Los mensajes de reconciliación de Santos y Petro a Uribe

“Cuando los grandes líderes pelean, el pueblo sufre”, dijo hace unos días el expresidente Juan Manuel Santos, en invitó a los senadores Gustavo Petro y Álvaro Uribe a “tender puentes”. Recientemente Petro hizo lo propio y explicó que, de cara al 2022, Uribe “puede servir” para conciliar ciertos temas de país. ¿Habría cabida para la reconciliación entre ellos?

Según el expresidente Juan Manuel Santos, la polarización entre los proyectos políticos dirigidos por los senadores Gustavo Petro Urrego y Álvaro Uribe Vélez tiene paralizada la acción del Estado. Así lo dijo el pasado 3 de agosto en la emisora Blu Radio: “No quiero entrar a ponerle sal a esa herida entre Petro y Uribe. Buena parte de los problemas hoy se deben a la polarización [entre ellos]. Lo que yo si quisiera decirle a ambos es que ojalá puedan tender puentes, reconciliarse”, comentó Santos.

El también Nobel de Paz puso el proceso de paz como claro ejemplo de que la reconciliación política y social sí es posible. “Si yo me reconcilié con las Farc y con Hugo Chávez, cómo no podemos entre colombianos, hijos de una misma nación, reconciliarnos y buscar un común denominador. Ojalá se pueda dar el contexto para que Petro y Uribe se pongan de acuerdo, no en todo, pero en algo. Hay comunes denominadores y eso es lo que esperaría entre ambos”, comunicó.

Pero, ¿cómo promover un acuerdo entre dos orillas políticas tan disímiles cuando la relación entre Santos y Uribe sigue resquebrajada? Esa pregunta se la hicieron los periodistas de Blu Radio al expresidente, a lo que él recordó que, de hecho, había intentado en múltiples ocasiones mediar las diferencias entre ambos, “pero él no quiso”. Sin embargo, puntualizó en que esa puerta aún sigue abierta y que está dispuesto a arreglar la relación si así lo quiere Uribe, por el bien de Colombia. En ese sentido, explicó que las situaciones y las personas cambian. De manera que a pesar de que en el pasado fue imposible un pacto, quizá en la actualidad se haga realidad.

“De pronto si Uribe reflexiona lo que ha sucedido, donde está hoy y donde estaba hace unos años. Las circunstancias y las personas vamos cambiando, vamos aprendiendo de nuestros errores. Sí se puede y ojalá, porque este país necesita tender puentes. Si el día de mañana Uribe me dice que nos tomemos un tinto, yo le digo que claro que sí. Y ahí nos pondremos de acuerdo en algunas cosas y dejamos esta pelea de lado. Cuando los grandes líderes pelean, es el pueblo el que sufre”, argumentó Santos.

Pero no solo Santos envió ese mensaje pacífico a Uribe. El pasado 17 de junio, el senador Petro, en entrevista con el medio Tercer Canal, expresó que sabe que de cara al 2022 hay que “tenderle la mano” a las otras vertientes políticas, en específico al expresidente Uribe.

“Hay que tenderle la mano hasta a Uribe. Yo se lo he mandado a decir en razones: ‘hermano, si somos el gobierno, no lo vamos a fregar ni a su familia ni a sus hijos. Gócense sus haciendas si es lo que quiere. No se lo vamos a entregar a la justicia internacional, no señor. Uribe puede servir, pero para eso tiene que perder el poder y cambiar su mentalidad. Primero hay que quitarle el poder. Uribe podría servir en un esfuerzo para lograr lo que hizo el Japón, que fue una reforma agraria sin violencia”, dijo el senador Petro en el marco de una entrevista de una hora y media y en el contexto de una pregunta en torno a su futuro en la política y en las elecciones de 2022.

Entre sus argumentos, Petro no dejó de lado varias cuestiones presentes: su afirmación de que se ha perseguido al movimiento Colombia Humana y que el uribismo estaría en una especie de deblace que tiene a sus militantes “azorados”. Sin embargo, reafirmó, es “terco” y su lucha política la hace no solo para participar en la contienda sino para ganar. En ese contexto, aseguró que los partidos y movimientos de cara al escenario político que se configurará en las próximas elecciones presidenciales, deben tenderse la mano entre todos. Hasta ahora, no ha habido respuesta de esta invitación por parte del senador Uribe.

