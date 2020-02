Las trovas misóginas del senador "Manguito", quien busca prohibir el reggaetón en espacio público

Como era de esperarse, el proyecto que propuso el senador de la ASI Jonatan Tamayo, más conocido como "Manguito", sobre prohibir la divulgación de música que atente contra el buen nombre y dignidad de las mujeres y menores de edad generó polémica en redes sociales.

Y entre las críticas se revivió una canción de su grupo de trovas “Los Manguitos” en la que afrenta contra mujeres gordas y pobres. “Hoy en esta trova llanera hoy le quiero comentar, mucha gente aparenta hoy podemos encontrar unas lindas y unas feas que en Face pueden publicar algunas cosas graciosas para podernos burlar. Supongamos las gorditas que se sienten inspiradas y se toman una foto y no muestran sino la cara esconde su cuerpecito. De eso nos comentan nada les da pena porque en casa parecen una empanada”, se escucha en un fragmento.



Otro aparte de la canción critica a las mujeres que tienen para comprar un celular, mas no comida: “Muchas compran un Blackberry en Bogotá, o Medellín, Bucaramanga o Villavo, o quizás en San Martín, no importa si no hay comida, pero dicen que es lo ‘in’, si no tienen para un pan mucho menos para un ping”.

No obstante, la canción también les tira a los hombres por su peinado, por “chicanear” cosas que no tienen, por mujeriego y bebedor. Al final de la trova se despiden como “Los Manguitos” que les gusta molestar.



Aunque la canción no tiene ningún contenido sexual, sí se burla de la apariencia física de las mujeres gordas y les cuestiona la libertad de disponer sobre su dinero. Escenario que desdice de unos de los propósitos de “Manguito” de educar en el respeto hacia la población femenina, además del de evitar la violencia sexual contra las mujeres.