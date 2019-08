“Grandes mayorías seguimos comprometidas con lo acordado”: Rodrigo Londoño

A través de su cuenta de Twitter, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y director del partido político FARC, se pronunció sobre el hecho anunciado por Iván Márquez, Jesús Santrich y Hernán Darío Velásquez (El Paisa), de retomar las armas y conformar una nueva guerrilla.

“Las grandes mayorías seguimos comprometidos con lo acordado, aún con todas las dificultades o peligros que se avisoran, estamos con la paz”, escribió Londoño, manteniendo en firme la intención de quienes se acogieron al Acuerdo de Paz de cumplir con lo pactado y continuar con la reincorporación social y política a la vida civil.

“Tranquilidad, esto no es el acabose. Incluso, lo contrario, esto le sirve al proceso porque se está definiendo una situación que estaba ambigua”, comentó minutos después el jefe del partido FARC en entrevista con Blu Radio.

La senadora Victoria Sandino, de la FARC, también se pronunció. “Aún en medio de todas las dificultades, y no es que desconozcamos la realidad de los territorios, ni los incumplimientos, pero seguimos trabajando por la Paz de manera decidida. Yo, que viví la guerra, digo con conocimiento que volver a ella no es la salida, pero esto es un campanazo para que el Gobierno de verdad se comprometa con el cumplimiento del Acuerdo. Ante el incumplimiento seguiremos insistiendo en la paz”, señaló en RCN Radio.

El anuncio hecho por Márquez y compañía también ha motivado el llamado desde varios sectores políticos para defender el Acuerdo de Paz. El senador Roy Barreras, férreo defensor del pacto entre el Estado y las antiguas Farc, señaló: “Hoy, más que nunca debemos permanecer activos en la defensa de la paz lograda, de la paz posible y de la paz completa. La comunicación delirante desde Venezuela de un puñado de desertores a la paz no representa amenaza nueva ni debería justificar discurso de la guerra”.

Por su parte, en entrevista con Caracol Radio, el senador Iván Cepeda expresó: “Es un hecho que nos entristece, se trata de personas que actuaron de una manera protagónica en todo el proceso de conversaciones del Acuerdo de Paz, pero también hay que exponer este hecho en su justa dimensión, se trata de un grupo minoritario de lo que fue la guerrilla de las Farc”. Cepeda subrayó que la gran mayoría de los antiguos miembros de las Farc “están en un proceso de reincorporación política y social y tienen una voluntad".

En contraste, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, opositor al proceso y uno de los líderes del No durante la campaña del plebiscito, señaló muy temprano en su cuenta de Twitter: “Aquí no hubo paz sino el indulto para algunos responsables de delitos atroces a un alto costo institucional (…) El país tiene que ser consciente que proceso de paz no hubo, sino el indulto para algunos responsables de delitos atroces a un alto costo institucional”.

A Uribe lo secundó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático: “Iván Márquez vuelve al terrorismo, como ya lo habían hecho 11 jefes de las Farc. Además de impunidad y de curul, querían seguir manejando el negocio del narcotráfico. El acuerdo de La Habana es el proceso de desmovilización más costoso institucional para el país”.