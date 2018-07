Los fichajes de Iván Duque: así avanzan los nombramientos del nuevo gabinete

Desde el pasado miércoles, dos días antes de la culminación del proceso de empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, el presidente electo Iván Duque Márquez empezó a confirmar los nombres de quienes integrarán su gabinete para el inicio de su mandato.

El primero en asegurarse en el nuevo gobierno fue Alberto Carrasquilla, quien asumirá como Ministro de Hacienda, quien ya había pasado por esa cartera durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Carrasquilla, además, venía coordinando el empalme por parte de Duque y es considerado como una carta de seguridad, sobre todo, para el sector empresarial y para los mercados internacionales.

No obstante, el nuevo minhacienda no está por fuera de los cuestionamientos, pues fue mencionado en el reciente escándalo de los "Panama Papers", en donde, según los documentos que se conocieron de la firma Mossak Fonseca, era accionista de la sociedad panameña Navemby Invesments Group INC, en la que tenía el 33 %.

He designado como ministro de Agricultura al economista Andrés Valencia Pinzón, quien cuenta con amplio conocimiento técnico y gerencial, y se ha desempeñado como presidente de Fenavi Colombia, gerente comercial de Fedecafeteros, gerente del ICA y negociador ante la OMC.

Duque continuó este viernes con la revelación de varios de los nombres que integrarán su gabinete, confirmando muchos de los que ya habían venido sonando en semanas anteriores. Muy temprano, anunció en su cuenta de Twitter la designación en el Ministerio de Agricultura de Andrés Valencia Pinzón, actual presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), quien había pasado antes por la gerencia comercial de la Federación Nacional de Cafeteros, la gerencia del ICA y había sido negociador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Más tarde, el turno fue para la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez, quien fue anunciada en el Ministerio del Interior. "Una mujer que se ha formado, que viene de la Cundinamarca profunda. Hecha a pulso. Que ha sido presidenta de la Cámara de Representantes y presidenta del Senado", dijo el presidente electo.

Es importante que la mujer colombiana asuma posiciones de liderazgo. Colombia tendrá, por primera vez, una ministra del Interior, una mujer que se ha formado, hecha a pulso, ha sido presidenta de la Cámara de Representantes y del Senado, se trata de Nancy Patricia Gutiérrez.

Gutiérrez, muy cercana al uribismo, llegó al Congreso en 1998. Fue representante a la Cámara durante dos períodos y en 2006 hizo su salto al Senado de la República, corporación de la que fue presidenta en 2007. Ha estado relacionada con varios escándalos en su carrera política: el primero, cuando la Corte Suprema de Justicia inició una investigación preliminar en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares; el segundo, por usar, supuestamente, su investidura en la Presidencia del Senado, para obtener información relacionada con la entonces congresista Piedad Córdoba, que habría provenido del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

De hecho, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento en su contra en 2011, sin embargo, en 2014 la Corte Suprema de Justicia admitió que no existían pruebas para vincularla con paramilitares. En el segundo caso también fue absuelta. Desde allí, fue designada como presidenta de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil).

Duque anunció además el nombramiento de Gloria Alonso Másmela en el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Alonso ha sido vicecontralora y pasó por el Ministerio de Hacienda cuando al frente de esa cartera estuvieron Óscar Iván Zuluaga y Juan Carlos Echeverry. En esos años se desempeñó como directora de Política Macroeconómica.

En la actualidad se manejan otros dos nombres para el gabinete de Duque: en el Ministerio de Defensa y en el de Salud, aunque no han sido confirmados. Para el primero se menciona a Guillermo Botero Nieto, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). Y aunque dicha información no ha sido ratificada por Duque —al menos no públicamente—, ya recibió críticas del excandidato presidencial Gustavo Petro. “Este ministro nominado, representante de la transición generacional y el cambio, me excluyó completamente en la campaña electoral de los debates que convocó. ¿Puedo garantizar mi seguridad y la de mi familia con él al frente de un ministerio que pasará a ser el de la guerra?”, comentó en Twitter.

Este ministro nominado representante de la transición generacional y el cambio, me excluyó completamente en la campaña electoral de los debates que convocó



Puedo garantizar mi seguridad y la de mi familia con él al frente de un ministerio que pasará a ser el de la guerra?

En esas mismas condiciones está el nombramiento de Juan Pablo Uribe Restrepo, actual director de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en el Ministerio de Salud. No ha sido confirmado por el presidente electo, aunque fuentes cercanas al uribismo han dicho que es un hecho y otros medios, como diario El Tiempo, han señalado que la información es cierta. Antes de su dirección en la Fundación Santa Fe de Bogotá, Uribe Restrepo pasó por el sector público en el Viceministerio de Salud y en la Dirección Nacional de Prevención y Promoción.

Los rumores en torno a la "gabinetología" aseguran que en el Ministerio de Vivienda quedaría el actual vicepresidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, economista de la Universidad Nacional y administrador de empresas del London School of Economics, de Inglaterra. Hasta el momento, Malagón sería la cara más joven de un gabinete de gobierno que, según Duque, significaría la renovación en el ejercicio político. En su hoja de vida también tiene paso en la Asociación de Instituciones Financieras (Anif), en Fedesarrollo, en la gerencia de Compartel – MinTIC y en la jefatura de estudios económicos en Telefónica Colombia.

Suenan otros nombres para el nuevo gabinete, sin embargo, serían anunciado la próxima semana, como Alicia Arango, en el Ministerio de Cultura, o Carlos Holmes Trujillo, en la Cancillería, quien de hecho fue quien lo acompañó en la gira internacional que Duque hizo la semana pasada por los Estados Unidos y España.