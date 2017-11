Foro en el colegio Gimnasio Moderno

Los jóvenes les preguntaron a los precandidatos presidenciales

-Redacción Política

En los colegios hay jóvenes que, en su mayoría, no pueden votar. Una razón por la que, con seguridad, para los políticos en campaña no sean un escenario jugoso electoralmente y prefieran invertir tiempo en lugares en los que puedan ganar adeptos y sumar apoyos palpables en las urnas. Sin embargo, ayer, el Grupo de Debates del colegio Gimnasio Moderno, de Bogotá, en colaboración con El Espectador, hizo el intento de llevar a su auditorio y a los estudiantes la discusión pública propia de los tiempos previos a una de las elecciones presidenciales más importantes de la historia del país, a la cual generalmente se accede a través de los medios de comunicación.

Con dos foros seguidos de precandidatos que aspiran llegar a la Casa de Nariño, la institución quiso que estudiantes de ese y otros colegios y universidades conocieran las principales propuestas programáticas de quienes hoy aspiran a la Presidencia y sus opiniones en temas que son del interés de la ciudadanía. Fue así como, desde las 9:30 de la mañana, se empezó la discusión con una baraja de candidatos de diferentes vertientes políticas: Piedad Córdoba, Juan Manuel Galán, Ubeimar Delgado, Paloma Valencia y Alejandro Ordóñez. Uno a uno expusieron sus ideas sobre salud, economía, educación y posconflicto, con especial detenimiento en temas como la estructura del actual sistema de salud, los cultivos de coca y el narcotráfico. No obstante, a pesar de que algunos de ellos podían tener posturas muy contradictoras sobre los puntos que se trataron, hubo poca confrontación, especialmente porque los que hoy se muestran como fuertes opositores a los acuerdos de paz (Valencia y Ordóñez), tuvieron que salir del auditorio debido a otros compromisos, antes de que finalizara el primer foro.

Con las preguntas del auditorio se pudieron retomar temas que muchas veces se pierden en el ruido de la agenda política nacional, como la muerte de los líderes sociales y Chocó. El primero, para Piedad Córdoba, es un asunto en el que preocupa que el Gobierno pareciera no tener forma de detenerlos. “Ha sido difícil agarrar a los responsables y el compromiso debe ser siempre la vida y la honra de los acuerdos. La gente cree que la paz no vale la pena porque no le cayó la bomba en la casa. En ese sentido, faltó pedagogía del Acuerdo”, dijo la precandidata que hoy recoge firmas por el país. Por su parte, Galán considera que es muy grave que se silencien liderazgos que han tardado muchos años en construirse, por lo que sugirió que la Unidad Nacional de Protección (UNP) debía diseñar programas especiales de protección en las zonas rurales.

La jornada continuó con el segundo grupo de candidatos, del que sólo llegaron Jairo Clopastosfky y Rubén Darío Lizarralde. No asistieron, por otros compromisos imprevistos, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo, Marta Lucía Ramírez e Iván Duque. Sin embargo, no dejó de ser un ejercicio interesante para acercar a los más jóvenes a una actividad a la que tanto le tienen apatía. “Gran parte del auditorio son menores de edad que pronto podrán votar y tendrán su primer contacto con la democracia electoral. Vamos a continuar este trabajo para unir líderes con jóvenes, que son una generación que la política a veces olvida”, comentó Pablo Ceballos, estudiante del Gimnasio Moderno y quien moderó el foro con los candidatos presidenciales.

Para Ubeimar Delgado, precandidato conservador, este tipo de espacios son necesarios para que los estudiantes puedan escuchar y opinar sobre temas que muchas veces no hacen parte de sus rutinas. En esa misma línea, Galán señaló que se trata de “nuevas generaciones preocupadas e involucradas en la política. Que el proyecto de vida no sea ver cómo se van de Colombia, sino quedarse y sacar adelante el país”.

Por su parte, Clopatosfky aprovechó para hacer algunas pullas a los candidatos que no habían llegado al foro: “Hay que tener todo el respeto por los jóvenes. Los políticos hablan de los jóvenes, dicen que son la fuerza y el futuro, pero no les dan la atención que merecen. Vine porque creo en ellos”.