Liberales respaldan por unanimidad a Felipe Córdoba para la Contraloría

-Redacción Política

Luego de una reunión de bancada que sostuvo este martes el Partido Liberal, dicha colectividad decidió acompañar la candidatura del exauditor, Felipe Córdoba, para la Contraloría General de la República. En el encuentro, que se dio en la casa del director de las huestes rojas, el expresidente César Gaviria, senadores y representantes dieron un paso al costado frente a la opción de acompañar al presidente de Fedegán José Félix Lafaurie, el candidato que apoya el partido de gobierno, Centro Democrático.

Con la decisión, Córdoba se asegura al menos 49 votos liberales de los 140 que, como mínimo, necesitaría para hacerse con uno de los cargos más importantes del Estado. En ese sentido, el partido de Gaviria llamará al director de la U, Aurelio Iragorri, para comentarle la decisión recién tomada la noche de este martes. Iragorri, de hecho, ya recibió el beneplácito de su colectividad para que tome una decisión en cuanto a quién debe apoyar el partido a la hora de elegir al reemplazo del contralor Edgardo Maya.

“Nosotros no vamos a premiar a un gobierno que pretende que seamos coalición y no tenemos una sola representación en el Ejecutivo”, señaló uno de los asistentes a la reunión en la casa del expresidente liberal. Incluso, recordó que la ministra del Interior del gobierno Duque ha intentado excluir a las huestes rojas, al reiterar en distintos medios de comunicación que el partido más importante para hacer alianzas en el Legislativo es, según la jefe de la cartera política, el Partido Conservador. “El partido también tiene gente idónea honesta y muy bien preparada para hacer parte del gobierno”, reiteró otra voz ‘roja’.

Cuando la bancada de legisladores del partido tomó la decisión, de inmediato el expresidente César Gaviria telefoneó al exauditor Felipe Córdoba para comentarle el apoyo que, por unanimidad, le dio la bancada. Al final, lo invitó a su casa para ratificarle los votos que recibirá de los ‘rojos’ el próximo lunes, 20 de agosto. “Para no votar por Felipe, tocaría que el propio presidente Duque nos llame”, dijo un legislador del Partido Liberal.

Lo cierto es que el jefe de Estado convocó a la bancada del partido para este jueves, en la Casa de Nariño, a pocos días de que el Congreso en pleno tome la decisión sobre quién llegará a la Contraloría, pero sus integrantes están pensando en no ir. “Sentimos una falta de respeto por parte del gobierno con nosotros. Cómo es posible que se nos hable de coalición cuando no tenemos ninguna representación”, reiteró una voz liberal. En ese sentido, anticipó que, a pesar de que acompañaron a Duque en la segunda vuelta, no son pocos los que promueven la declaratoria de independencia, a propósito del estreno del Estatuto de la Oposición.