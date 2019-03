Entrevista

“Lo que hice fue reconocer la jefatura de Vargas Lleras”: César Lorduy

El Espectador

¿Qué sucedió en los pasados días en el interior de Cambio Radical?

A partir de lo que ocurrió el viernes en Bogotá, con relación a las decisiones que se tomaron con respecto al Plan Nacional de Desarrollo, y en paralelo a la reunión de bancada que se hizo en Valledupar, empezaron a surgir una serie de comentarios y afirmaciones sobre la supuesta creación de una división en el partido. Eso en el calor amigable de una campaña por la candidatura a la Presidencia de la Cámara de Representantes, que fue generando una fracción entre quienes se consideran partidarios de Germán Vargas Lleras y de los Char. Lo cierto es que frente a esa candidatura, identificado como miembro y cabeza visible de la casa Char, sentí que la permanencia de esta podía estar contribuyendo a que esa percepción continuara, entonces tomé la decisión de renunciar a mi aspiración, precisamente, con el objeto de que esa supuesta división dejara de existir.

¿Cree que la decisión de renunciar a la aspiración a la Presidencia de la Cámara, el mismo día en que se eligió a Carlos Cuenca, respaldado por Vargas Lleras, reafirma la idea de esa división interna?

No, ese era el momento de hacerlo. Lo consideré detenidamente, lo consulté con mis compañeros de bancada, quienes me dieron su apoyo, y evalué las circunstancias acerca de si esa renuncia ayudaría a contribuir a que esa supuesta división desapareciera. Ellos estuvieron de acuerdo y, en consecuencia, se tomó la decisión ese mismo día. Como el supuesto pulso era entre los Char y el doctor Vargas Lleras, con esto mandé el mensaje de que había que mantener la unidad del partido y reconocer la jefatura del exvicepresidente.

¿Por cuánto tiempo consideró esa decisión?

Durante toda esta semana estuve considerando esa opción. También consulté a Arturo Char, quien es muy respetuoso y manifestó su apoyo a cualquiera que fuera mi decisión.

¿Y cuál es su relación con la casa Char?

Soy cercano a los Char porque fui la fórmula a la Cámara de Representantes del doctor Arturo Char. Eso es algo innegable y evidente. Los otros compañeros del Caribe tienen una relación de una manera u otra porque todos somos de la región. No puedo identificar quién es o quién no es de la casa Char, porque por el único que puedo responder es por mí.

¿Qué tan cierto es que Vargas Lleras lo presionó a votar por usted mismo en la elección del candidato a la presidencia de la Cámara?

Eso no es cierto. Lo primero que hay que mencionar es que en el momento en que el doctor Germán Vargas abre la votación, el único candidato que había era Carlos Cuenca, pues Betty Zorro, otra que manifestó su voluntad de aspirar, también decidió renunciar. Eran 27 votos posibles, de los cuales 26 fueron para el doctor Cuenca y ninguno para César Lorduy. O sea, alguien no votó y no se sabe quién fue, porque era una elección secreta. En ese sentido, voté por el doctor Cuenca y este ganó por unanimidad.

¿Evalúa como una derrota la renuncia de su aspiración a la presidencia de la Cámara?

Tengo apenas ocho meses de haber llegado al Congreso. Cuando salí a hacer campaña jamás prometí ser presidente de la Cámara de Representantes. Llegó la oportunidad, entre otras, porque el candidato inicial era el doctor Hernando Padauí, que fue la primera votación de Cambio Radical a la Cámara. Fuimos compañeros de pupitre. Él decidió aspirar a la Gobernación del Bolívar y me invitó a que tratara de hacer la campaña para aspirar a la presidencia. Me pareció valido, porque yo era la segunda votación en ese momento. Ahora soy la primera y consideré que el trabajo que vengo desarrollando ha sido con dedicación, esfuerzo, voluntad, dándome los méritos para poderlo hacer y lo hice. Todo ha sido ganancia y no hago sino desearle éxitos al doctor Cuenca.

¿Arturo Char estuvo en la votación?

No, hubo una serie de compañeros del partido que, por una razón u otra, se excusaron por no poder asistir, como, por ejemplo, Arturo Char, Rodrigo Lara, Diazgranados, Karen Cure.

¿Cómo estuvo el ambiente de la votación?

Estábamos tranquilos, amigables, afectuosos, escuchando al fiscal general, quien en esos momentos estaba dando su opinión sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Apenas terminó, se abrió la votación y apenas deposité el mío, salí a atender a los medios de comunicación.

Ya que menciona la JEP, también se decía que el tema de las objeciones tenía dividido al partido...

Ha habido varios miembros del partido que manifestaron públicamente, por distintos medios, que no están de acuerdo con las objeciones, entre ellos Rodrigo Lara, José Daniel López y Temístocles Ortega. En mi caso, guardé silencio absoluto hasta que se realizara la reunión para escuchar al fiscal general, a las presidentas de la Corte Constitucional y la JEP, y a un representante del defensor del Pueblo. Luego de escucharlos, esperé a que otros compañeros expusieran sus comentarios, pero solo hubo oportunidad para que lo hiciera Germán Varón. A partir de ahí, salió la votación alzando la mano y la mayoría expresó que no acompañarán al presidente en sus reparos. No lo voté, así lo manifesté, en consecuencia, puedo ratificar que la decisión no fue unánime, por lo menos por mí. Sin embargo, frente a la Ley de Bancadas, tengo que acatar esa determinación y cumplirla.

Es decir, ¿usted está de acuerdo con las objeciones que hizo el presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP?

Seis artículos objetados, en un marco de casi 2.500 puntos que puede tener la JEP, estoy plenamente seguro de que no va a afectar el Acuerdo de Paz, ni mucho menos los derechos que tienen quienes se han acogido a ellos. Tengo esa opinión, independientemente de si soy de la casa Char. Por otro lado, estoy convencido, jurídicamente, de que las objeciones del presidente son discutibles y el Congreso es el escenario natural para hacerlo. Esto da la oportunidad para manifestar mi preocupación de que los partidos terminan tomando una decisión reunidos en salones sociales y en clubes para ir posteriormente al Capitolio a depositar su voto. Esto, simplemente, convierte al Legislativo en una urna. Creo que ese tipo de discusiones debe ser de cara a la ciudadanía para que sepan qué piensa cada uno de los parlamentarios.

¿Considera que debe llegar un nuevo liderazgo que reemplace a Germán Vargas Lleras como líder del partido?

El doctor Germán manifestó que vienen nuevos líderes para que dentro del mismo partido surjan. Creo que ese deseo se ha cumplido. Hay muchísimos miembros de la colectividad con las mejores condiciones para liderar Cambio Radical. Además, él nos pidió su apoyo para retirarse a sus actividades intelectuales y de hecho nos ofreció su respaldo desde la fundación Carlos Lleras. Aceptamos la decisión que, incluso, ya la ha hecho efectiva con la demanda a la Ley de Financiamiento a título personal. Estamos pendientes de que se presente la oportunidad y la ocasión para sacar a delante una nueva dirección. Cuando llegue la nueva persona, no podemos desconocer que el doctor Vargas Lleras es el jefe natural y haremos eco a sus recomendaciones y sugerencias.

¿Está de acuerdo ante una posible alianza entre Cambio Radical y los liberales?

Hay algunos puntos de vista en que el doctor Germán Vargas nos ha manifestado que son coincidentes con el Partido Liberal. Si hay acuerdo o una posible alianza, no lo sé. Si vamos a actuar de forma conjunta, tampoco lo sé. Lo único que sé es que sí concordamos en que tanto el Partido Liberal como Cambio Radical nos hemos declarado independientes.