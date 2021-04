Liberales sin Vetos proponen a Luis Fernando Velasco como candidato presidencial del partido

Además de lanzar su nombre, invitan a que la colectividad haga coalición con el Pacto Histórico para hacerle frente a la derecha en 2022.

Aunque se creía que los jóvenes liberales están apoyando de forma unánime el nombre de Alejandro Gaviria para que sea candidato a la Presidencia por el trapo rojo, la verdad es que hay un sector de la colectividad que considera que el exministro y rector de Los Andes no debería estar en el radar, debido a que nunca ha militado como liberal. En cambio, ponen sobre la mesa a otro personaje, como el senador Luis Fernando Velasco, para que se convierta la ficha del partido en los comicios de 2022.

“El candidato que ha representado muy bien al Partido Liberal desde sus bases y ha sostenido una idea de lo que es ideario y filosofía liberal es el senador Velasco”, dijo Cristian Reyes, presidente de las Juventudes Liberales en Ibagué, Tolima, a el Tercer Canal.

Al mismo canal, Nicolás López, delegado distrital de las Juventudes en Bogotá, comentó que, además de Velasco, ve oportunidad en el senador Guillermo García Realpe. “(Él) se ha dado unas luchas internas, siempre de la mano de los jóvenes y los campesinos del partido. Me gustaría verlo ahí, pero no lo veo tan posible, porque no he visto que sea algo que desea. En cambio, sí siento que Velasco quiere hacerlo y puede hacerlo”.

Y agregó López: “Basta de querer legitimar como candidato único de nuestro partido a Alejandro Gaviria, alguien que no ha alzado las banderas del liberalismo. Hay muchas alternativas que no son Gaviria, que van en la vía a la Unidad sin Vetos”.

“Queremos decirle al Partido Liberal que no estamos de acuerdo con imposiciones de candidatos, sino que queremos hacer coalición con partidos alternativos para hacer un verdadero cambio social y económico”, completó Reyes.

La propuesta no termina con nominar al senador caucano, sino lo que plantean los jóvenes del partido, que hacen parte del movimiento de Unidad sin Vetos, es que ese candidato único que salga del trapo roja entre a consulta interna con los otros nombres del Pacto Histórico.

Claro está que el senador Velasco ha hecho guiños no solo al Pacto Histórico, sino a la Coalición de la Esperanza, alianzas a las que les ha pedido unirse para presentar una propuesta única y unificada que enfrente a la derecha en 2022.

“La derecha pide que Claudia López entregue Bogotá a Duque y su magistrado del Consejo Electoral (Renato Contreras) preconstituye pruebas para inhabilitar a Gustavo Petro. ¿Necesitan otra seña para tender cuanto antes puentes para la unidad?”, escribió en Twitter.

Se refería a la propuesta del exsenador y expresidente Álvaro Uribe de que la alcaldesa entregue la administración de la capital al presidente, sin sustento alguno. Y en segundo lugar, a la solicitud de un magistrado del Consejo Nacional Electoral, Renato Contreras, de pedir la sanción de Petro por recibir ayudas económicas en su campaña de profesoras de instituciones públicas por un valor de $365.000.

La ponencia que presentó el magistrado se debatirá la próxima semana en Sala Plena del CNE para votar sobre la misma y decidir si el senador, el Partido MAIS (que lo avaló) y otros integrantes de campaña de 2018 deberán pagar la suma de más de $14 millones.