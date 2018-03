Los candidatos presidenciales y sus propuestas para la mujer

Redacción Politíca

La conmemoración este jueves 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer sirvió como pretexto para que algunos de los actuales candidatos a la Presidencia de la República le presentaran al país sus propuestas en favor de las mujeres en caso de llegar a la Casa de Nariño.

Por ejemplo, Humberto de la Calle, del Partido Liberal, anunció la creación del Ministerio de la Mujer, como ente rector de las políticas públicas orientadas a promover y proteger sus derechos. Y, en este sentido, habló de cuatro ejes fundamentales: la reducción efectiva de los índices de violencia contra las mujeres; el apoyo a la igualdad laboral y a proyectos de emprendimiento de las mujeres; el fomento a los programas de prevención en salud y educación sexual; y el fortalecimiento de la participación política de las mujeres.

De la Calle señaló que en un país donde más de un 30% de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia por parte de su pareja, y donde en 2016 hubo más de 15.000 víctimas de la violencia sexual, se requieren medidas drásticas para acabar con la violencia de género: “Cadena perpetua para los violadores de menores de edad; la garantía de que todos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas sean debidamente investigados y sancionados; y que ningún victimario pueda obtener sentencias reducidas al alegar celotipia o intenso dolor en la perpetración de cualquier acto violento contra una mujer”.

Germán Vargas Lleras, por su parte, insistió en la implementación de una verdadera política nacional para proteger también a las mujeres de la violencia, para generarles mayores oportunidades de empleo y para que tengan mejores ingresos económicos. “No más violencia contra las mujeres, impulsaremos una política pública de prevención de la violencia contra la mujer. Habrá cero violencia intrafamiliar, cero tolerancia con los agresores, no habrá prisión domiciliaria, ni brazalete para quienes sean responsables de delitos contra ellas, Total seguridad para nuestras mujeres”, enfatizó.

Además, dijo que es hora de que las mujeres reciban una retribución justa y equitativa por su trabajo en el Estado y las empresas privadas. Prometió generar 1,2 millones de empleos formales, de los cuales, por lo menos un 30 % serán para las mujeres. Y habló de la mujer rural como motor de crecimiento de la familia, llevar la licencia de maternidad a todas las mujeres del régimen subsidiado y un nuevo modelo de Medicina Familiar, centrado en el paciente y sus necesidades, con énfasis en la reducción de la desnutrición infantil en menores de 5 años y atención a gestantes y madres lactantes, entre otras propuestas.

Marta Lucía Ramírez, candidata en la llamada Gran Consulta por Colombia, de la alianza entre los expresidente Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, propuso un sistema de igualdad salarial, de tal manera de que los hombres y las mujeres que ocupen el mismo cargo, ejerzan idénticas funciones y tengan similar preparación intelectual, ganarán lo mismo y el Estado se encargará de garantizarlo: “La igualdad salarial y los derechos de la mujer no deben ser temas que solo se hablen una vez al año, sino realidades que se construyan todos los días. En mi gobierno, las empresas que fomenten la igualdad salarial tendrán todos los beneficios del Estado", indicó.

“Vamos a crear el sistema de igualdad salarial entre hombres y mujeres: igual trabajo igual salario; igual responsabilidad igual salario; igual educación igual salario, vamos a crear el certificado SIS 20-20, un certificado que le va a ayuda hasta el 2020 a las empresas a tener mejor reputación y a tener incentivos tributarios a aquellas empresas que logren certificarse que tienen el sistema de igualdad entre hombres y mujeres”, explicó.

Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Colombia, presentó su propuesta de política de equidad de género, fundamentada en cinco pilares fundamentales: “Más que leyes, se necesita voluntad política y presupuestal. Nuestro gobierno no será un refugio para el machismo. Seremos un gobierno paritario: nuestro gabinete será mitad hombres y mitad mujeres. Crearemos oportunidades reales: reduciremos la tasa de embarazo adolescente a un dígito y daremos licencia de maternidad a mujeres vulnerables. Para el empoderamiento de las mujeres, crearemos un plan de movilización con programas como Mujeres Jóvenes Talento, Mujeres Digitales y Mujeres Públicas. Combatiremos la brecha salarial”.

A partir de ello, Fajardo habla, entre otros puntos, de que Colombia no siga siendo el país donde el hogar y los familiares son referentes de peligro y violencia para mujeres, niños y niñas; de garantizar los derechos políticos de las mujeres; de que la mujer rural sea el pilar para desarrollar el campo colombiano; y de reducir el embarazo adolescente y la brecha salarial. “Siempre hemos apostado por el desarrollo de las mujeres, por su dignidad. No es tarea fácil en esta sociedad profundamente sexista, pero seguimos. Este gobierno no será un refugio para el machismo. Es un compromiso político”, enfatizó.

Hay que decir que todos los demás candidatos presidenciales, de una u otra forma, se expresaron sobre el Día Internacional de la Mujer, en declaraciones públicas o en las redes sociales. Y que todos también tienen dentro de sus programas de gobierno el tema de la igualdad de género como uno de los ejes fundamentales. Al menos eso es lo que dicen. Toca esperar si una vez estén en el poder esas promesas se cumplen, pero no cabe duda que el tema de la mujer se ha posicionado como uno de los claves en la agenda política.