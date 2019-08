Las graves denuncias de Andrés Guerra contra Alexánder Vega, el candidato a ser registrador

En plena recta final de la elección del nuevo registrador nacional y pocos días después de conocerse los resultados de la prueba de conocimientos a los 29 candidatos que están en la puja, se conoce una dura denuncia en contra de Alexánder Vega, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien precisamente sacó el mejor puntaje en dicho examen y en círculos políticos es considerado el más firme aspirante a suceder a Juan Carlos Galindo, actual jefe de la Registraduría.

En declaraciones a W Radio, el hoy candidato a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático, Andrés Guerra, denunció en 2010, cuando aspiró al Senado, Vega le habría pedido $1.200 millones para garantizarle la curul en el Legislativo.

“Fui candidato al Senado, fui senador hasta las 5:30 am y de ahí me sacan con el último boletín (…) después de 20 días de las elecciones, me llama Alexander Vega, que me llamaba por el presidente del CNE, Mario Hincapié. Viajo y Vega saca un documento en el que me dice que mi escenario es difícil y me dice que necesitan recursos para que abran unas mesas para contar votos y poder recuperar mi curul. Me dice que en Corferias no es lo que cree el país en elecciones”, contó Guerra en diálogo con la periodista Vicky Dávila.

Según aseguró Guerra, Vega le habría explicado que para reabrir los escrutinios en una mesa se necesitaba que de los nueve magistrados del CNE, cinco votaran a favor. “Me dice que el tema es de $1.200 millones para mantener mi curul. Mi esposa le dice ‘qué mierda es esto’”.

Asimismo, según el relato del hoy candidato a la Gobernación, Vega lo llevó hasta la residencia de Marco Emilio Hincapié, entonces presidente del CNE. “Él no me habla de dinero pero si me deja claro que el tema es con Alexánder Vega. Me dice: ‘el tema es lo que le contó Alexander Vega’, yo le dije que mi campaña había valido 460 millones y él me dice que busque a ver cómo nos ayudamos”.

“Yo les dije que me daba tristeza que me llamaran a eso a Bogotá y entonces Hincapié me dice que no patee la lonchera. Vega muy hábil me dice que tranquilo y que esperemos a ver qué pasa”, continuó en su relato, en el que además agregó que en una nueva citación, Vega le había propuesto un arreglo por $600 millones para ayudarle a llegar al Senado.

Guerra afirmó que puso las correspondientes denuncias contra Vega e Hincapié ante la Fiscalía, pero nunca fue llamado a declarar para ampliarlas. “Esas denuncias se perdieron, durante nueve años y medio la Fiscalía nunca me buscó para escuchar lo que tenía para decir”. Y enfatizó que decidió traer al presente la denuncia porque considera que es un deber civil ya que Alexander Vega “puede llegar a ser registrador nacional”.

Ante las graves denuncias, Vega negó haberle pedido dinero a Guerra y que “todo lo que dice es falso. Yo lo conocí porque su papá Bernardo Guerra, me buscó para que lo asesorara para denunciar porque había perdido la curul”. Sin embargo, reconoció que sí lo llevó a la casa de Hincapié para que Guerra le mostrara las denuncias que estaba haciendo. “Eso que dice que me denunció, eso no pasó porque nunca denunció”, dijo.