso debe revisarlo”, dijo el congresista a El Espectador. Por ello, afirmó que espera en enero o febrero citar a debate de control político a Fernando Ruiz, ministro de Salud. " Aunque el Congreso está en receso, legalmente podemos hacer debates de control político en esta época”, añadió. En ese escenario, Robledo aterrizará en el contexto colombiano un debate que se está dando a nivel mundial: el pacto de confidencialidad que tuvieron que aceptar las naciones del globo para negociar con las farmacéuticas. “Esa práctica de secretismo a algunos nos cayó bastante mal”, contó a la emisora. Sobre ello, el presidente Iván Duque explicó recientemente que esto es “una circunstancia” a la que se adaptaron los países para adquirir las vacunas.

(Lea también: “No busco ningún tratamiento preferencial para vacunarme”: Duque)

Pero no es solo eso lo que Robledo quiere conocer a profundidad. ¿Cuáles van a ser los ritmos de vacunación? ¿Por qué se escogieron las vacunas de Pfizer y AztraZeneca y no otras? ¿Qué garantías tienen las vacunas adquiridas para reducir el contagio, pues fueron más de 700 mil millones de pesos de los colombianos los que se invirtieron en la adquisición de las dosis? Estos son algunos de los interrogantes que no están del todo claros, comunicó el parlamentario.

“¿Por qué se compra una vacuna que necesita frío de menos de 70 grados? Y también quiero mirar por qué el gobierno de Colombia no jugó un papel proactivo en un planteamiento que hicieron Sudáfrica y la India bregando a que esas vacunas se trataran como un bien público y no como un negocio de las transnacionales. Eso nos está costando una plata inmensa y muchos están en riesgo de que esas vacunas no les lleguen, o les lleguen tarde”, cuestionó.

Así mismo, Robledo consideró obligatorio saber cómo fue el proceso de adquisición de las vacunas y cuáles fueron los caminos por los que se decantó el Gobierno para conseguirlas. “Hay distintos precios de vacunas en el mundo. La primera ministra belga sin culpa compartió un montón de precios.¿ A cuánto compró Colombia? Es algo que no sabemos. ¿Se buscaron vacunas por todo el mundo o solo en Estados Unidos? ¿Se gestaron relaciones con China y Rusia ¿Colombia intentó elaborar dichas vacunas?”, le dijo a este diario.

No solo él estaría pendiente de temas que identifica tan convulsos como el secretismo en la contratación de una herramienta para combatir una enfermedad de alto contagio. La periodista María Isabel Rueda saludó la idea de que se conozca cómo se negoció con Pfizer y AztraZeneca y Claudia Vaca, profesora de la Universidad Nacional, farmacoepidemióloga, también ha llamado la atención sobre la “dependencia tecnológica en vacunas y biológicos”, escribió ella hace poco.

"Colombia debe aprender del error de la dependencia tecnológica en vacunas y biológicos. Error a enmendar @IDCBIS @SectorSalud con la institucionalidad y capital académico construido con el liderazgo del Dr. Camacho" @INCancerologia @UNALOficial @MincienciasCo@IvanAgudeloZ pic.twitter.com/xkY02ND9oP — claudia vaca (@claudiavaca5) December 21, 2020

Finalmente, el senador pide a los colombianos no hacerle caso a una “teoría chimba”. Se refiere a la postura oficial, que dice, es no responder las preguntas que hace el Legislativo sobre las decisiones del Ejecutivo. “¿Cómo así que un ministro no está en condiciones de explicarle a los colombianos sus políticas?”, agregó. Su citación, aunque aún no tiene fecha, está desde ya aprobada por la Comisión Quinta del Senado, espacio en el que tendría lugar el debate de control político a este tema.