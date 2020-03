“Las mujeres en el campo nos exigen resultados”: presidenta de la Comisión de la Mujer

La Comisión para la Equidad de la Mujer del Congreso se creó en 2011, desde entonces esta célula especial ha trabajado por los derechos de las mujeres con iniciativas como la Ley Rosa Elvira Cely, con la que se tipificó el feminicidio como delito autónomo, y la Ley Natalia Ponce de León, con la que se tipifican los ataques con ácido; entre otros.



Desde allí, piden un espacio propio que pueda convertirse en el lugar seguro de tantas mujeres de todas las regiones del país que llegan al Capitolio pidiendo ayuda, protección y acompañamiento para el restablecimiento de sus derechos. La representante conservadora Adriana Magali Matiz, presidenta de esa comisión, habla con El Espectador sobre las labores que adelantan.

¿En qué ha venido trabajando la Comisión Legal de la Mujer?

Además de las funciones legales , nos hemos preocupado porque apliquen dentro las políticas que tiene el Gobierno Nacional para el empoderamiento de las mujeres. Y bajo esa línea, hemos trabajado en temas de no violencia contra la mujer, empoderamiento político y económico, y hemos estado muy pendientes del Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, cuando se presentó este en pacto por la mujer, no tenía recursos asignados. Esa fue una de nuestras peleas.

¿Cómo va la implementación de ese capítulo para la equidad de género?

Su ejecución ha sido a paso lento. En este Plan Nacional de Desarrollo (PND) quedó establecido el Sistema Nacional de Mujeres, que aún no es una realidad. Por ahora se está socializando el borrador del decreto que reglamente el sistema. Respecto a las políticas públicas de mujer rural y la de la economía del cuidado, tampoco se conocen cuáles son los lineamientos que se van a dar por parte del Gobierno. Las mujeres en el campo nos exigen resultados, que lleguemos con capacitaciones y apoyo para la generación de ingresos con el que puedan disminuir las brechas.

¿Se puede decir que no se ha avanzado en ninguno de los pactos?

Todos los pactos están en proceso, lo que hacemos es un llamado al Gobierno para agilizar algunas acciones que nos ayuden a llevarles resultados a las mujeres, unos resultados efectivos. Pero tampoco podemos decir que se ha implementado en un 100 %, porque hasta ahora vamos a cumplir un año desde que se promulgó el PND.

Con la posesión de los nuevos concejos y asambleas se está discutiendo la ley 1981 de 2019, que los obliga a crear la Comisión para la Equidad de Género, ¿cómo han acompañado ese proceso?

Debemos impulsar muchísimo más a las corporaciones regionales y locales para que creen la Comisión de la Mujer. Nosotras hemos socializado este tema con los concejos y asambleas, algunos tuvieron confusiones jurídicas sobre si era una comisión especial o permanente que ya fueron resueltas.

¿Cuál es el consolidado de concejos y asambleas que están en este proceso?

De concejos, Medellín, Cali, Chía, Santander de Quilichao, Villeta y Cartagena; y de asambleas, solo Valle del Cauca.

Hubo dos debates de control político muy sonados: feminicidio y violencia política y el de las jugadoras de fútbol femenino. ¿Qué respuesta obtuvieron por parte del Gobierno en esa citación?

El Gobierno acudió, pero, tal vez, la crítica que nosotros hemos hecho es que no cuentan con las herramientas suficientes para dar con resultados efectivos. Entonces, la alta consejera presidencial para asuntos de la mujer no cuenta con personal suficiente, no cuenta con los recursos necesarios cuando vamos a ver, por ejemplo, la dirección de la mujer rural. Vemos que el presupuesto que tiene esta dirección es casi todo para el funcionamiento y necesitamos dependencias que tengan el dinero para mejorar la calidad de vida de las mujeres en el país.

El segundo debate es el relacionado con las jugadoras de la selección femenina de fútbol. ¿Qué se encontraron en esa discusión?

El debate de control político fue anunciado, pero no se pudo llevar a cabo, pero la comisión sí acompañó el pacto de transparencia y protección de las niñas y mujeres del deporte colombiano, que se suscribió el 4 de marzo de 2019 entre la Vicepresidencia, Coldeportes, el ICBF, la Secretaría de Transparencia y la Federación Colombiana de Fútbol.

¿Cómo están trabajando desde la comisión para que cada iniciativa legislativa, si es preciso, tenga un enfoque de género?

Ese es un trabajo que hasta ahora vamos a empezar a hacer. En el receso del Congreso lo que hicimos fue articularnos con ONU Mujeres para poder realizar ese seguimiento legislativo y evaluar los proyectos que hay. Así mismo, trabajamos en 2018 en un informe para mejorar las falencias que hay en el Capitolio en cuanto a igualdad.

¿Qué encontraron en ese informe?

Por ejemplo, que el 31 % de funcionarias y asesoras de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) consideran que hay estereotipos discriminatorios y peyorativos contra las mujeres que trabajan en el Congreso. Así como que el 18 % de funcionarias y el 21 % de asesoras de UTL consideran que las condiciones de trabajo no les permiten encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades familiares y los compromisos.

¿Considera suficiente contar con un gabinete paritario?

En este momento está en un 60 % la participación en el gabinete, un reconocimiento que les hacemos a todas las mujeres. El presidente, Iván Duque, ha tenido como una de sus prioridades el tema de la mujer y por eso en su Plan Nacional de Desarrollo, por primera vez en la historia, quedó un capítulo que fue el pacto ocho de equidad de la mujer. Considero que sí se ha preocupado por el tema y ha cumplido con lo dicho.