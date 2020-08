Las reacciones en gremios y empresarios ante la decisión judicial eran, sin mayores sorpresas, escasas para la tarde de este martes.

Así como el mundo político se manifestó con relación a la decisión de medida de aseguramiento contra el senador Álvaro Uribe ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, era de esperarse que los empresarios y agremiaciones también reaccionaran a este hecho inédito en la historia del país.

Aunque sus declaraciones no fueron tan numerosas, importantes representantes del sector dejaron expresadas su consternación por el fallo de la Corte y su apoyo al expresidente Uribe. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, aseguró que “las decisiones de la justicia y de la Corte son para respetarlas, pero no necesariamente para compartirlas. La verdad nos causa profunda tristeza que un presidente que ha hecho tanto por Colombia, un gran líder político, termine con una medida de aseguramiento sin haber terminado un juicio. Una medida de aseguramiento que no aporta nada porque no es una persona que cause un problema a la sociedad. Hoy nos sentimos con dolor de patria”.

Santiago Castro, presidente de Asobancaria, también se refirió al caso a través de un mensaje en Twitter: “Mi solidaridad con Álvaro Uribe y su familia en estos duros momentos y mis deseos de que pueda demostrar pronto su inocencia para seguir sirviendo al país”.

Acopi, agremiación de las micro, pequeñas y medianas empresas, aseguró que “como gremio expresamos nuestro respaldo a la institucionalidad, respetar los procesos y los tiempos que corresponde a una decisión tan delicada como esta. En cuanto al doctor Uribe y familia, nuestra solidaridad. Situación que hoy impacta más porque estamos viviendo, como mundo, una situación histórica”.

Por último, la ANDI, a través de un portavoz, dijo que estaban esperando que haya más información y, por el momento, no tenían previsto un pronunciamiento.

La decisión de la Corte se tomó con base para garantizar la comparecencia de Uribe ante el proceso probatorio que le permitirá a la Sala de Instrucción determinar si precluye el caso o llama a juicio al senador y líder del Centro Democrático.

A Uribe se le señala de soborno y manipulación de testigos en un caso que comenzó desde 2012, cuando, en principio, se investigaba a Iván Cepeda por presuntamente pagarle a exparamilitares para que testificaran en contra de Uribe. En 2018, la Corte archivó el caso contra Cepeda y ordenó investigar al expresidente.

En esta fase probatoria, el alto tribunal buscará determinar si Uribe estaba enterado de un intento de manipulación para incluir en la defensa del expresidente al testimonio de Juan Guillermo Monsalve, extrabajador de la finca Guacharacas, propiedad del senador, condenado por paramilitarismo y quien relacionó a Uribe con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas de Antioquia.

