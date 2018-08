“Le pido al Gobierno que haga pedagogía por la consulta”: Claudia López

Germán Gómez Polo - @TresEnMil

Se dice que el uribismo se bajó o, mejor dicho, nunca se subió al bus de la consulta anticorrupción. ¿Qué opina luego de que en el Senado el partido se había comprometido a promover el Sí?

Es lamentable. La consulta no se pudo hacer junto con las elecciones presidenciales porque el Centro Democrático puso como condición, para apoyarla, que se hiciera después. Así lo acordamos, ya que nuestro interés nunca ha sido ni político ni partidista, sino sacar la consulta como lo que es: una causa ciudadana que firmaron más de cuatro millones de colombianos. Lamento que hayan manifestado su apoyo antes de las elecciones y luego de que ganaron digan que no. Pero lo que sería noticia en Colombia es que un político prometa en elecciones y cumpla luego de elecciones.

¿El expresidente Uribe vuelve el asunto personal al decir, en referencia a usted, que no tiene la legitimidad para promover la consulta?

No podemos estar condenados en este país a que todo gire alrededor de lo que diga Uribe. Esta no es una causa de Claudia López y los verdes, es una causa de más de cuatro millones de colombianos de todos los partidos y las regiones, desde el exterior, que piden que los dejen votar lo que el Congreso siempre ha negado. La corrupción nos afecta a todos: los corruptos no eligen robar a los que no son uribistas; roban a todos, especialmente a los 20 millones más humildes. Yo les pido que no personalicemos esta causa de país. Es la primera vez en la historia que vamos a hacer una consulta popular nacional.

¿Por qué es mejor una consulta popular que un trámite legislativo?

Esta consulta popular no es para hacer una manifestación simbólica en contra de la corrupción, sino para darle una orden al Congreso de que apruebe los siete mandatos que se han presentado en más de 50 ocasiones en los últimos 15 años en el Congreso y siempre se hunden. ¡Siempre!

¿Quedan satisfechos con el apoyo del presidente Duque a la consulta o qué esperan del Gobierno?

Le agradezco al presidente que él sí cumpla su palabra y confío en ella. La consulta ya está financiada y convocada. Ahora lo que necesita del presidente Duque y de todos nosotros es pedagogía. Le pido al Gobierno que, junto con los alcaldes y gobernadores, haga pedagogía. Que lo haga por convicción, pero además porque la ley 1757 obliga a las autoridades públicas a hacer pedagogía y promoción de los mecanismos de participación ciudadana. Le pido al presidente Duque que salga él a hacer pedagogía y le explique a la ciudadanía que la consulta no es contra una persona ni a favor de un partido, sino para obligar al Congreso a aprobar siete medidas que siempre se han hundido. Se trata de ser proactivos, no de simplemente salir a dar declaraciones. Los ciudadanos deben saber que pueden votar en el mismo puesto de votación en el que votaron la última vez, que puede votar sí o no a las siete preguntas y que deben participar más de 12.140.342 de personas para que se cumpla el umbral de participación.

El presidente también radicó unos proyectos que tienen que ver con la lucha anticorrupción. ¿Esa acción complementa o divide?

De los siete puntos que están en la consulta, el presidente solo radicó dos iniciativas que las recogen. Eso es bueno porque si se aprueba la consulta, el Congreso queda obligado a tramitar esas leyes en un año. No es que si el presidente Duque radica, no se necesita la consulta; al contrario, si gana la consulta, el presidente tendrá que radicar todos esos proyectos, no solo dos sino siete. La ventaja que tendrán los ciudadanos es que el Congreso no podrá hacer conejo de nuevo, sino que tendrá que aprobar los siete mandatos en máximo un año. Y si no, el presidente los podrá expedir por decretos, porque esa es la facultad que le da la consulta popular. Las dos acciones, las propuestas de Duque y la consulta, son complementarias y por eso apoyamos lo que ya radicó el presidente.

El 5 de junio hubo unanimidad en el Senado para darle vía libre a la consulta. Fuera del Centro Democrático, ¿el resto de partidos se han mantenido en ese apoyo?

Con excepción del Verde, el Polo, Decentes, Liberales y Compromiso Ciudadano, nadie ha movido un dedo por esa consulta. Hay algunos congresistas de la U, como Armando Benedetti, Maritza Martínez o Jhon Jairo Cárdenas que la promueven pero, en general, son muy poquitos. La mayor preocupación era que el Senado no obstruyera la iniciativa. Pero no esperemos ni un minuto ver a los partidos y a los políticos haciendo campaña, porque a la clase política tradicional no le conviene bajarse el salario, rendir cuentas, acabar la mermelada, acabar con las licitaciones de un solo proponente.

¿Hay promoción de la consulta en las regiones mediante los gobiernos locales?

La gran mayoría de alcaldes y gobernadores no ha cumplido con su deber de hacer pedagogía, porque no quiere que esto salga adelante. Están cruzando los dedos para que ellos puedan seguir en la mermelada, la corrupción y los privilegios. No espero nada de los políticos, sino que la ciudadanía entienda que esta va a ser la única oportunidad que va a tener en la vida. Esta oportunidad no se vuelve a repetir. U obligamos al Congreso a reformarse o el Congreso va a seguir siendo el cuello de botella que chantajea a los presidentes, hunde los proyectos y obstruye el cambio.

Hay un gremio de jueces que promueve la consulta, pero no les gusta la primera pregunta que tiene que ver con la reducción de salarios...

Esa medida no afecta sino a 395 funcionarios de la cúpula nacional exclusivamente. Hay una enorme disparidad: aquí los congresistas se ganan 32 millones de pesos; los ministros, 17 millones; un general de la República, que ha puesto el pecho durante toda su vida para defendernos de la guerrilla y los criminales, se gana 15 millones de pesos. Eso no tiene sentido. Lo que hará la consulta será igualarlos a todos, poner un tope para esos 395 funcionarios de la cúpula (ministros, congresistas, magistrados de altas cortes y generales) de 25 SMMLV, que son casi 20 millones de pesos. Eso va a liberar $213.000 al año, con lo que se le podría pagar mejor a los de abajo.

¿Y esa reducción qué tiene que ver con la corrupción?

Tiene que ver porque abajo, los jueces municipales se ganan dos o tres salarios mínimos. Los policías se ganan dos salarios mínimos, los soldados profesionales se ganan tres salarios mínimos. Los que tienen que poner el pecho para expedir órdenes de capturas ganan muy mal y, como no tenemos una maquinita generadora de plata, tenemos que recuperar recursos de la cúpula que gana excesivamente para liberar recursos. Excepto Álvaro Uribe, nadie se ha atrevido a decir que no vota la consulta, solo se han dedicado a mentir, para tratar de desacreditarla. Han dicho que las normas existen, pero tan cierto es que no existen que hasta Duque las propuso.

¿Cree que se lograrán los 12 millones de votos?

Si la ciudadanía entiende que esto no es para un partido ni para una persona, sino para obligar al Congreso a aprobar siete normas que siempre se han hundido, la gente va y vota. El problema es que entre la indagatoria de uno, el ‘zaperoco’ del otro y el discurso del otro, la gente no se ha enterado de que esta consulta va a pasar.