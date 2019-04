"Le quitan la curul a la democracia y a la oposición": Ángela María Robledo

-Redacción Política

"Hablo desde una profunda serenidad, pero un enorme dolor. Hace pocos minutos el Consejo de Estado le quita la curul, no a Ángela María Robledo, se la quita a la democracia y a la oposición", señaló la congresista desde la Plaza de Bolívar donde se conglomeran los diferentes sectores que salieron a protestar en contra del Plan Nacional de Desarrollo.

En ese mismo sentido, señaló que respeta la decisión del Consejo de Estado y de la institucionalidad. Sin embargo, lanzó varios cuestionamientos: "¿Por qué nos han negado ser partido político? ¿Por qué se han negado las garantías de la oposición y por qué ahora vienen por nuestras curules? Es un golpe a la democracia, a la opinión y a una mujer que desde el Congreso y en la calle ha salido a acompañar la marcha indignada desde hace muchos años en este país", apuntó.

Y en medio de la voces de los manifestantes, que a lo lejos le gritaban alcaldesa de Bogotá, por los supuestos rumores que circularon acerca de que la Colombia Humana la consideraría su ficha para este cargo de ser anulada su elección, manifestó que no dejará de trabajar por sus convicciones: la vida y la paz.

“Les quiero decir que van a contar con mi voz, con mi trabajo, con mi compromiso por la paz, por la vida, por el empleo digno. Van a contar conmigo en cualquier lugar donde esté. No nos van a silenciar, no nos van a detener. Nuestro proyecto y sueño sigue vivo, el de una Colombia en paz, con dignidad, donde el trabajo y las condiciones de vida sean posibles para las mujeres, los pobres, los viejos, para vivir en el país que nos merecemos, en el país de nuestros sueños, en el país de la Colombia Humana que sigue viva”, sentenció.

Por otro lado agradeció por los mensajes de apoyo y solidaridad que le han manifestado sus compañeros de la bancada alternativa en el Congreso y de todos los colombianos. “Agradecimiento a las millones de voces que me hicieron sentir que me quieren, que reconocen mi tarea. No van a callarnos porque estamos afincados en el derecho, la vida, la paz y el trabajo digno”.

Su intervención en la Plaza de Bolívar la comenzó saludando a los marchantes, antes de aceptar la decisión del Consejo de Estado. “Hoy estamos aquí en primer lugar para acompañar la movilización que en Colombia entera se está adelantando, para pedir vivir en un país con dignidad, que proteja la vida y la paz. Hoy estamos celebrando de manera especial el que este gobierno de Álvaro Uribe haya logrado reunificar a las fuerzas sindicalistas, sociales y a el movimiento universitario” y antes de despedirse lanzó un viva por todas estas organizaciones que se tomaron las calles contra el Plan Nacional de Desarrollo.

Este jueves, en una decisión de única instancia, el Consejo de Estado, con tres votos contra uno, anuló la elección de Ángela María Robledo como representante a la Cámara por doble miltancia. Su llegada al Capitolio, junto a la de Gustavo Petro en el Senado, fue producto del nuevo Estatuto de la Oposición que determina que la fórmula presidencial que obtuviera la segunda votación en las elecciones le correspondía llegar al Legislativo.

Robledo estaba confiada de que le permitirían conservar su curul ya que, según ella, las inhabilidades por doble militancia no estaban consideradas en el Estatuto de la Oposición para aspirar a cargos de presidente y vicepresidente, sin embargo, el alto tribunal consideró lo contrario.

En las pasadas dos semanas, el Consejo de Estado también anuló la elección del senador Antanas Mockus al encontrar inhabilidad por celebrar contratos con el Estado como representante legal de Corpovisionarios, empresa de la cual fue su presidente. El exalcalde de Bogotá se defendió asegurando que desde 2006 la representación legal recaía sobre Henry Samuel Murraín, por ende, él nunca había firmado ni gestionado ningún acuerdo de contraprestación. Aunque esta decisión del alto tribunal también era de única instancia, Mockus junto a Humberto de la Calle, exjefe negociador del Acuerdo de La Habana, interpusieron una tutela alegando que sus derechos y el debido proceso fue vulnerado.