“Me dedicaré en los próximos 12 meses a la revocatoria de Quintero”: diputado Guerra

Andrés Guerra, diputado de Antioquia por el Centro Democrático, expresó que rechazo invitaciones a participar en las listas al Congreso para las elecciones de 2022, para dedicarse a sacar al alcalde Daniel Quintero de su cargo.

Crecen las intenciones para revocar a Daniel Quintero Calle como alcalde de Medellín. Este lunes, Andrés Guerra, diputado de Antioquia por el Centro Democrático, aseguró que impulsará la revocatoria del funcionario. En contraposición, agregó, declinó cualquier aspiración al Congreso en las elecciones de 2022.

(Lea: César Gaviria arremete contra reforma tributaria de Duque: “La operación mermelada es gigantesca”)

“Me dedicaré en los próximos 12 meses a la revocatoria del alcalde Daniel Quintero Calle. Esa será mi tarea. Agradecerles y espero que me acompañen”, expresó esta tarde en un video en su cuenta de Twitter. También, manifestó que muchos sectores sociales, políticos y económicos lo invitaron tanto a las listas de Cámara y de Senado, sin embargo, “he tomado la decisión de no aspirar. Creo que el político no puede aspirar a cuanta elección hay”, señaló.

Guerra llegó a la Asamblea de Antioquia luego de quedar de segundo en las votaciones a la gobernación, en las elecciones regionales de 2019. Y aunque la revocatoria contra Quintero ha andado por cuenta propia, gracias a la determinación de sectores sociales en contra del alcalde, su pronunciamiento es importante porque hasta ahora ningún político, y menos uno que integra alguna corporación pública, se había querido meter de frente en el tema. Guerra se configura como el primer político que apoya directa y públicamente la movida para sacar a Quintero del cargo.

(Lea también: Congreso arranca esta semana discusión de la regulación de la hoja de coca)

En marzo, “Depende de ti darle amor a Medellín” fue el nuevo grupo que se inscribió en la Registraduría y está a la espera de una decisión del ente, de si avala o no la iniciativa. Esta se convocó por redes sociales luego de que “Más Medellín”, la primera iniciativa inscrita para este fin, estuviera sujeta a una investigación financiera por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Luego, en los primeros días de abril, la senadora Paola Holguín y el representante Juan Espinel, ambos del Centro Democrático, interpusieron una tutela para abogar por la reactivación de la revocatoria, pues la entidad electoral suspendió la recolección de firmas contra Quintero, mientras el Ministerio de Salud emitía los protocolos de bioseguridad para esta actividad en medio de la pandemia.