La Fiscalía anunció en la mañana de este viernes que pedirá la preclusión del proceso en contra del expresidente por presunta manipulación de testigos. Mientras que algunos hablan de esclarecimiento de la verdad, otros hablan de un ente acusador parcializado.

El caso en contra de Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos es uno de los procesos judiciales más importantes del último tiempo en el país. Y, este viernes, tuvo una de sus fases más importantes luego de que la Fiscalía anunciara que pediría la preclusión a favor del expresidente, pues no encontró conductas que pudieran considerarse criminales.

La respuesta de los sectores políticos fue inmediata y muy similar a lo ocurrido en otros momentos del proceso: mediada por la polarización y cargada de duros señalamientos de cada una de las partes. En el caso del uribismo, las reacciones fueron de celebración y de señalar a su líder como honorable. Por otro lado, desde la oposición, criticaron a la Fiscalía y señalaron que era una determinación esperada debido a la cercanía del fiscal Francisco Barbosa y otras fichas del ente acusado con el expresidente.

Las principales reacciones del uribismo vinieron con la difusión de la determinación de la Fiscalía, acompañadas de hashtags como #SeCaeElMontaje, #UribeHonorable, entre otros mensajes a favor del expresidente. Uno de los primeros en manifestarse fue el representante Edwin Ballesteros, que enfrenta un proceso ante la Corte Suprema por posibles hechos de corrupción. Según Ballesteros, la determinación del ente acusador es una muestra de “se va abriendo el camino hacia la verdad y la justicia”.

Otro de los que se pronunció al poco tiempo de que se conociera la determinación de la Fiscalía fue el representante risaraldense Gabriel Jaime Vallejo. Con la etiqueta #SeCaeElMontahe, el del Centro Democrático lanzó varios mensajes a favor del jefe de su partido. “Hoy triunfó la verdad, pero perdió la justicia. Algo que solo sucede cuando se instrumentaliza la justicia para fines políticos y se judicializa la política. Lo siento por nuestro Estado de derecho” fue uno de los mensajes de Vallejo.

El senador Gabriel Velasco, también de la bancada de Gobierno, fue otro de los que movió etiquetas a favor de Uribe y celebró la determinación de la Fiscalía. “La solicitud de preclusión de la investigación en contra del presidente Álvaro Uribe, por parte de la Fiscalía creo que es un paso importante para probar su inocencia. Nosotros siempre hemos defendido la honorabilidad del presidente Álvaro Uribe y seguimos confiando en la imparcialidad de las instituciones para que se pueda mostrar la verdad a todos los colombianos”, dio Velasco.

Ernesto Macías, expresidente del Senado, fue otro de los que aprovechó el anuncio del ente acusador para dar un mensaje a favor del expresidente Uribe. Con un corto mensaje, este dijo: “Esta decisión debe convertirse en el principio del fin de un tortuoso camino, lleno de injusticias e infamias”.

Como estos mensajes, fueron varias las expresiones de celebración expresadas por los miembros del uribismo. Uno de los mensajes más esperados fue el del procesado, el expresidente Uribe. Este se limitó a darle gracias a Dios por el “paso positivo” y agradeció a las personas que lo habían apoyado durante estos meses.

Por otro lado, desde la oposición, las comunicaciones fueron en otro tono: señalando a la Fiscalía por supuestamente favorecer al expresidente Uribe y de expresar que no había sorpresas frente a la determinación del fiscal Gabriel Jaimes Durán, asignado para llevar el caso Uribe.

Uno de los más críticos fue el senador del Polo Democrático Wilson Arias, que señaló a través de Twitter que: “No vamos a fingir sorpresa. Tampoco vamos a descansar hasta que haya justicia, tan esquiva en la historia nacional. Aquí nos informa la Fiscalía de bolsillo lo que ya todos sabíamos. Razón de más para colmar las calles e ir al Paro Nacional: ¡Juicio al tramposo genocida!”.

Por un camino similar fue la representante de la Alianza verde Katherine Miranda que habló de una “preclusión anunciada”. A esto agregó: “Noticia sería que lo acusaran, ya sabíamos lo que iba a pasar con la Fiscalía”.

Con un sentido parecido, el senador Gustavo Bolívar también se fue en contra del ente acusador: “Uribe sabe quién es y qué ha hecho. El país también lo sabe. La decisión de un Fiscal amigo no cambia la historia”. El segundo de la Colombia Humana también señaló que “estar libre no siempre significa ser inocente, así como estar preso no siempre significa ser culpable”.

“Estaba cantada la decisión de la fiscalía de solicitar la preclusión del expresidente Álvaro Uribe, poniendo en duda la independencia de la justicia del país” fueron las palabras del senador y precandidato presidencial de los Verdes Antonio Sanguino, que pidió que el juez del caso rechace dicho pedido bajo el argumento de que “en una democracia nadie puede estar por encima de la ley”.

Roy Barreras, antiguo cercano político de Uribe, fue otro de los que rechazó el planteamiento de la Fiscalía y lo hizo respondiéndole directamente al pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe. “No es bueno inmiscuir a Dios en los asuntos judiciales. Esta es la justicia de los hombres. Otra será la justicia divina”, expresó Barreras, que luego hizo referencia a los casos de falsos positivos que habrían ocurrido en la administración del procesado: “Dios en su infinita misericordia debe estar recibiendo en su seno a los 6.402 inocentes asesinados y disfrazados como falsos positivos. No lo distraigamos”.