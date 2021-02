Matrimonio, divorcio y otros servicios notariales se podrán hacer de forma digital

Fernanda García, superintendente (e) de Notariado y Registro explica que, a excepción del registro civil, más de 450 trámites notariales se podrán hacer desde un computador en casa.

El pasado 4 de febrero se hizo el anuncio de la publicación en el Diario Oficial de los actos administrativos y anexos técnicos para que los servicios notariales se puedan hacer de forma digital. Se trata de la reglamentación del decreto ley 2106 de 2019, que busca eliminar trámites innecesarios y hacer más fácil la vida de los colombianos.

En ese sentido, se espera que para marzo de este año varias notarías de categoría uno estén funcionando con herramientas digitales y que, a través de estas, los ciudadanos pueda hacer trámites de escrituras, matrimonios o divorcios, entre más de 450 trámites de más, sin salir de la casa.

En entrevista con El Espectador, Fernanda García, superintendente (e) de Notariado y Registro, explica cómo están avanzando estas entidades hacia la digitalización de los procesos. Advierte que la implementación de la tecnología para hacer diligencias notariales no implicará aumento de costos a los usuarios y que los notarios deberán regirse por las tarifas que se establecen año tras año.

¿Por qué se toma la decisión de iniciar este proyecto de notarías digitales?

Esta es una apuesta a la cuarta revolución industrial. En este momento es prioridad del Gobierno que nosotros expidamos la reglamentación del decreto ley 2106, donde se dice que se reglamente todo el tema de la prestación de este servicio público a través de medios electrónicos o digitales. En ese sentido, la Superintendencia de Notariado y Registro ha tenido teniendo mesas de trabajo desde febrero de 2020, con el gremio notarial, el Ministerio de las Tecnologías, con el Ministerio de Justicia y con la Agencia Nacional Digital para reglamentar toda la materia. El resultado es la publicación de dos actos administrativos que tiene anexos técnicos con el paso a paso que debe acreditar cada notaría para prestar este servicio de forma digital.

¿Cuándo podrán los colombianos acceder a servicio notariales de manera digital?

Creemos que en un mes ya tendremos funcionando las primeras notarías que van a quedar verificadas. Ahora estamos evidenciando que algunas notarías están prestando algunos servicios en su página web, como agendamiento de citas, revisar el estado del trámite de escrituras, botones de pago. La apuesta para que los más de 450 trámites notariales se puedan hacer de forma digitales es a un mes.

¿Qué servicios se podrán hacer a través de esos canales digitales?

A excepción del registro civil, que es una política pública en cabeza de la Registraduría Nacional, la idea es que todos los demás actos notariales queden completamente digitalizados y que cada notaría los pueda prestar al ciudadano.

Es decir, ¿matrimonios civiles o divorcios se podrán hacer desde casa?

Así es. También estamos trabajando para los sujetos de especial protección constitucional, sujetos en situación de vulnerabilidad que en estos momentos no se pueden desplazar a las notarías por el tema del COVID-19. Esto será un gran avance porque este desarrollo digital no impondrá un costo adicional, sino que ya las tarifas notariales vigentes son las que se van a aplicar.

Además del registro civil, ¿algún otro trámite necesitaría de presencia física de manera obligatoria?

No, a excepción de registro civil, creemos que todos los demás trámites quedarán habilitados para hacer de manera digital. También la Superintendencia de Notariado adquirió una nube pública, que es como una gran USB, para hablar en términos más coloquiales, en donde se van a alojar todos los actos digitales que vayan a hacer las notarías. Hay notarías de primera, segunda y tercera categoría, entonces, algunas tienen desarrollos tecnológicos, pero otras no son autosuficientes y están dependiendo de los subsidios de la superintendencia que se destinan a través de la cuenta especial de notariado. Estamos tratando de hacer desarrollos gratuitos para esas notarías que hacen presencia en las regiones más apartadas, para verificar la conectividad.

¿Se necesitará alguna aplicación especial para celular o desde el computador para acceder a estos servicios?

Al ser el notario un particular que ejerce una función pública, cada notario tiene la libertad de desarrollar estos anexos técnicos que publicamos en estos actos administrativos con el operador de su preferencia o por cuenta propia. Eso quiere decir que habrá notarías que prestarán servicios a través de páginas web o por aplicativos de celular. Algunas notarías tienen sistemas digitales de turno, por ejemplo. Eso dependerá de la notaría, pero el hecho de que sea particular no quiere decir que no sea vigilado por la superintendencia. Lo que hacemos es fijar las condiciones técnicas y normativas de la prestación de ese servicio y cada notario es independiente y, desde que acredite los requisitos, puede desarrollar la tecnología que considere para prestar el servicio.

Usted ya dijo que la digitalización no implicaría un aumento de costos, ¿pero el desarrollo de estas aplicaciones o páginas no significarían una tarifa más alta? ¿O eso estará vigilado?

Nosotros tenemos controlados todos los actos notariales a nivel de tarifas. Verificamos y recibimos todas la peticiones, quejas, reclamos y denuncias que se hacen contra las notarías en el país. Tenemos poder disciplinario sobre ellas y la idea es que los notarios sigan dado cumplimiento y acatamiento a la resolución de tarifas notariales que la superintendencia actualiza año a año con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El notario no puede cobrar más ni menos de la tarifa que está establecida.

De las notarías que hay en el país, ¿cuántas estarán habilitadas dentro de un mes para hacer trámites digitales?

Nuestra meta es que las 911 notarías que hay en este momento en el país queden funcionando de manera digital. La meta a un mes es que las notarías de primera categoría que vayan acreditando requisitos y nos van solicitando las pruebas que vamos a hacer de seis actos notariales queden listas. Los notarios en las ciudades principales ya vienen trabajando en esto y creemos que, si hay varios operadores a nivel nacional para varias notarías, se irán habilitando por grupos.