Líder es Colombia, la campaña del Mininterior para exaltar el liderazgo social

“Lo que queremos es que lo líderes sociales sepan que Colombia los respeta, los quiere y los cuida”, dijo Alicia Arango, ministra del Interior.

La ministra del Interior, Alicia Arango, lanzó este lunes la campaña Líder es Colombia, una estrategia que estará centrada en los líderes sociales y que buscará exaltar la labor que realizan en las regiones del país.

“Reconocemos el gran valor que representan para el país los líderes sociales y los defensores de derechos humanos y respetamos el trabajo que desarrollan en las comunidades. Todos los esfuerzos institucionales que hemos emprendido buscan generar estrategias y acciones que nos permitan como colombianos reconocer y exaltar ese liderazgo social que abanderan en todo el país”, dijo la ministra Arango.

En ese sentido, explicó la jefa de la cartera política, la campaña también tendrá un componente de prevención y protección de los líderes sociales a través de acciones pedagógicas que involucrarán a los alcaldes, gobernadores y autoridades locales.

Uno de los elementos que contendrá ese paquete de acciones está relacionado con la denuncia de amenazas, por lo que se dispondrá de material para que se conozcan los canales disponibles para que los hechos de violencia en contra de esta población sean puestos en conocimiento de las autoridades.

“Lo que queremos es que lo líderes sociales sepan que Colombia los respeta, los quiere y los cuida”, expresó la funcionaria. Por otra parte, la iniciativa impulsará la formación de líderes sociales en temas prácticos que puedan poner al servicio de sus comunidades.

Cifras de la Fiscalía

En el lanzamiento del evento también participó la vicefiscal Martha Mancera, quien aseguró que hay un compromiso por parte de la Fiscalía en el esclarecimiento “de los hechos victimizantes de los defensores de derechos humanos”.

“Quisiéramos que no se repitieran en Colombia, pero garantizamos desde la Fiscalía es que tenemos equipos que hoy no solamente trabajan el caso a caso, sino en las situaciones que en muchas oportunidades hace visibles la Defensoría del Pueblo a través de sus alertas tempranas”, dijo Mancera.

Y entregó algunas cifras. “Hemos avanzado en un 57,11 % en esclarecimiento. Y muchos nos critican porque nos dicen que ese no es el esclarecimiento que queremos, sino las sentencias condenatorias. Pues, vamos en esa vía: tenemos 60 sentencias condenatorias, 50casos en juicio, 28 que ya están con formulación de imputación y 50 casos que hoy cuentan con una orden de captura, y los demás que están con policía judicial”.

Inversión en territorios

Sobre esta iniciativa, Yaneth Mosquera, lideresa social de Popayán (Cauca), manifestó que esperaba que el reconocimiento que el Gobierno les hace llegue “acompañados de recursos de inversión social en los territorios”.

“Los líderes y lideresas somos gobierno también, pero en los territorios, protegemos nuestro territorio ancestral y por eso nos persiguen. A mí me sacaron de departamento, estoy fuera de mi departamento, pero eso no significa que yo me vaya a ir y vaya a dejar el territorio solo. Yo no sé hacer otra cosa sino liderar. Y como eso es lo que sé hacer, eso seguiré haciendo. De lo contrario, me moriría”, comentó la lideresa.