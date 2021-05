Las reacciones del mundo político ante la caída de la Reforma Tributaria

Después de días de intensas protestas, y con varios muertos de por medio, el presidente Iván Duque retiró la propuesta que había generado rechazo masivo. Estos dicen los congresistas.

En palabras del congresista Edward Rodríguez, del Centro Democrático, y uno de los más cercanos al presidente Iván Duque, el gran ganador con la decisión del primer mandatario de retirar la reforma tributaria es el pueblo colombiano.

“Es momento de construir y unir al país en torno a varios problemas. La gran lección de esto es que tenemos que escucharnos más y estar menos prevenidos, la gran lección es que hay que asumir el llamado de la ciudadanía con humildad. Los perdedores son los sordos; el ganador es el pueblo colombiano”, comentó Rodríguez, en concordancia con varios congresistas, incluso uribistas, que vieron el retito como la decisión más sensata.

“Acertada decisión del Gobierno de retirar la reforma tributaria. Ahora debemos construir un consenso nacional para proteger las finanzas públicas y luchar contra la pobreza”, dijo el senador uribista Nicolás Pérez.

“Retirada la reforma es hora de recuperar el orden público, es hora de defender la vida, la libertad y la propiedad de los colombianos. Esto debe ser la prioridad del gobierno”, manifestó, por su parte, el también congresista del Centro Democrático Gabriel Vallejo.

También comentó el senador Gabriel Velasco, vocero de la bancada del Centro Democrático. “Aplaudimos la decisión del presidente @IvanDuque de retirar la ley de sostenibilidad solidaria. Importante lograr los recursos para ayudar a los más vulnerables y expandir la política social que tanto se necesita. Se requiere construir un texto consensuado con todos los sectores”.

Desde la oposición, por supuesto, los mensajes fueron de victoria. “¡Ganó el pueblo! Retiro de la Reforma Tributaria es un logro popular. Colombia despertó y no querrá menos que un cambio estructural en este modelo inequitativo e insensible. Democracia real no corrupta. Gobierno para la gente no para los megarricos. Crecimiento sí, pero con equidad”, escribió en Twitter el senador Roy Barreras.

“Duque retira la Reforma Tributaria. Su terquedad costó muchas vidas y lesiones a ciudadanos, pero nunca es tarde. Por los héroes que dieron su vida por, por los heridos y la chica violada, un minuto de silencio y toda una vida de lucha. Este triunfo es de ustedes”, anotó el senador Gustavo Bolívar.

También se refirió al tema la representante María José Pizarro. “Retirar la reforma tributaria escuchando la indignación de la gente era lo que tenía que hacer hace una semana. Su soberbia le costó demasiado al país, la respuesta violenta llevó a más violencia. Esta es una enorme victoria del pueblo colombiano ¡El pueblo no se rinde, carajo!”, dijo Pizarro, y pidió que el nuevo texto tenga las propuestas de todos los sectores políticos.

“Un triunfo del movimiento sindical (CUT, Fecode, CGT) y del movimiento social. La juventud y el movimiento indígena y popular, claves. Igualmente, las bancadas alternativas ayudaron al hundimiento”, señaló el senador Jorge Guevara, de la Alianza Verde.

El senador Antonio Sanguino, también de la Alianza Verde, calificó el retiro como un triunfo de la movilización ciudadana. “Ahora se requiere un acuerdo nacional alrededor de un plan de emergencia social que permita enfrentar la pobreza y el hambre que agobia a millones de colombianos”.

Por su parte, el senador Armando Benedetti, señaló que Duque tardó en retirar la propuesta, pero le agradeció por retirarla. “Falta un pedazo más: la renuncia de Carrasquilla también se está pidiendo”.

“¡En las calles tumbamos la #ReformaTributaria, ahora vamos #NoALaRefornaALaSalud que es un derecho! Presenté ponencia negativa a este proyecto, pero la acción legislativa no ha sido suficiente para tumbarla. ¡Necesitamos la fuerza del pueblo!”, comentó la senadora Victoria Sandino, del partido Comunes.

“Retiraron la reforma tributaria!! Hay alegría, pero igual duele el alma por quienes fueron asesinados, muchas luchas todavía por hacer”, expresó el representante Inti Asprilla, de la Alianza Verde.

Congresistas de Cambio Radica, uno de los partidos declarados en independencia y que le dieron un duro golpe político al Gobierno al no acompañar la iniciativa, también consideraron acertada la decisión de Duque al retirar la reforma.

“Yo fui especialmente crítico de esta reforma. Ahora que el Gobierno la retira, creo que es tiempo de grandeza y generosidad. Valoro que el Gobierno haya reconocido sus errores, así sea un poco tarde. Y entiendo que al Congreso nos corresponde máxima responsabilidad y actitud propositiva, pues el déficit fiscal y el crecimiento de la pobreza siguen ahí”, anotó el representante José Daniel López, de ese partido.

Al respecto también se expresó César Lorduy. “Por el bien del país, en este momento no podemos hablar de ganadores ni perdedores. Salvar los programas sociales, que resume el presidente en su intervención, esa una máxima a la que todos teníamos que apostarle. Bienvenido el consenso y el diálogo para construir entre todos una propuesta que el país necesita”, dijo el representante.

Por el Partido de la U, se pronunció su directora, Dilian Francisca Toro: “Escuchar siempre es mejor que rectificar. Retirada la reforma tributaria, lo que queda es liderar un diálogo, un pacto nacional, porque el país real ya se ha expresado”.

“Tras el retiro de la Reforma Tributaria debemos llegar a un acuerdo que no golpee el bolsillo de los colombianos, que salve la economía sosteniendo el apoyo a las clases más vulnerables y salvando empleos, y debemos hacerlo con urgencia. Respaldamos decisión del presidente @IvanDuque”, comentó el senador conservador Efraín Cepeda.