Libro sobre primeras damas es idea del Archivo y no de María Juliana Ruiz: Enrique Serrano

El funcionario habló sobre la polémica alrededor de la primera dama y el libro biográfico que se dice que pidió al AGN. Para él, todo se trató de un malentendido de comunicación.

En una semana, al director del Archivo General de la Nación, Enrique Serrano, le ha tocado salir ante la opinión pública y los medios a tratar de bajar el fuego con relación a los rumores de que la primera dama, María Juliana Ruiz, le solicitó a la entidad escribir una biografía de ella. En su última aparición, Serrano sostuvo que la esposa del presidente Iván Duque nunca le ha hecho tal requerimiento y, además, señaló que Noticias Uno, medio que reveló la información, lo sacó fuera de contexto.

El Espectador habló con Serrano para conocer en detalle sobre la reunión que sostuvo con Ruiz, en la que, según dice, le planteó la idea de un proyecto de memoria histórica recordando a todas las primeras damas del país desde el siglo XX y el cruce de informaciones con Noticias Uno.

Usted ha explicado que la reunión con María Juliana Ruiz era para hablar de un proyecto sobre las primeras damas del país, ¿Cuándo empezó la idea de dicho proyecto?

Es un proyecto misional que se hace con recursos propios. En realidad, es una iniciativa, porque todavía no hay recursos destinados para ello. Fue algo que comenzó al principio de este año y el planteamiento es, con nuestros fondos documentales, entrevistas y otros, contar la evolución del papel de la primera dama como gestora en muchos cambios de la sociedad colombiana. Eso lo adelantamos como proyecto propio e implica averiguar sobre primeras damas que murieron y otras que siguen vivas.

Es decir, ¿la iniciativa es del Archivo y no de la primera dama?

Salió de nosotros.

Sin embargo, María Juliana Ruiz en su comunicado y en entrevista con RCN Radio dio a entender que fue una idea propia de ella…

La iniciativa de las primeras damas en Colombia es una iniciativa del Archivo General de la Nación (AGN) y ella no ha solicitado que se haga ningún proyecto, menos una biografía o autobiografía de ningún tipo.

¿Entonces la reunión de la que habló Noticias Uno, el pasado 4 de marzo, a qué respondió?

Era para explorar, fue una conversación informal para ver qué opinaba sobre nuestra propuesta y para solicitar su colaboración y la de su oficina. Solamente fue para hablar de la voluntad de cooperar con el proyecto.

¿Qué se pactó o en qué se comprometió la primera dama?

Ella tiene la voluntad en cooperar sobre temas que actualmente maneja su oficina, como infancia o el rol femenino.

Como ya habló con Ruiz, ¿habló o ha hablado con María Clemencia Rodríguez, Lina Moreno u otras ex primeras damas?

Todavía no, pero estamos en eso y la idea es empezar a recolectar información desde comienzos del siglo XX.

¿Qué se ha avanzado de la investigación?

La investigación está en una etapa preliminar y por eso estoy saliendo a defender la idea de nosotros y por tanto es algo que necesita unos meses y mucho esfuerzo para cuajar, pero efectivamente va en esa vía y no pretende otra cosa.

Yéndome a la polémica con Noticias Uno, en la respuesta que compartieron en su emisión de lunes festivo se lee que usted responde a la pregunta directa y puntual de la periodista que “va en ese sentido”, pero hoy dice que lo sacaron de contexto…

Eso es de mi parte un desliz, yo respondí a la primera parte de la pregunta, que es si había habido reunión o no, que además esa información de alguna manera se filtró. En todo caso, yo respondí que sí había habido reunión, pero que eso se encontraba todavía en una etapa preliminar, y ahí quedó abandonada la entrevista, si es que iba haberla, pues yo le habría aclarado esto que le estoy aclarando, que ella (la periodista) no lo solicitó, que no es una autobiografía, que se trata de un seguimiento de muchas primeras damas. Es decir, lo que se ha publicado en Noticias Uno es inexacto, por eso hago este esfuerzo de clarificación.

Pero usted en el video que publicó hoy en el Twitter del AGN decía que sintió que faltaron preguntas, ¿por qué no le hizo saber a la periodista o le amplió la información o respondió puntualmente a cada planteamiento en el momento? Pues pasó una semana para que dijera que se le sacó de contexto.

Exactamente hace una semana di la misma explicación, que se trata fundamentalmente de un malentendido efectivo sobre la naturaleza de este proyecto. Eso es lo que estoy intentando aclarar.

¿Considera que más allá de aclarar, lo que está haciendo es desacreditar el trabajo de la periodista y Noticias Uno?

De ninguna manera esa es mi intención. Creo que como en todos los malentendidos, una persona cree lo uno y la otra lo otro, y piensan que los dos están en lo correcto. Pensé que toda la naturaleza del proyecto era lo que a ella le interesaba, entonces ahí es donde está el corte de comunicación que no ha sido claro. El esfuerzo que estoy haciendo es para eso.

¿Está diciendo que le entendió mal la pregunta, que fue directa, y la confundió pensando que era un cuestionamiento puntual al proyecto de las primeras damas?

Sí, es decir, yo no fui grosero en no responderle a esta señora (la periodista), que además tenía una información que era incorrecta e inexacta. Ella dejó abandonado el chat, entonces el hecho que lo use ahora en contra del Archivo, de la primera dama, es lo que deploramos, pero de ninguna manera pretendo demeritar su trabajo, ni decir que está mintiendo o que ha usado la información de una manera indebida. En todo caso, la voluntad de aclarar está en el Archivo y por eso estoy hablando con los medios.

En muchas ocasiones los periodistas, por cualquier medio, hacemos la pregunta directa y puntual. Con lo que dice, da a entender que no quedó conforme de que se le preguntara de esa forma…

Sí, pero insisto en que hay personas que entienden algo distinto de lo que se les está preguntando y por eso se hace una entrevista completa, como esta. La persona que está entrevistando tiene la oportunidad de explicarse. En el otro caso, no fue así.

Cuando salió la primera nota de Noticias Uno, al día siguiente salieron tres comunicados oficiales, de Presidencia, de la primera dama y del Archivo. ¿Hubo alguna estrategia por parte del Gobierno para responder? ¿Le dieron alguna orden?

El Archivo por obvias razones sintió la necesidad espontánea de responder y tener este comunicado.

Es decir, ¿no recibió ninguna orden de Presidencia o Ministerio de Cultura?

No

¿Cree que su cargo está en peligro por este malentendido, como usted lo llama?

Espero que no, sinceramente

¿Ha sentido que entró en un juego política por la polémica alrededor de la primera dama?

Creo que la figura de la primera dama es una muy importante en la sociedad y por eso suscita susceptibilidades de muy variado tipo. Entonces creo que en ese aspecto o esto ayuda a explicar en términos generales por qué se ha levantado todo este impase tan fuerte, pero no era de ninguna manera la intención del Archivo.

23/03/21| El @ArchivoGeneral se permite emitir el siguiente comunicado, para aclarar la información que está circulando en los medios de comunicación y redes sociales. pic.twitter.com/hO7nphuWl6 — Archivo General (@ArchivoGeneral) March 23, 2021

Pese a la polémica, ¿el proyecto seguirá en pie?

Sí, sigue en pie y esperamos llevarlo a buen término.

¿Hay otro proyecto similar a este que se esté haciendo sobre las primeras damas que el Archivo le esté apostando?

El archivo, pese a que no es una entidad académica, realiza varias investigaciones, por su característica misional. Ese año estamos comprometidos con el Bicentenario de la Constitución de 1821 y con proyectos del Ministerio de Cultura, en el marco de la Economía Naranja.