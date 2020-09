“Luigi” Echeverri debe retractarse por señalamientos contra Cepeda en carta a El País

Una juez le ordenó al consejero del presidente Iván Duque, en primera instancia, rectificar la carta que envió al diario El País, de España, en la que señaló al senador como parte de "las fuerzas parlamentarias del narcoterrorismo”.

Luis Guillermo Echeverri, consejero presidencial y una de las personas más cercanas al presidente Iván Duque, tiene 48 horas para retractarse por señalar a Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, como parte de “las fuerzas parlamentarias del narcoterrorismo”, entre otras consideraciones que hizo del congresista.

Así lo decidió Margareth Rosalin Murcia Ramos, juez del juzgado 55 civil municipal de Bogotá. Murcia Ramos falló a favor de Cepeda en la tutela que interpuso luego de que Echeverri enviara, semanas atrás, una carta al diario El País de España, en la que increpa a los medios de comunicación por hacer un “magnicidio mediático” en contra de la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En la misiva, dirigida a Javier Moreno, director del diario español, dijo que “no era democrático” darle un espacio a la voz de Cepeda para hablar sobre el caso contra Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno y manipulación de testigos, investigación por la que actualmente el expresidente está privado de su libertad en su domicilio y en la que Cepeda hace parte civil en calidad de víctima. Así mismo, Echeverri sentenció que el lema “engaña, vencerás y prevaleverás” parecía ser “la nueva dialéctica de un mundo integrado por la comunicación digital”.

Por ello, la juez Murcia Ramos dio el mencionado veredicto en primera instancia y Echeverri debe rectificar en las mismas condiciones en las que se produjo la misiva, que además fue replicada por varios medios, entre ellos, este diario. “Deberá expedir un comunicado en el que dé a conocer a los medios de comunicación y redes sociales denunciados en la presente acción de tutela que incurrió en un error al difundir un mensaje cuyo contenido no fue comprobado, toda vez que las afirmaciones contenidas en la carta del 05 de septiembre de 2020 dirigida al director del Diario El País de España, fueron lesivas en contra de los derechos al buen nombre, honra y libertad de expresión del señor Iván Cepeda Castro”, fue el fallo de la justicia.

Para la juez, las palabras de Echeverri conocidas por el país, vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y la libertad de expresión del senador del Polo. Así mismo, no consideró coherente la contestación del consejero presidencial a la tutela: “la carta personal tiene el objeto legitimo de expresar mi opinión, no la de deshonrar públicamente al senador Ivan Cepeda Castro y mucho menos exponerlo", según las palabras citadas en el documento. "No resulta coherente que el accionado “se sustraiga de la responsabilidad de sus actos y de sus afirmaciones, con el argumento que la comunicación fue creada con una intención privada y meramente personal, pues como salta a la vista y probado está en el presente trámite, el documento fechado el 05 de septiembre de 2020 fue publicado de manera repetitiva y masiva en diferentes medios de comunicación y redes sociales”, comunicó la juez.

Sobre el fallo, Cepeda expresó que Echeverri debe retractarse “de las calumnias que formuló en mi contra y que pidió fueran publicadas en varios medios de comunicación. Es evidente que es una campaña de difamación emprendida desde el Gobierno y el uribismo en mi contra, y muestra cómo ha sido utilizado el aparato del Estado en beneficio del deseo de impunidad del exsenador Álvaro Uribe”, comunicó.