"Lo que está en juego en estas elecciones es la posible tercera elección de Uribe": Vargas Lleras

Redacción Politíca

El candidato presidencial Germán Vargas Lleras cuestionó la labor del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, al referirse a la actual situación deorden públcio que hoy vive el país, en concreto, a lo que sucede en regiones como el Catatumbo, en la frontera con Ecuador y al incremento de los cultivos de coca y el narcotráfico. “El ministro de Defensa lo ha hecho bastante regular”, dijo, en una entrevista concedida para el programa Hora 20 de Caracol Radio.

El expresidente puso como ejemplos de la pobre acción de mindefensa la situación que viven los habitantes de varios municipios del Urabá antioqueño, donde la extorsión y la microextorsión se han disparado, y aseguró que el narcotráfico está resurgiendo como nunca antes nen todo el país. Así mismo, dio a entender que el Eln se ha fortalecido y pareciera estarse repitiendo el fenómeno de El Caguán, es decir, que mientras dialogan siguen traficando y delinquiendo.

Por eso, advirtió que si es elegido presidente de Colombia, el 7 de agosto, una vez posesionado, acabará con la mesa de diálogos con ese grupo guerrillero. “Si llego, no hay más diálogo. Que aprovechen estos meses que le quedan para mostrar verdadera voluntad”, enfatizó. Además, señaló que hasta hoy nadie conoce lo que se está negociando con el Eln.

Vargas Lleras aprovechó la hora y media de la entrevista para lanzar pullas a sus contrincantes en la puja por la Presidencia. Dijo, por ejemplo, que si bien en el pasado tuvo una buena relación con Álvaro Uribe, hoy en día ello es inexistente. “Una de las cosas que está en juego en estas elecciones es la posible tercera elección presidencial de Álvaro Uribe. Apoye la primera, pero me opuse a su segunda reelección”, manifestó.

Y hasta comparó a su fórmula vicepresidencial con el candidato del uribismo: “Mientras Iván Duque escasamente ha tenido un período en el Congreso y varios años de comodidad en el BID, Juan Carlos Pinzón fue quien, desde el Ministerio de Defensa, dio a las bandas delincuenciales de este país los más duros golpes”.

De Gustavo Petro, aseguró que la peor propuesta en la campaña actual es la de la izquierda que él representa, y por eso, lo mejor qwue puede pasar es que él y Duque se disputen la Presidencia en la segunda vuelta.

Sobre corrupción, por lo que muchos le critican a la hora de hacer alianzas políticas, señaló que nunca ha permitido que ningún corrupto esté a su lado y que, por ejemplo, a 'Kiko' Gómez, el detenido exgobernador de La Guajira, lo conoció cuando ya era mandatario. Aún así, indicó que si de reclamos y explicaciones se trata por el accionar de Cambio Radical, que le pregunten a su presidente, Jorge Enrique Vélez. "El fenómeno de la corrupción ha impactado en todas las esferas de la sociedad, pero a lo largo de mi vida no he estado en ningún asunto con relación a la corrupción".

Vargas Lleras afirmó sin titubeos que, si le tocara, designaría al hoy presidente Juan Manuel Santos como embajador en Londres (“sería un lujo”) y se declaró triste y frustrado con la Alcaldía de Enrique Peñalosa en Bogotá, pues no cumplió con la entrega de vivienda ni con los proyectos de entrada y salida de la ciudad que él le dejó listos para comenzar a ejecutar. "A un año y medio, y ninguno tiene factibilidad aprobada. El fracaso de Peñalosa es condenarnos otra vez a la extrema izquierda en Bogotá".

Eso sí, negó la posibilidad de aspirar en un futuro a la Alcaldía de la capital colombiana, en caso de no lograr la Presidencia: “Nunca me ha interesado. Nunca me verán aspirando a la Alcaldía”.

Entre sonrisas, el candidato dijo que el sí es simpático y de buen sentido del humor, contrario a la imagen que han creado de él, aunque reconoció que se arrepiente del episodio del coscorrón, que le “sacó sangre”. Finalmente, enfatizó que está bien de salud, que vive en chequeos médicos permanentes y que de todos los candidatos, tiene el programa más claro y conciso.