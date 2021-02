“Las mujeres estamos listas para gobernar”: Dilian Francisca Toro

La presidenta del Partido de la U insiste en que no ha definido si lanzarse o no a la contienda electoral de 2022. No obstante dice que la presidencia debe estar en manos femeninas.

Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de la U, expresó que debe ser una mujer la que llegue a la Casa de Nariño en las elecciones de 2022. Con miras a la contienda electoral para presidencia y Congreso, la exgobernadora del Valle continúa haciendo giras regionales para conectar con las bases de su colectividad.

En su visita a Boyacá y Nariño ratificó que, aunque no ha decidido si lanzarse o no como candidata presidencial, sí cree que es hora de que el ejecutivo esté comandado por el poder femenino. “Las mujeres estamos listas para gobernar la gente desde las regiones, nos hemos destacado por presentar proyectos para el país que permitan mejorar la vida de todos los colombianos, somos sensibles a lo que pasa alrededor y nos estamos preparando para dirigir cualquier cargo”, aseguró la directora.

En un comunicado de su partido, expuso que anunciará cómo encaja ella en el tablero electoral por la coalición de centro derecha cuando se realice una reunión con los miembros de esta en la que se elija el candidato de esa alianza. Como se sabe, la baronesa del Valle ha mantenido una serie de diálogos con fuerzas tradicionales y sus cabezas.

Los exalcaldes Alejandro Char, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez hacen parte de esa coalición. También podría pactarse una unión con el expresidente Álvaro Uribe y su Centro Democrático, César Gaviria y el Partido Liberal, y Omar Yepes y su Partido Conservador. En entrevista con este diario, Toro dijo hace poco que la U no ha “hablado de apoyar al candidato que diga el uribismo”. Sin embargo, las cartas aún no están lanzadas.

Añadió en ese comunicado que aunque no sabe si será candidata (y que esa decisión la toma el partido), “no hay soldado que no quiere ser general”.