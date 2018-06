Luis Ernesto Gómez renunció al Partido Liberal

-Redacción Política

No podía ser de otra forma. Desde que el Partido Liberal anunció para segunda vuelta su respaldo a la candidatura del hoy presidente electo del Centro Democrático, Iván Duque -incluso antes-, el exviceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, se fue convirtiendo en una de las voces más fuertes de la disidencia roja, en protesta por la decisión de su colectividad. Se recuerda, de hecho, su participación junto al senador Juan Manuel Galán a las afueras del Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, en una protesta vociferando la palabra “vendido”, en alusión al partido más viejo de Colombia.

(Lea: Partido Liberal, del más antiguo al menos votado en Colombia)

Por eso, este lunes anunció que se retira de las huestes rojas tras considerar que no podrá comulgar con un partido que, según dijo, ya no defiende los pilares que lo representan. “Es lamentable que el Partido Liberal, que durante años defendió las causas de las libertades individuales, de las minorías, de la defensa de una salida negociada al conflicto armado colombiano hoy haya decidido no solo apoyar en la campaña sino formar gobierno con el presidente electo, Iván Duque”, señaló Gómez. No obstante, aclaró que ello no implica su retiro de la política.

Y es que tanto él, como su aliado congresista Galán, han reivindicado el liberalismo que, dicen, aún permanece en la sociedad colombiana al punto de querer recuperar el Nuevo Liberalismo que, décadas atrás, fundó el inmolado Luis Carlos Galán. “Me margino del Partido Liberal porque no comulgo con esos principios, porque creo que hay mucho liberalismo en Colombia de pensamiento y ese liberalismo tiene que recomponerse”, señaló el exviceministro. Afirmó, además, que los comicios presidenciales del pasado 17 de junio dejaron al país dividido.

(Lea: “La clase política tiene que estar dispuesta a reformarse”: Luis Ernesto Gómez)

En el mismo sentido, Gómez aprovechó para lanzar duros cuestionamientos en contra del expresidente César Gaviria, actual director del Partido Liberal, a quien le encaró las posturas críticas que, en el pasado, lanzó en contra del también exmandatario Álvaro Uribe y hoy lo tiene de aliado en el gobierno próximo a posesionarse. “El Partido Liberal, lamentablemente, quedó reducido a eso, a una personería jurídica que le puede servir para darle gobernabilidad al mandatario de turno pero que no representa un ideario de país”, puntualizó el exviceministro.