Las propuestas de los gobernadores al nuevo gobierno

-Redacción Política

El presidente electo, Iván Duque, se reunió esta semana con los gobernadores del país, agremiados en la Federación Nacional de Departamentos, quienes le hicieron entrega de un documento en el que se consignan las prioridades a nivel regional, con diagnósticos y propuestas, para trabajar en el Plan de Desarrollo del nuevo gobierno. Carlos Julio González, gobernador del Huila y presidente de Fededepartamentos, reveló detalles del diálogo con el futuro mandatario.

¿De qué hablaron con Duque?

De autonomía territorial, regionalización y descentralización, con cosas concretas, como la revisión del Sistema General de Participaciones, el tema de finanzas públicas y la preocupación porque cada vez nos dan más competencias pero desfinanciadas. Planteamos la necesidad de trabajar una reformulación del sistema, sobre todo de los OCAD, que son el órgano colegiado desde donde se administran las regalías. En materia de salud, la preocupación que tenemos con la crisis del sector hospitalario, la intermediación financiera, el fracaso de la prevención y promoción, los altos costos para mantener esos hospitales públicos, las dificultades en relación con el no POS. No tenemos recursos para pagar esas platas del Plan Obligatorio de Salud. Otro punto es el de educación, la financiación completa del PAES y la creación de un organismo rector nacional que administre el programa de alimentación escolar. También de infraestructura, con la proyección de la red vial terciaria y secundaria, que es fundamental para el desarrollo del país, además de temas relacionados con medio ambiente, gestión del riego y, por supuesto, paz y seguridad.

¿Se llegó a algún compromiso?

El presidente Duque nos aceptó la invitación a construir su Plan de Desarrollo a partir de una visión regional y a acompañar la aprobación final del proyecto de regiones, al que le falta un último debate en el Congreso. Y habló de que su gobierno será en territorio, y cada ocho días hará diálogo social en las regiones para construir una agenda conjunta. Demostró que le interesa trabajar con las regiones y desde las regiones.

¿En qué quedó lo de la eliminación de los OCAD?

Está trabajándose en ello. Él ratificó temas fundamentales: la necesidad de revisar las regalías en relación con los departamentos productores petroleros, revisar el modelo de asignación y porcentajes, y revisar también el funcionamiento de esas OCAD.

¿La idea es que los departamentos productores reciban más regalías?

Que por lo menos exista un sistema de distribución equitativa. Sobre ese tema no hay pleno acuerdo entre los gobernadores, porque los departamentos no productores aspiran a que no se les vayan a recortar las asignaciones que hoy tienen. Pero lo que sí aspiran los departamentos productores es que haya alguna fórmula de equilibrio en relación con que, por ejemplo, son los que sufren los daños ambientales. Y el presidente electo en eso tiene absoluta claridad.

¿Por qué ha sido tan difícil acentuar la descentralización en Colombia?

Esa es una deuda que tenemos que tratar de superar. Hemos avanzado en asignaciones de las regiones administrativas de planeación territorial, están las regiones administrativas y de planeación (RAP), estamos con una ley en camino que va a fortalecer la asociatividad territorial para impulsar proyectos estratégicos de impacto regional. Hoy ya tenemos una RAP del Caribe y una central, donde están Bogotá, Cundinamarca y Boyacá. Tenemos una RAP en proceso en la Amazonia. En fin, existen una serie de alternativas, pero se requiere voluntad política para tener los instrumentos que permitan materializar ese desarrollo regional. El presidente electo se ha comprometido a trabajar en esa línea de buscar la descentralización y el fortalecimiento territorial.

¿Y de la implementación de la paz?

La propuesta estuvo enmarcada en la necesidad de buscar las herramientas y los mecanismos que permitan avanzar en materia de consolidar la paz. Esa es la propuesta generalizada de los gobernadores. Pero se habló, de manera muy puntual, de la unificación y reorganización de todos los entes, organismos y entidades que hoy atienden los temas del posconflicto, que implican una gran dispersión, tanto de planeación como de ejecución. Lo que se ha propuesto es hacer una reingeniería para tener mayor agilidad en consolidar los procesos de intervención en el posconflicto.

¿Y qué respondió Duque?

Sobre ese tema en concreto, no respondió.

¿Qué impresión les quedó del gobierno que entra?

Vimos disposición, comprensión de los fenómenos territoriales, interés en los diagnósticos que presentamos y en las propuestas. Vimos una sinergia positiva y esperanzadora en relación con este proceso que se inicia.

¿Se habló de la seguridad regional, que se viene deteriorando?

Sí, hablamos de eso y parte de la propuesta del presidente electo es hacer presencia en los territorios, no sólo con la modalidad de diálogo ciudadano sino con permanentes consejos de seguridad, dirigidos por él mismo.