'Matador' abandona las redes sociales por amenazas de uribistas

-Redacción Política

Julio César González, más conocido como ‘Matador’ por sus caricaturas en el diario El Tiempo, anunció en la madrugada de este martes su retiro de las redes sociales, después de haber estado en el ojo del huracán durante varias semanas luego de haber personificado al candidato uribista, Iván Duque, como un cerdo en varias de sus publicaciones.

Aunque hace menos de dos semanas la Jueza Hilda María Saffon negó una tutela interpuesta contra el caricaturista por el dibujo titulado 'Duque reflexiona', argumentando que “la creatividad e ingenio del caricaturista no debe limitarse por quienes no comparten su opinión”, los simpatizantes del Centro Democrático y el expresidente Uribe no han cesado de expresarle su descontento con insultos y agresiones en medio de la contienda electoral.

Sin embargo, los mensajes se subieron de tono con un trino de Ariel Ortega Martínez, quien, casi declarando una amenaza de muerte, se refirió al líder paramilitar Carlos Castaño diciendo que “hace falta” para “callar” a ‘Matador’.

Ante estos hechos, el caricaturista tomó la decisión de no publicar ningún contenido en estas plataformas. "Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada...tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazote", expresó en lo que podría ser su último tweet.

Por su parte, los representantes del Centro Democrático se pronunciaron al respecto y rechazaron los actos de odio y violencia virtual. El candidato por la coalición de derecha invitó a sus seguidores a “tener la capacidad de debatir, disentir y coincidir en democracia”, mientras que Uribe manifestó que su partido “odia la amenaza, la violencia”.

