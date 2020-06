En medio del agite por el fin de la legislatura, varios proyectos que parecían hundirse fueron tramitados en tiempo récord y se salvaron del archivo. Entre los más importantes está la cadena perpetua para violadores de menores de edad.

Ya es una costumbre del Congreso que la última semana de sesiones de la legislatura se dé una avalancha de proyectos aprobados. Durante los dos periodos legislativos se acumula la discusión de varios proyectos que pasan a segundo plano o que tienen un trámite dispendioso debido a su complejidad. Una gran parte de esas iniciativas deben discutirse y aprobarse antes del 20 de junio, o sino pasan a ser archivados.

La legislatura 2019 II-2020 I no fue la excepción, incluso esta última semana llegó a ser peor que en periodos anteriores debido a los varios actos legislativos que figuraban en la agenda y la pandemia del coronavirus. La contingencia sanitaria trastocó completamente el cronograma. Debido al comienzo tardío de las sesiones, el 13 de abril, y la adaptación a las plataformas virtuales, se perdió más de un mes de actividades legislativas.

PUBLICIDAD

Frente a todas estas condiciones, la última semana de Congreso tuvo maratónicas sesiones para sacar adelante varios proyectos que parecían estar hundidos ante lo apretada de la agenda. Con festivo encima y todo, los últimos cinco días de legislatura estuvieron marcados por plenarias remotas en Cámara y Senado de más de 12 horas en los que se descongestionó hasta donde más se pudo el listado de proyectos que podían hundirse.

Debido a la avalancha de proyectos, varios pasaron desapercibidos por la opinión pública. Otros quedaron opacados ante la preponderancia de iniciativas como la cadena perpetua para violadores de menores. Por todas estas razones, El Espectador hizo un listado de los proyectos más importantes que fueron aprobados en la última semana de sesiones regulares del Congreso.

Cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad

Además de ser el Congreso que sorteó el coronavirus, este pasará a la historia por ser el que aprobó la cadena perpetua. En esta legislatura se sacó adelante el proyecto que propone este tipo de penas, con una revisión a los 25 años, para las personas que sean encontradas culpables de violación y/o homicidio en contra de menores de edad.

PUBLICIDAD

El proyecto tuvo un trámite sin problema en su primera vuelta por el Congreso. Mientras que la segunda vuelta tuvo varios líos ante la implementación de la virtualidad. En Cámara, el proyecto se convirtió en el segundo en ser aprobado a través de plataformas digitales, aunque tuvo que sortear los intentos de archivo por parte de los representantes Germán Navas Talero y Luis Alberto Albán.

En Senado el trámite fue más complejo ante la recusación de un ciudadano a toda la Comisión Primera. Para varios, la solución de este recurso no fue la ideal porque la Comisión de ética en pleno no lo entró a estudiar y el debate se trasladó a la Plenaria. Tras una votación, se decidió desechar el recurso, bajo el argumento de que no cumplía con los requisitos.

Ante el temor de una demanda por pérdida de investidura, varios de los senadores recusados se ausentaron de la sesión, al igual que varios miembros de la oposición. Con la ausencia de más de 30 senadores, el proyecto tuvo un paso aplastante y fue aprobado con una votación unánime. Ahora, la iniciativa pasará a revisión de la Corte Constitucional, ante las inminentes demandas, y tendrá que ser reglamentada la cadena perpetua para ser incluida en el Código Penal.

PUBLICIDAD

Bogotá región metropolitana

Este fue otro de los proyectos de acto legislativo que cursó en esta legislatura del coronavirus. Esta iniciativa crea la región metropolitana de Bogotá y habilita a los municipios cercanos para que se unan a ella según crean conveniente. El proyecto cursó la primera vuelta en el segundo semestre de 2019 y la segunda vuelta la hizo en plena virtualidad.

“Es un proyecto que nos permite la creación de la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca, para poder planear de manera articulada y con visión de largo plazo nuestro desarrollo regional (...) Trabajamos en una visión que fuera gana - gana, que no pretendiera imponer ni Cundinamarca sobre Bogotá, ni Bogotá sobre Cundinamarca, sino que realmente pensara en cómo conjuntamente podíamos construir una visión y eso es lo que tras un largo año de debates acabamos de lograr”, dijo la representante Juanita Goebertus sobre el proyecto, que pasará a la historia como el primero en ser aprobado de manera digital, tanto en comisión como en Plenaria.

PUBLICIDAD

Con este proyecto aprobado, el artículo 325 de la Constitución quedó de la siguiente manera: “El Distrito Capital, el Departamento de Cundinamarca, y los municipios de Cundinamarca que se asocien, con los que comparte dinámicas territoriales, ambientales, sociales o económicas, podrán conformar la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca bajo los principios de equidad territorial y convergencia socioeconómica, con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las condiciones que fijen la Constitución y la ley. El Distrito Capital también podrá conformar una región administrativa con otras entidades territoriales de carácter departamental”.

Pago a plazos justos

Los ponentes de este proyecto lanzaron mensajes de SOS ante la posibilidad de que se hundiera, a pesar de que el Congreso había tenido dos años para su trámite. Sin embargo, la iniciativa quedó para último momento en el Senado, que en sus dos últimos semanas realizó el tercer y cuarto debate de esta.

PUBLICIDAD

Este proyecto propone que a los emprendimientos y microempresas se paguen las facturas a un plazo máximo de 45 días, dejando atrás la costumbre de pagar las obligaciones en un periodo de hasta 120 días. La iniciativa fue de la autoría del representante Mauricio Toro y tiene como fin proteger el flujo de caja de las pequeñas empresas que apenas están comenzando en el mundo de los negocios.

Además de acortar el periodo de pago de las facturas, la legislación aprobada dio un plazo de dos años para que las empresas se adapten y comiencen a pagar sus obligaciones a 45 días. De igual manera se conminó al Estado a estar en los mismos plazos y se prohibió que se pacten otros plazos que no sean los establecidos en esta ley. De obviarse, las empresas podrían ser sancionadas.

Transporte rural

Otro de los proyectos que tuvo dos años para su trámite, pero se decidió al filo del archivo, fue el de transporte rural. Con una votación exprés, la plenaria de la Cámara le dio el sí proyecto que garantiza el transporte rural escolar para que los estudiantes en las zonas con topografía más compleja accedan a la educación.

PUBLICIDAD

Con el conocido pupitrazo, los representantes avalaron la iniciativa de 10 artículos que facilita la contratación pública del transporte escolar rural en lugares donde se requieran “medidas diferenciadas para garantizar la accesibilidad material al derecho a la educación”

“Los niños, niñas y adolescentes tendrán la posibilidad de contar con un transporte especial que los acercará a la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia. Estamos felices y agradecemos al Congreso, a los profesores, a los padres y a los alcaldes”, expresó Wilmer Leal, representante de la Alianza Verde y ponente del proyecto, al momento de la aprobación de la iniciativa.

Prácticas como experiencia laboral

En la noche del jueves 18 de junio, después del proyecto que aprobó la cadena perpetua, el Senado le dio el sí a la iniciativa que vala la práctica como experiencia laboral. La iniciativa busca permitirle una inserción más fácil a los jóvenes al mercado laboral, pues aún para el primer empleo les exigen una experiecia que no tienen al ser recien salidos de la universidad o curso técnico.

PUBLICIDAD

Con lo aprobado ese jueves, las prácticas, pasantías, monitorias, judicaturas, participación en grupo de investigación, y trabajos durante el tiempo de estudio serán válidos como experiencia profesional. El único requisito para tener en cuenta es que dichos trabajos tengan relación con el campo académico que se estaba cursando.

Como no se tiene el título, esta experiencia no tendrá la misma equivalencia que la profesional, sino que el Ministerio del Trabajo y Función Pública serán los encargados de establecer las tablas de equivalencia. Para este fin, se dio un periodo de un año para que se establezcan las equivalencias.

Pliegos tipo

Tras la fallida consulta anticorrupción, varias de sus iniciativas fueron tomadas como base para proyectos de ley, entre ellas el uso de pliegos tipo para procesos licitatorios. Esto quiere decir que los procesos de contratación pública iban a tener documentos estandarizados para elaborar la contratación pública y así evitar los pliegos sastre, tan comunes en los actos de corrupción.

PUBLICIDAD

Este fue uno de los pocos proyectos de la consulta anticorrupción que se salvó del archivo y del ambiente hostil del Congreso. Su aprobación pasó desapercibida ante la avalancha de proyectos aprobados en las últimas jornadas hábiles del Congreso. Su trámite fue impulsado en su mayoría por la Alianza Verde, que también fue la gran impulsora de la consulta anticorrupción.

“Es una herramienta que ayudará a generar mayores condiciones de transparencia en la contratación estatal”, celebró el viceministro del Interior, Daniel Palacios, tras la aprobación del proyecto de ley que estuvo a nada de ser archivado.