“Le agradecería al presidente Duque que no me llame”: Juan Manuel Santos

-Redacción Política

A dos días de que se acabe su mandato tras ocho años en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que, una vez abandone el cargo, se dedicará a escribir y a aceptar invitaciones pendientes que le han hecho a raíz de su galardón como Premio Nobel de Paz. En diálogo con la revista Semana, el primer mandatario dijo, no obstante, que siempre estará dispuesto a dar consejos a su sucesor cuando este sea requerido, aunque aclaró que preferiría no hacerlo: “Yo le agradecería al presidente Duque que no me llame, pero si hay una necesidad imperiosa, siempre estaré listo”, dijo Santos.

En la entrevista -tal vez la última que da estando en el cargo-, dijo que espera que el mandatario electo mantenga la posición que sostuvo durante la visita que hizo a la Casa de Nariño para llevar a cabo la primera reunión de empalme. Es decir, la de no gobernar con espejo retrovisor, mantener lo que se hizo bien en el gobierno Santos, corregir lo que no viene funcionando y unir al país. “El presidente Duque tiene una actitud muy conciliadora, que es la correcta”, reconoció el presidente Santos, tras advertir que esa no es la misma postura que viene sosteniendo el Centro Democrático. “Me hubiera gustado dejar como gobernante un país unido”, recalcó.

Santos afirmó que quiere “hacer uso del buen retiro” a partir del 7 de agosto y que, en ese sentido, no se dedicará a molestar a su sucesor. De hecho, dijo que los 71 trinos que le dedicó el expresidente Álvaro Uribe mientras daba su último discurso ante el Congreso demostraba el odio visceral que le tenía el hoy senador. “Siempre estaré listo a ayudar con algún consejo, pero no me voy a poner furioso si (Duque) no me llama a pedírmelo. Los otros expresidentes sí se molestan. A mí me dijeron que la rabia de Pastrana conmigo era porque no lo llamaba a pedirle consejo”, confesó el presidente Santos.

Sin embargo, dijo que está dispuesto a reunirse con Uribe para tomarse un café y buscar la reconciliación, tras afirmar que es consciente de las repercusiones que para el país tiene la constante disputa entre ambos líderes políticos. Igualmente, se refirió a la situación judicial por la que Uribe atraviesa en la Corte Suprema de Justicia por presunto soborno y fraude procesal. “Me parece triste que un país tenga un expresidente llamado a indagatoria, sobre todo por lo que dicen que hizo. A mí afortunadamente Dios me dio la gran capacidad de no sentir odios o rencor”, señaló Santos en el citado medio de comunicación.

Finalmente, se refirió a la postura que han asumido antiguos aliados suyos, incluso de su propia colectividad, la U, alrededor del gobierno entrante. Afirmó que la política siempre termina sacando lo peor de la condición humana, y citó una frase del exprimer ministro británico, Winston Churchill: “Hay personas que cambian de partido por cuestiones de principios y otros que cambian de principios por cuestiones de partido”. Y fue más allá, al criticar duramente al vicepresidente del Senado, Eduardo Pulgar Daza. “A mí me da mucha tristeza ver, por ejemplo, a un personaje vicepresidente del Senado que deja mucho que desear”, señaló Santos.