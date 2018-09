Manguito, un senador de la derecha en la Lista de la Decencia de Petro

Jonathan Tamayo se identifica fácil dentro del Congreso de la República. Usa sombrero, habla rápido, arrastrando las “s” por herencia del lugar donde nació. El senador paisa, que llegó al Legislativo por cuenta de la Lista de la Decencia, es un conservador declarado.

En el marco del Estatuto de la Oposición, en el que los partidos deben de declarar si son independientes, de oposición o de Gobierno, Tamayo, o mejor conocido en el mundo de la trova como Manguito, podría convertirse en uno de los disidentes de la oposición y apoyar al gobierno de Iván Duque.

Aunque la Lista de la Decencia, conformada por Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Alianza Social Independiente (ASI), Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), se declaró como partido de la oposición, Manguito sostiene que no tiene ninguna relación con el movimiento con el que quedó electo como senador.

“Yo estoy en el partido ASI, ellos me dieron el aval para Senado. Pero ellos estaban en unas conversaciones internas en Bogotá en las que posiblemente iba a ver una coalición (...) y faltando un mes nos informan a los candidatos de mi partido de que ahora somos la Lista de la Decencia”, explica Tamayo a El Espectador.

Manguito afirma que cuando se unió a ASI para lanzarse como senador por el departamento del Meta, lugar al que migró desde San Javier La Loma, Medellín, desde hace 14 años, el partido sabía de sus tendencias políticas y de su trabajo como trovador, labor por la cual se hizo reconocido en la zona llanera.

“Nuestra propuesta era la que quería representar a los artistas, la que promovía que era momento de que el ciudadano de a pie ocupara los espacios públicos. Siempre hablamos del tema de defender el diseño original de la familia, siempre hablamos el tema de la cultura en nuestros jóvenes y adolescentes”, cuenta el congresista.

Una vez se dio la coalición de los Decentes, Tamayo tuvo que cambiar los volantes en los que aparecía su foto, número y logo de ASI por el de los Decentes.

“Eso permitió que yo confundiera mis electores, de que muchos de ellos se arrepintieran de ayudarnos porque no eran de las políticas de Gustavo Petro. Me preguntaban que por qué lo apoyaba si yo era una persona muy distinta. Nosotros les explicábamos que era una coalición, que solo cumplíamos como ASI”, dice Tamayo.

A pesar de eso, el senador logró la tercera elección más alta para la lista con 14.885 votos de los 523.286 que obtuvo en total la coalición. Gustavo Bolívar, de MAIS, fue el primero, y Aída Avella, de UP, la segunda.

De acuerdo con Tamayo, estos dos candidatos era los que apoyaba Gustavo Petro. “Nunca nos conocimos (Tamayo con Petro y Bolívar), yo no sé si me conocían, cada quien tenía sus campañas, cada partido era interno. Los Decentes fue el nombre que se le dio a la coalición pero eso no es un partido, es un nombre. Petro apoyaba a Bolívar y Aída por todo el país. Jamás dejó que un candidato de ASI se subiera a una tarima porque afectaba sus beneficios”, dijo el senador.

Se le cuestiona a Tamayo, siendo él de tendencias políticas conservadoras, el por qué hacía parte de ASI, partido que apoyó la candidatura para la presidencia de Clara López, de posición centro izquierda. Y, que más adelante, respaldó su vicepresidencia siendo fórmula de Humberto de la Calle.

“Cuando termina la coalición, vienen las campañas presidenciales y ASI tenía su candidata: Clara López. La apoyó junto a De la Calle, cuando esta se convirtió en la fórmula vicepresidencial. En segunda vuelta, ASI desea dejar en libertad para votar, unos se fueron con Duque, otros se fueron con Petro. Ahí se demostró claramente que la coalición moría el día de las elecciones”, argumenta el senador frente a los señalamientos que le hacen por el supuesto de haber cambiado de pensamiento político.

Sin embargo, para la senadora de la UP, Aída Avella, la coalición sigue funcionando como una bancada dentro del Congreso. "Todos los parlamentarios de la Lista de los Decentes estamos en la lista y actuamos como bancada parlamentaria, total, todo lo que él ha dicho es su forma de ser y yo creo que él hace parte del club de la mentira que se mueve precisamente en el Congreso de la República,", expresa la senadora.

Avella cuestiona las inconsistencias políticas y la falta de transparencia de Tamayo al callar su desacuerdo con las ideas de Gustavo Petro. "Debió decir desde el principio que no estaba de acuerdo con Gustavo Petro. Le hubiéramos dicho que no entrara a la lista porque no es posible. Así se hace política transparente", señala.

El pasado 22 de agosto, la coalición de la Decencia se declaró en oposición al Gobierno de Iván Duque, una decisión que se esperaba tras el acuerdo que hicieron como lista interpartidista que aboga por cambios políticos y sociales, distantes a las tendencias del senador Tamayo.

