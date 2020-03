Las familias del poder político en Atlántico

El escándalo

Aida Merlano apareció en Venezuela y encendió el ventilador. Habló de cómo se hace política en el Atlántico y de los políticos involucrados en su elección fraudulenta como senadora. Aunque es difícil detectar qué parte de sus declaraciones es cierta, sus palabras ponen sobre la mesa un fenómeno conocido en Colombia: buena parte del ejercicio de poder se hace comprando votos.

Atlántico es el cuarto departamento con mayor potencial electoral (después de Bogotá, Antioquia, Valle y Cundinamarca). Allí la política en las últimas décadas ha estado principalmente en manos de tres familias poderosas: los Char, los Name y los Gerlein. Veamos quiénes integran esas tres familias.

Los Char

Hoy son la familia más poderosa de la política colombiana. Liderados por el exsenador Fuad (papá), controlan la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y siete curules en el Congreso.

Fuad Char hizo fortuna como comerciante en Barranquilla con las tiendas Olímpica. Además, tuvo una exitosa carrera política. Comenzó siendo gobernador, pasó a ministro de Desarrollo de Barco y en 1991 logró ser senador. Se reeligió hasta 2006 bajo las toldas de Cambio Radical. Ese año su hijo Arturo se quedó con la curul, que retomó de nuevo en 2010.

Fuad dejó el Senado finalmente en 2014, pero su curul sigue en manos de Arturo, que en las elecciones de 2018 fue el más votado de Cambio Radical. Arturo aspira a ser presidente del Congreso en la legislatura que comienza en julio, pero las declaraciones de Merlano pueden dañar sus pretensiones.

Alejandro Char, por su parte, se consagró como el alcalde más popular de los últimos tiempos, con índices superiores al 90 %. Su carrera política comenzó como concejal de Barranquilla en 1997 por el Partido Liberal. En 2000 se presentó a las elecciones para gobernador y, aunque en principio perdió, en 2003 el Consejo de Estado le otorgó la victoria frente a Ventura Díaz, de suerte que gobernó el departamento durante ocho meses. Ocupó la Alcaldía de Barranquilla en dos ocasiones, fue alto consejero para las regiones y su nombre circula como candidato a la presidencia en 2022. Alejandro está casado con Katia Nule, hermana de Guido Nule, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, con quien ha tenido negocios.

Mención aparte merece David Char Navas, representante a la Cámara en 2002 por el Partido Liberal y senador por Cambio Radical en 2006. Fue el primer agente del Estado no militar en hablar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Allí reconoció haberse aliado con los paramilitares para comprar votos y hacerse elegir.

Los Name

La historia de esta familia comienza con José Name Terán, cuya carrera comenzó en 1958 como representante del Partido Liberal en la Asamblea. Desde 1978 fue elegido senador y consiguió reelegirse en múltiples ocasiones hasta 2002. Fue ministro de Trabajo de Barco. En 2004 el Partido Liberal lo sancionó por apoyar la reforma que dio vía libre a la reelección de Uribe. Por eso renunció al partido y fue pieza clave en la fundación de la U, donde hasta hoy permanece su hijo José David Name.

En 2007, Name Terán aspiró a la Gobernación del Atlántico, acompañado de los Char y los Gerlein, y perdió. Fue la sombra de su hermano David Name, salpicado por Bernardo Hoyos, exalcalde de Barranquilla, en las denuncias por parapolítica en esa ciudad. Su sobrino, el pastor cristiano David Name Orozco, fue la fórmula vicepresidencial de Alejandro Ordóñez. Name Terán falleció en 2011 por complicaciones respiratorias. José David Name Cardozo, su hijo, es senador desde 2006 y ya completa cuatro periodos. Aunque los Char han sido sus rivales políticos, en las elecciones regionales Name se unió a los candidatos de los Char: Elsa Noguera y Jaime Pumarejo.

Iván es el otro Name con una amplia trayectoria política. A pesar de su apellido, ha construido su carrera fuera de la influencia de su familia. Ha sido diputado de Cundinamarca, representante a la Cámara y senador. Name Vásquez tiene negocios inmobiliarios y Cuestión Pública denunció su conflicto de interés por promover en 2017 un proyecto que regulaba los topes del impuesto predial y los avalúos catastrales, que afectan su empresa familiar. Su hija, María Clara, es concejal de Bogotá desde 2013.

Los Gerlein

De esta familia el más visible es Roberto Gerlein Echavarría, hasta 2018 el personaje que más tiempo ha permanecido en el Congreso. Fue concejal, ministro de Desarrollo de Betancur, representante a la Cámara y senador. Su familia es dueña de Valores y Contratos (Valorcon). Junto con Odebrecht hizo parte de la asociación Navelena para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, que fracasó en medio del escándalo por corrupción de la compañía brasileña.

La familia Gerlein ha ido perdiendo poder desde que le fue casi imposible encontrar a un familiar que heredara la curul de Roberto en el Congreso. La elegida, Aida Merlano, nunca fue de su agrado a pesar de haber sido su fórmula en la Cámara en el periodo 2014-2018, lo que marcó una ruptura con su hermano Julio. Aida fue la protegida de él —y, según ella, tuvieron una relación extramatrimonial—, y al lado de los Gerlein aprendió cómo funcionaba la maquinaria en la compra de votos. La captura y condena de Merlano han traído como consecuencia una investigación a Julio Gerlein en el mismo proceso.

