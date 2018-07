“Me da vergüenza”: presidente Santos sobre situación política de Cartagena

El presidente Juan Manuel Santos se refirió este sábado a la crisis administrativa y política por la que atraviesa la ciudad de Cartagena, por cuya alcaldía han desfilado más de una decena de alcaldes, entre designados y elegidos.

“Hoy en el periódico El Universal hay un titular que dice que Santos quiere dejar nuevo alcalde porque le pedí al partido Conservador la terna de la cual debe salir el nuevo alcalde. Se la pedí porque estoy obligado por ley (…) pero soy el menos interesado en firmar otro decreto nombrando un nuevo alcalde porque ya me da es vergüenza”, señaló el presidente al finalizar el evento de entrega de la nueva sede de la escuela de hotelería del Sena en esa ciudad.

Le puede interesar: Suspenden elección de Quinto Guerra como alcalde de Cartagena

“En estos siete años he firmado 14 decretos nombrando alcalde y yo soy el menos interesado, no voy a nombrar ningún nuevo alcalde. Que lo nombre el nuevo gobierno”, agregó el mandatario.

Al partido Conservador le pedí la terna para nuevo alcalde de Cartagena, es mi obligación. Pero quiero aclarar que no firmaré un nuevo decreto nombrando alcalde, en 8 años he firmado 14. Me da vergüenza. Al nuevo alcalde lo tendrá que nombrar el gobierno entrante. pic.twitter.com/VgqznTXfmo