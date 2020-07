Más austeridad, menos burocracia

Hace unos días estalló una polémica por la creación de un nuevo cargo para la Vicepresidencia. Sin embargo, fueron al final dos cargos: una consejería para la Presidencia y otra para la Vicepresidencia. Lo verdaderamente increíble es que haya pasado desapercibido que el año pasado el Gobierno haya creado 80 cargos para la Vicepresidencia en la reorganización de la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Que con todo y el estudio técnico que supuestamente demostraba la necesidad del aumento de 28 nuevos cargos (que se crearon) frente a la planta de personal total que recibieron del gobierno anterior, las dos nuevas consejerías no estaban incluidas ni en el estudio ni en la modificación.

Cualquiera pensaría que el Gobierno tiene la libertad de crear cargos sin restricciones, más si existe la directiva presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018, en la que se establece que las plantas de personal y las estructuras administrativas de las entidades del orden nacional solo se podrán modificar cuando la reforma sea a costo cero, es decir, que el número de cargos que suprima sea equivalente en gasto al número de cargos que se creen.

No obstante, por el principio de austeridad, eficiencia y economía en el gasto público, las modificaciones solo se deberán realizar cuando se consideren prioritarias e indispensables para el Gobierno Nacional. Adicionalmente, cuando se aprobó el presupuesto general de la Nación mediante la ley 2008 de 2019, en el artículo 69, quedó la obligación de realizar a través de un decreto un plan de austeridad del gasto para la vigencia fiscal del año 2020, del cual las entidades deberán presentar un informe semestral. Ya se terminó el primer semestre del año y aún no existe ni plan ni decreto que lo reglamente, ni mucho menos indicadores que muestren el ahorro generado.

Así, con la pandemia actual, se justificaría la creación de cargos que busquen manejar la crisis. Sin embargo, en los primeros seis meses que van corridos de 2020 se crearon 3.644 nuevos cargos en diferentes entidades y ninguno responde directamente a la emergencia sanitaria ni a los efectos generados por el COVID-19. Por ejemplo, con 90 cargos y el Decreto 148 del 4 de febrero de 2020, se convierte a la Agencia Nacional de Tierras en gestor catastral, una de las funciones que tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) como la máxima autoridad catastral en el país ¿Esto es eficiencia y optimización de recursos?

No quiero satanizar la ampliación de plantas de personal y la estabilidad laboral de muchas personas que lo merecen y han desarrollado competencias ocupacionales y profesionales para ocupar cargos públicos, pero estas deben obedecer a estudios técnicos que den respuesta a las verdaderas necesidades de una entidad, para el cumplimiento de su misión. Que no se dupliquen las funciones, que no se dispersen las responsabilidades y que no haya tantos jefes que interactúen con los diferentes sectores público y privado, que desoriente o peor que nadie tenga certeza de quien debe tomar las decisiones para resolver los problemas o avanzar en los procesos.

La pregunta que nos hacemos algunos colombianos es dónde está la coherencia entre los decretos que amplían las plantas de personal de varias entidades y las necesidades del sector salud, y quién está respondiendo y enfrentando la situación generada por la pandemia. Ninguno de los nuevos cargos fortalece dicho sector o amplia las plantas de personal de los hospitales públicos, a pesar de los gritos de auxilio que se han manifestado para generar equidad, continuidad y dignidad a médicos, enfermeras, psicólogos, técnicos, auxiliares y demás trabajadores de la salud. ¿Austeridad para quién?

En conclusión, si en una ley queda la obligación de realizar mediante decreto un plan de austeridad para todas las entidades del orden nacional y no se hace, se entiende que la intención es otra. Hoy se supone que el Gobierno ha priorizado todos los recursos para la atención de la pandemia, donde el énfasis ha sido la salud y la vida, pero con las decisiones de asignar recursos a temas que podrían aplazarse, son evidentes las prioridades para el gobierno. Lo cierto es que no es la estabilidad laboral de los trabajadores de la salud.

DECRETOS QUE SOPORTAN LA CREACIÓN DE LOS NUEVOS CARGOS EN LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL

*Exrepresentante a la Cámara